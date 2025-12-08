“Estoy encontrando mi camino”. Es la hija de una famosísima actriz y tras estudiar Ciencias Sociales, se lanzó a la actuación

Con una sonrisa que inevitablemente recuerda a la de su madre y un estilo que mezcla frescura y sofisticación, Ava Phillippe (26) se convirtió en una de las jóvenes más mimadas de la nueva generación de estrellas. Pero detrás de los flashes y las comparaciones con su mamá, Reese Witherspoon (49), logró escribir una historia propia, marcada por la creatividad, la independencia y una voz auténtica. Nacida el 9 de septiembre de 1999 en Santa Mónica, California, Ava es la primogénita de Reese y Ryan Phillippe (51), dos celebridades del cine. Según contó la protagonista de Legalmente rubia, el nombre de su hija se debe a su admiración por Ava Gardner, símbolo de glamour y sofisticación en Hollywood. La infancia de Ava transcurrió entre sets de rodaje y el foco mediático, algo que ella misma reconoció como un desafío. “Cuando era chica, la gente me solía preguntar: ‘¿Vas a hacer lo mismo que tus padres?’. Y la verdad es que mi único objetivo era individualizarme, ser mi propia persona y descubrir quién era Ava en lugar de ser una copia de alguien más”, dijo en una entrevista a New Beauty. Del primer matrimonio de Reese, Ava tiene un hermano, Deacon (22). Luego llegaron Kai (14), por parte de su padre, y Tennessee (13), del segundo enlace de Witherspoon con Jim Toth.

Con su mamá Reese y sus hermanos Deacon y Tennessee

La actriz posa con un strapless drapeado en la avant-première de la película Splitsville en Los Ángeles, en agosto de este año GettyImages

ESTUDIOS Y VOCACIÓN ARTÍSTICA

Lejos de conformarse con el título de “hija de”, estudió Ciencias Sociales en la Universidad de California, Berkeley. “Cuando estaba en la universidad, empecé a darme cuenta de lo mucho que me afectaba descuidar mi creatividad. Aunque me encanta tocar la guitarra, dibujar y pintar, estaba lista para explorar nuevos medios, y la psicología y la sociología son una parte fundamental de mis intereses, y la actuación es una forma fantástica de integrarlas en mi creatividad, algo que no esperaba ni pensé que me gustaría tanto”, aseguró. Su debut televisivo llegó este año con la serie de ABC Doctor Odyssey, dirigida por Ryan Murphy. “Estoy encontrando mi verdadero camino y es muy gratificante”.

Ava en una escena de la serie Doctor Odyssey, donde luce un bikini rosa, que muchos vieron como un guiño al icónico personaje de su madre en Legalmente rubia, Elle Woods

Ava debutó antes como modelo, en 2018, para la firma Rodarte, y desde en onces colaboró con marcas como Chanel, Tiffany & Co. y Draper James, la línea de su madre. Hoy es embajadora del perfume Wonderbloom Haze, de Vince Camuto, consolidando su imagen como referente de estilo.

Su debut como modelo, en 2018, para la firma Rodarte

UNA VOZ AUTÉNTICA Y ENAMORADA

Desde finales de 2024, Ava comparte su vida con Dakota Brubaker (28), un músico californiano que se presenta bajo el nombre artístico de Vindigo. Se conocieron en la Universidad de California y ahora están conviviendo en Los Ángeles con sus perros rescatados, Benji y Birdie.

Junto a su novio, el músico Dakota Brubaker GettyImages

La complicidad entre Ava y Dakota se refleja en las redes sociales, donde comparten divertidos videos en TikTok. Uno de ellos se volvió viral cuando los fans comentaron el parecido de Dakota con Ryan Phillippe, el padre de Ava, algo que ella tomó con humor. Además, la hija de Reese usa sus plataformas para hablar de temas que le importan: salud mental, diversidad y autoaceptación. “Es una estupidez total… Nadie se merece que le critiquen por su aspecto físico”. También compartió su visión sobre la identidad sexual: “Me atraen… ¡las personas! El género es cualquier cosa".