“Estoy encontrando mi camino”. Es la hija de una famosísima actriz y tras estudiar Ciencias Sociales, se lanzó a la actuación

Tiene 26, está de novia desde 2024 y su debut actoral fue este año
- 3 minutos de lectura'
Con una sonrisa que inevitablemente recuerda a la de su madre y un estilo que mezcla frescura y sofisticación, Ava Phillippe (26) se convirtió en una de las jóvenes más mimadas de la nueva generación de estrellas. Pero detrás de los flashes y las comparaciones con su mamá, Reese Witherspoon (49), logró escribir una historia propia, marcada por la creatividad, la independencia y una voz auténtica. Nacida el 9 de septiembre de 1999 en Santa Mónica, California, Ava es la primogénita de Reese y Ryan Phillippe (51), dos celebridades del cine. Según contó la protagonista de Legalmente rubia, el nombre de su hija se debe a su admiración por Ava Gardner, símbolo de glamour y sofisticación en Hollywood. La infancia de Ava transcurrió entre sets de rodaje y el foco mediático, algo que ella misma reconoció como un desafío. “Cuando era chica, la gente me solía preguntar: ‘¿Vas a hacer lo mismo que tus padres?’. Y la verdad es que mi único objetivo era individualizarme, ser mi propia persona y descubrir quién era Ava en lugar de ser una copia de alguien más”, dijo en una entrevista a New Beauty. Del primer matrimonio de Reese, Ava tiene un hermano, Deacon (22). Luego llegaron Kai (14), por parte de su padre, y Tennessee (13), del segundo enlace de Witherspoon con Jim Toth.
ESTUDIOS Y VOCACIÓN ARTÍSTICA
Lejos de conformarse con el título de “hija de”, estudió Ciencias Sociales en la Universidad de California, Berkeley. “Cuando estaba en la universidad, empecé a darme cuenta de lo mucho que me afectaba descuidar mi creatividad. Aunque me encanta tocar la guitarra, dibujar y pintar, estaba lista para explorar nuevos medios, y la psicología y la sociología son una parte fundamental de mis intereses, y la actuación es una forma fantástica de integrarlas en mi creatividad, algo que no esperaba ni pensé que me gustaría tanto”, aseguró. Su debut televisivo llegó este año con la serie de ABC Doctor Odyssey, dirigida por Ryan Murphy. “Estoy encontrando mi verdadero camino y es muy gratificante”.
Ava debutó antes como modelo, en 2018, para la firma Rodarte, y desde en onces colaboró con marcas como Chanel, Tiffany & Co. y Draper James, la línea de su madre. Hoy es embajadora del perfume Wonderbloom Haze, de Vince Camuto, consolidando su imagen como referente de estilo.
UNA VOZ AUTÉNTICA Y ENAMORADA
Desde finales de 2024, Ava comparte su vida con Dakota Brubaker (28), un músico californiano que se presenta bajo el nombre artístico de Vindigo. Se conocieron en la Universidad de California y ahora están conviviendo en Los Ángeles con sus perros rescatados, Benji y Birdie.
La complicidad entre Ava y Dakota se refleja en las redes sociales, donde comparten divertidos videos en TikTok. Uno de ellos se volvió viral cuando los fans comentaron el parecido de Dakota con Ryan Phillippe, el padre de Ava, algo que ella tomó con humor. Además, la hija de Reese usa sus plataformas para hablar de temas que le importan: salud mental, diversidad y autoaceptación. “Es una estupidez total… Nadie se merece que le critiquen por su aspecto físico”. También compartió su visión sobre la identidad sexual: “Me atraen… ¡las personas! El género es cualquier cosa".
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
¿Qué se sabe de…? La ¿pareja? de Pedro Pascal, las estrellas de la gala más fashion de Londres y el famoso que se disfrazó de Papá Noel
En fotos. Todos los personajes, los mejores looks y el color de la final del Abierto Argentino de Polo
Presentación en sociedad. Quién es la nieta de Carolina Herrera que deslumbró en París con un vestidazo de la marca de su abuela
- 1
Benjamín Vicuña. Las fotos y todos los invitados famosos a su fiesta de cumpleaños número 47
- 2
Los 50 de Eugenia Tobal. Todas las fotos y los invitados famosos a su divertida fiesta de cumpleaños
- 3
Antonia Macri, a los 14. Así está hoy la “beba de tapa” que da sus primeros pasos como modelo
- 4
Juan Manuel Bordeu. Fotos espectaculares y el testimonio de su familia: su infancia, los años de oro en el automovilismo y sus amores