Ruth Wilson protagonizó cuatro temporadas de The Affair Fuente: Archivo

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2019 • 15:43

Por debajo del revestimiento de oro, el universo de las series a veces muestra una cara oscura que en la era del #Metoo ya no puede ocultarse. Al tiempo que Harvey Weinstein intenta cambiar la narrativa de las denuncias de abusos y acoso sexual por las que está siendo juzgado, finalmente se revelaron las razones por las que la actriz británica Ruth Wilson ( Luther, His Dark Materials) se retiró de la serie The Affair. Un misterio que, desde 2018, ocultaba un detrás de escena repleto de acusaciones cruzadas, rumores sobre un set de grabación en permanente conflicto y el silencio al que Wilson está obligada por contrato.

Según detalla una investigación publicada esta semana en The Hollywood Reporter, en 2018 Wilson decidió dejar el drama que protagonizaba porque el ambiente de trabajo se había tornado hostil y tóxico debido, en parte, a la insistencia de la showrunner, Sarah Treem, en grabar escenas de contenido sexual y desnudez que excedían lo acordado con la actriz. Presionada y sintiendo que las exigencias de la producción iban mucho más allá de la trama, Wilson llevó sus reclamos hasta el departamento de recursos humanos de Showtime, la señal de cable que emitía el programa en los Estados Unidos.

La reconstrucción de lo que sucedió entre 2017 y 2018 durante las grabaciones de The Affair -que después de cinco temporadas se despidió definitivamente en noviembre pasado- incluye no solo la partida de Wilson y sus últimos días en el programa, en los que trabajaba bajo la condición de que Treem no estuviera en el set durante sus escenas y que se cambiara parte de la trama que involucraba a su personaje, sino también el modo en que otro de los productores, Jeffrey Reiner, abusaba de su poder.

De hecho, casi como si se tratara de una de esas ficciones que examinan los tejes y manejes de Hollywood, la narrativa de la salida de Wilson involucra a una protagonista inesperada: Lena Dunham. Es que la creadora y actriz de Girls fue testigo del comportamiento de Reiner, con el que se cruzó en un bar durante las grabaciones de ambas series y con el públicamente tuvo una discusión-inapropiada, según algunos de los presentes-, sobre Dunham y sus escenas de desnudos y lo complicado que era convencer a las actrices de The Affair de que hicieran lo mismo que ella. Según contó a The Hollywood Reporter la productora Jennie Konner, por entonces socia creativa de Dunham, Reiner criticó los cuerpos de las actrices del programa y hasta le mostró imágenes de una de las protagonistas de The Affair filmando una escena sexual junto a un doble de cuerpo desnudo.

Dominic West junto a Wilson, en una escena de The Affair Fuente: Archivo

Cuando se conoció ese incómodo encuentro, Wilson retomó sus reclamos y finalmente consiguió ser liberada de su contrato y que su personaje fuera eliminado-literalmente, en el marco de la ficción-, del programa que continuó por otras dos temporadas a pesar de que el ambiente de trabajo, según relatan muchos involucrados en esa producción, seguía siendo incómodo y extremadamente insensible. Esto, claro, sucedía justo antes de que comenzara la era #Metoo y mucho antes de que empezaran a implementarse guías e instrucciones expresas y precisas para la filmación de escenas de sexo o que incluyan desnudos en el cine y la TV británica, al tiempo que en los Estados Unidos se comenzaron a contratar coordinadores de intimidad para las grabaciones de muchas de sus series y películas.

Por cuestión contractuales Wilson no puede hablar públicamente de lo que sucedió en The Affair, pero sí se dio a conocer una declaración de Treem en la que se defiende de las acusaciones que indican que manipulaba y maltrataba a las actrices para convencerlas de hacer desnudos con los que no se sentían cómodas. "Jamás le diría esas cosas a un actor. No soy así. No soy una persona manipuladora y siempre fui feminista. Hice todo lo que se me ocurrió para hacerla sentir cómoda con esas escenas", dijo la productora, que explicó que algunos de esos métodos incluyeron cortar escenas que la hicieran sentir incómoda y mostrarle secuencias antes de que fueran emitidas para que las aprobara.

Lo cierto es más allá del descargo de Treem, el caso de The Affair ya se convirtió en ejemplo y advertencia para los canales y usinas de producción de Hollywood. Es que en muchos casos, a pesar de todas las posturas públicas sobre la nueva cultura de trabajo más sensible, dentro de la industria todavía queda mucho por hacer y, como si se tratara de la trama de un adictivo drama, muchos secretos por revelar.