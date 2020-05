Dudú Azevedo, el protagonista de Jesús, conversó con LA NACIÓN acerca del enorme desafío de ponerse en la piel de una figura tan venerada Crédito: Instagram

Mariano D'Andrea
14 de mayo de 2020 • 17:52

Jesús , la producción brasileña de 2018 basada en relatos biblícos, tenía todos los condimentos para convertirse en un fenómeno entre el público argentino : una recreación de época impecable, locaciones que trasladan de inmediato a los lugares donde transcurre la acción y buenos actores interpretando a personajes por todos conocidos. Entre ellos, claro, Dudu Azevedo, quien tuvo el enorme desafío de interpretar al hombre que el cristianismo reconoce como su Mesías.

Nacido en Río de Janeiro, el 7 de noviembre de 1978, Azevedo se inclinó desde muy joven por la música: llegó a ser baterista de algunos grupos antes de volcarse de lleno a la actuación. De hecho, sus habilidades como instrumentista le aseguraron el papel de Guto Goffi en la película biográfica Cazuza - O tempo não para , de 2004. Desde entonces, participó en una veintena de films y programas de televisión que lo convirtieron en una popular figura en el vecino país. Su despegue internacional llegaría en 2015, justamente de la mano de otra historia bíblica: la ficción Moisés y los diez mandamientos , en la que interpretó al malvado Zur.

" Moisés... fue un gran éxito, pero cuando terminó empecé a tener expectativas sobre cuáles serían los próximos desafíos. No soy de quedarme estancado en experiencias pasadas. Lo hecho, hecho está. Siempre estoy convencido de que lo que vendrá siempre será mejor. Ese siempre fue mi combustible", le contó el actor a LA NACIÓN.

-¿Te costó aceptar la propuesta de ponerte en la piel de Jesús?

-En mi caso, pasé por un casting junto a otros actores. Después de algunas audiciones me avisaron que había sido el elegido. La verdad es que tenía miedo, porque era consciente del tamaño de la responsabilidad que suponía interpretar a Jesús, pero a la vez sentía una gran fuerza por la confianza que habían depositado en mí. Fue un privilegio y un honor contar la historia de Jesús. Sin dudas fue el mayor desafío de mi carrera y marcó de alguna manera mi consagración como actor.

-¿Sos religioso?

-Yo no tengo una religión, pero sí una fe muy potente. Jesús siempre fue muy importante para mí. Y ahora lo es más.

-¿Cómo te preparaste para encarnar a este personaje del que todos tenemos una idea preconcebida?

-Como todos, conocía la historia de Jesús, pero después de haberlo interpretado la entiendo más cabalmente. Fue el más importante de todos los hombres, el más notable, dotado de virtudes y de un amor inigualable. ¿Cómo iba a interpretar a alguien así? Intenté buscar en mí, conocer al Jesús que me habita, creer en él y buscar toda la verdad posible sobre lo que creo. E intenté compatibilizar esa creencia propia con lo que cuentan las Escrituras para poder lograr transmitir su gracia, empatía y carisma.

-Muchos de los exteriores de la serie se grabaron en Marruecos. ¿Cómo fue esa experiencia?

-El rodaje fue, realmente, muy duro, difícil y de alguna manera, sacrificado, pero el resultado, claramente, hizo que valiera la pena.

Un adelanto de Jesús, la novela brasileña que es un éxito en la pantalla de Telefe

-Después de haber pasado tanto tiempo en túnica y sandalias, ¿cuesta volver al jean y las zapatillas?

-(Risas). No fue difícil porque, una vez que terminaban las escenas me vestía normalmente. ¡No andaba por la vida vestido de Jesús! Sólo me llevaba a mi casa lo que iba aprendiendo de él.

-En enero, un juez de Río de Janeiro consideró que 'el derecho a la libertad de expresión, prensa y artística no es absoluto' y ordenó a Netflix retirar de su catálogo La primera tentación de Cristo , una parodia sobre la vida de Jesús. ¿Considerás que la vida de un líder religioso debe ser tratada siempre con solemnidad?

-Creo que todas las posturas deben ser respetadas, tanto la de los creyentes como la de los que no lo son. La verdad absoluta no existe y no creo que mi verdad sea mejor ni más valiosa que la de mis semejantes.