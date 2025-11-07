¿Qué se sabe de…? El momento royal de David Beckham, la dura confesión de Reese Witherspoon y la hija “ladrona” de Michael Douglas

LA MÁS ALTA DISTINCIÓN

Veintidós años después de haber sido nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico, David Beckham (50) volvió a ser reconocido por su monarca: “Esta mañana, en el castillo de Windsor, el rey Carlos III otorgó a Sir David Beckham el título de caballero por sus servicios al deporte y a la caridad”, según rezaba el anuncio que hizo la Casa Real el martes 4 de noviembre, después de que el Rey honrara al ex futbolista con la más alta distinción que puede recibir un ciudadano británico. “Un chico nacido en el este de Londres, recibiendo el título de Caballero de manos de Su Majestad el Rey. Me siento verdaderamente honrado y muy agradecido por este reconocimiento. He tenido la fortuna de representar a mi país, y siempre lo hice con orgullo… Amo a nuestra familia real y lo que significa para la gente, no sólo en Gran Bretaña sino en todo el mundo”, escribió Beckham en sus redes sociales para dar cuenta de tan importante ceremonia.

En el salón principal del castillo de Windsor, David Beckham se arrodilla frente al rey Carlos III durante el acto de investidura AP

El empresario llegó junto a su mujer, Victoria Beckham (51) –quien, tras el nombramiento de David, recibió automáticamente el título de “Lady”–, sus hijos, Romeo (23), Cruz (20) y Harper (14), y sus padres, David y Sandra. “Quiero agradecer a mi hermosa mujer, que ha estado a mi lado durante los últimos veintiocho años, ha sido mi mayor apoyo y mi hombro en los momentos difíciles… Sin ella no habría tenido la vida que tengo. A mis maravillosos hijos, de quienes estoy tan orgulloso y sé que este es también un día de orgullo e inspiración para ellos. Son nuestra mayor alegría en la vida y mi inspiración cada día. Los amo con todo mi corazón”, dijo la ex estrella del Manchester United.

Su familia lo acompañó en su gran día. De izquierda a derecha. Romeo, Cruz, Harper y Victoria Beckham

Vestido de jaquette, Beckam posa con su medalla. Junto a él, Lady Victoria optó por un diseño de su marca, en tono azul marino, con mangas cortas con aberturas laterales y drapeado en la parte frontal. También estuvieron junto al ex futbolista sus padres, David y Sandra Getty Images

“LLORABA TODO EL TIEMPO”

En una entrevista a corazón abierto, Reese Witherspoon (49) reveló hace unos días haber sufrido una profunda depresión durante su adolescencia y tras el nacimiento de su primera hija, Ava, fruto de su anterior matrimonio con el actor Ryan Phillippe. “Fue muy fuerte… Durante los primeros seis meses de haber dado a luz, me sentía feliz y deprimida a la vez. Lloraba todo el tiempo, pasaba las noches en vela, estaba agotada”, dijo.

"Me presionaba muchísimo para presentarme en el trabajo de forma impecable. Ahora todos sabemos que la perfección es inalcanzable. No es sostenible" Getty Images

La protagonista de la serie The Morning Show contó, además, que tanto su abuela Dorothea como su madre, Betty, también pasaron por la misma situación y que le advirtieron que, en su caso, la depresión podría ser hereditaria. “Es muy difícil ser madre joven. Todo el mundo te dice cómo ser, cómo reaccionar, cómo dar a luz y cómo alimentar a tu bebé. Es realmente abrumador. Por suerte, yo en ese momento tenía los contactos y los medios para ir a un especialista en salud mental. La realidad es que mucha gente no tiene ese acceso. Luchan solos y lo ocultan”, concluyó.

LE “ROBA” LOS VESTIDOS A SU MAMÁ

Carys Douglas (22) está decidida a seguir en Hollywood los pasos de sus padres, Michael Douglas (81) y Catherine Zeta-Jones (56), y acaba de graduarse en Cine y Relaciones Internacionales en la Universidad de Brown. Pero, además, la joven es una verdadera fashionista y no sólo comparte con su mamá la primera fila de los desfiles, sino que toma prestados algunos de sus mejores vestidos. “Mi madre es un ícono de la moda para mí. Siempre estoy rebuscando en su armario”, dijo hace un tiempo en una entrevista con Town & Country. El 28 de octubre, Carys escoltó a su padre en la gala de ICONS of Culture 2025 en Nueva York con un diseño que enseguida recordó a Zeta-Jones: se trata de un delicado vestido con encaje en el escote, el mismo modelo que usó la actriz galesa en 2005 en el Salón de la Fama del Rock & Roll, en Ohio.

La joven con su padre, Michael Douglas, en la gala ICONS of Culture 2025, Nueva York. Para la ocasión, Carys eligió un diseño con encaje en el escote que pertenece a su mamá Getty Images

La actriz estrenó el traje en la avant-première de "La máscara del Zorro" en 2005 Getty Images

Esta no es la primera vez que Carys recicla los looks de su madre porque, para su cumpleaños 21, había lucido un vestido satinado de estilo lencero creado por Emanuel Ungaro que resultó ser el mismo que Catherine había llevado en la gala de los MTV Movie Awards, en 1999.

En su cumpleaños de 21, Carys usó un vestido lencero satinado con flores bordadas creado por Emanuel Ungaro

Catherine Zeta-Jones con el mismo vestido, en 1999 en los MTV Movie Awards Getty Images