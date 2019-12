Series de octubre: qué ver en Amazon, HBO, FOX y más

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2019 • 14:52

Octubre es otro mes que se presenta cargado de novedades en materia de series. Hay varios estrenos largamente esperados, dos miniseries que no se deben dejar pasar y el regreso de los zombies más longevos de la televisión y esto son sólo algunas de las propuestas que se adueñarán del tiempo libre de los serie adictos.

The Walking Dead (Décima temporada, primera parte)

The Walking Dead sigue dando pelea - Fuente: Fox 03:38

Cuando la épica zombie se estrenó en la pantalla chica en noviembre de 2010, pocos anticipaban que tendría una vida tan extensa. La serie de terror basada en la supervivencia de la humanidad en medio de un brote de no muertos, no tardó en convertirse en un éxito que sobrevivió a todo tipo de cambios en su trama, entre los que incluso se contó con la muerte de su protagonista. De esa manera y en medio de importantes cambios en su historia, The Walking Dead entra en su décima temporada.

En el episodio estreno, titulado "Lines We Cross", continúa la guerra entre el grupo de protagonistas y los Susurradores. En los Estados Unidos la premiere del capítulo recibió críticas que elogiaron el prometedor comienzo de temporada. Este décimo año, por otra parte, marcará la despedida de Danai Gurira en la piel de Michonne, uno de los mayores emblemas de la saga. Estrena el domingo 6 en FOX Premium a las 22:30.

Diego Maradona (Documental)

Trailer de Diego Maradona, el documental de Asif Kapadia que se verá en Cannes - Fuente: YouTube 01:07

Uno de los estrenos más importantes del mes, es el documental sobre Diego Maradona que strena Direct TV. Utilizando más de 500 horas de material bruto, el director Asif Kapadia toma como eje el paso del jugador por el Nápoles y a partir de ahí traza un visión sobre el gran futbolista. El film tuvo un aplaudido paso por Cannes, y su llegada a las pantallas argentinas es un evento que no se puede pasar por alto. El director responsable es un conocido documentalista que en otras ocasiones se ocupó de retratar a prestigiosas figuras como Ayrton Senna o Amy Winehouse, y su mirada sobre Maradona propone una nueva forma de comprender al astro deportivo. El magnetismo de este film, y su visión de Diego, excede lo meramente futbolístico y de ese modo, Diego Maradona se convierte en un largometraje soberbio y quizá el que mejor explora en la vida del ídolo. Ya disponible en Direct TV.

Watchmen (Primera temporada)

Trailer de Watchmen. Fuente: Youtube 02:27

En el cómic de 1986, Watchmen plantea una distopia en la que Nixon fue reelegido presidente, y gracias a la presencia de poderosos súperhumanos, Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam. Eventualmente la sociedad de ese país se dejó consumir por la violencia, mientras los justicieros que no aceptaban trabajar para el Estado debían pasar a la clandestinidad. El cómic pone en crisis el rol del héroe, explora los grises de sus personajes y el abuso de poder que muchas veces va aparejado con el extraordinario talento de volar o tener súper fuerza. La historieta original duró doce números y varios directores quisieron adaptarla a la pantalla grande, mientras su creador, Alan Moore, sostenía que se trataba de un relato pensado para el formato cómic y su traslación a otro lenguaje iba a alterar su esencia. Por ese motivo, y ante la fallida versión dirigida por Zack Snyder en 2009, HBO tomó la posta y decidió volver a ese universo pero dándole una vuelta de tuerca.

El productor Damon Lindelof (creador de Lost y The Leftovers) pensó una ficción que no adaptara la historieta, sino que planteara un posible futuro para el relato original. Protagonizada por Jeremy Irons, Don Johnson y Regina King, Watchmen cuenta una historia que transcurre 34 años después. En ese futuro, en el que Robert Redford es presidente de los Estados Unidos, los vigilantes aún son ilegales y un culto de justicieros sigue la lucha contra la delincuencia iniciada por el fallecido Rorschasch.

Watchmen es una de las mayores apuestas de HBO en su búsqueda por encontrar una serie hit que empate en popularidad a la finalizada Game of Thrones. Estrena el 20 de octubre, a las 22, por HBO.

Modern Love (Primera temporada)

Trailer de Modern Love - Fuente: Youtube 02:05

La señal Amazon Prime procura lanzar todos los meses un título fuerte y octubre es el turno de Modern Love, una nueva propuesta original de la plataforma. La ficción está basada en una columna publicada en el New York Times, que también tiene un podcast. Amazon anunció en 2018 la adquisición de los derechos para llevar varios de esos textos a una serie cuya primera temporada contará con ocho episodios, de media hora de duración.

Como su título indica, el hilo conductor en Modern Love son distintas historias de amor y todas las formas que puede adoptar ese vínculo. Desde apasionados romances hasta afectos platónicos, esta producción es una antología que contará con la presencia de grandes figuras. Con Anne Hathaway como una de sus principales estrellas, la serie también contará con Tina Fey, Andy García, Dev Patel, Catherine Keener, Olivia Cooke y el gran John Slattery. Entre los muchos directores y directoras encargados de realizar cada uno de los capítulos, está la actriz Emmy Rossum, mayormente conocida por su trabajo en Shameless. Por su temática y su atractivo elenco, Modern Love busca consolidarse como una de las ficciones de la temporada. Estrena el el 18 de octubre por Amazon.

Riverdale (Cuarta temporada)

Trailer de la serie Riverdale, en la que actuaba Luke Perry - Fuente: YouTube 01:17

Aunque muchos consideraban que esta reversión de Archie en clave Twin Peaks estaba destinada a ser un fracaso, Riverdale no tardó en conquistar la atención del público. La clásica historieta juvenil fue relanzada como una serie adolescente en la que abundan los delitos, las conspiraciones y todo tipo de amenazas. Y en el centro del pueblo de Riverdale, el héroe pelirrojo y su grupo de amigos harán lo imposible por desentrañar todos los misterios a su alrededor. Esta temporada promete una nueva ola de misterios, y por otra parte, aquí se verá el destino del personaje interpretado por Luke Perry, quien falleciera en la producción de estos últimos episodios (estrena el miércoles 9 de octubre a la medianoche por Warner Channel).

Remodelaciones imposibles (Primera temporada)

El mundo de los realities centrados en restauradores o especialistas en arreglos de todo tipo, con el tiempo se convirtió en un género de peso propio, con diversas propuestas en distintos canales que exploran el mismo concepto. Y de ese grupo, una de las más atractivas es Remodelaciones imposibles, en la que tres especialistas en construcción proponen ingeniosas reestructuraciones que conviertan a viejos hogares en inmuebles de lujo. Pero el desafío va más allá, porque no solo refaccionan casas, sino cualquier tipo de lugar que pueda reinventarse en un hogar dueño de un sofisticado diseño. De esa manera, los hermanos Taimoor y Rehan, junto a un arquitecto de nombre Kyle, construyen todo tipo de casas con ideas que oscilan entre la vanguardia absoluta, y a veces también, un bizarro estilo de lo más original. Estrena el jueves 24, a las 21:20, por Lifetime.

Catherine the Great (Miniserie)

Helen Mirren promete una gran interpretación en esta miniserie - Fuente: Youtube 02:04

Luego de los éxitos de Chernobyl y Our Boys, HBO prepara una nueva miniserie que seguramente se convierta en uno de los títulos obligatorios del mes. Con el protagónico de Helen Mirren, Catherine the Great es una saga de cuatro entregas basada en la vida de Catalina la grande, una de las figuras políticas más importantes en la historia de Rusia. Aquí se pondrá el foco en los tumultuosos años de la emperatriz entre 1762 y 1796, y su ajetreada vida política y sexual. La mujer, que ayudó hacer de su país una potencia, logró una importante sociedad con Grigory Potemkin, aliado en la lucha y también su amante.

La ficción hará un balance entre la vida pública e íntima de la poderosa figura y cómo su visión de Rusia y su firme liderazgo llevó a su Nación a una etapa de esplendor. En diversas entrevistas, Helen Mirren habló sobre el entusiasmo que le significó interpretar a una mujer como Catherine y expresó: "Ella reescribió lo que significaba para una mujer ser líder y tuvo éxito en justificar por qué su nombre iba a acompañado de la palabra Grande". La ficción es una nueva coproducción entre HBO y Sky, una sociedad que el año pasado dio como resultado la elogiada The Young Pope . Estrena el lunes 21, a las 23, por HBO.

Negocio de familia (Primera temporada)

Este nuevo reality propuesto por History Channel pone el foco en distintos empresarios que aprendieron a ganar sus fortunas trabajando en todo tipo de lugares. Decididos a poner a prueba a sus hijos, varios millonarios los envían a complejos destinos en los que deberán enfrentar todo tipo de retos laborales. El objetivo de ellos es demostrarles a sus progenitores que son dignos herederos y que podrán enfrentar los desafíos que presenta un ambicioso mundo laboral. Permisos para conseguir la habilitación de pesca comercial, conflictos en el seno de una compañía maderera administrada por una familia o un negocio de demoliciones dirigido por un padre muy severo son algunos de los problemas que se verán en los primeros episodios de este reality. Estrena el domingo 13 de octubre, a las 23:25, por HistoryChannel.

Mrs Fletcher (Miniserie)

Trailer de la serie Mrs. Fletcher 00:47

La segunda miniserie que HBO estrena en octubre, se aleja de cualquier tipo de ficción histórica y toma como punto de partida a una popular novela. Escrita por Tom Perrotta (autor del libro The Leftovers, que HBO también adaptó), Mrs. Fletcher trata sobre una mujer divorciada que decide darle un vuelco a su vida cuando su hijo adolescente ingresa en la universidad. Una vez más viviendo sola, Eve Fletcher decide no angustiarse ante el nido vacío y empieza a disfrutar de su sexualidad de una manera que jamás se había permitido. Mientras tanto, su hijo universitario también transita un camino que tendrá inesperados puntos en común con los conflictos de su madre.

Uno de los principales atractivos de esta producción es la presencia de Kathryn Hahn, una actriz que no siempre cuenta con el protagonismo que se merece, y que aquí se convierte en la figura principal. Otro dato importante es que una de las directoras detrás del proyecto es Nicole Holofcener, responsable de grandes películas como Amigos con dinero o Una segunda oportunidad. El canal HBO anunció que la ficción contará con un total de siete episodios de treinta minutos de duración, aunque las expectativas son altas y muchos fantasean, como sucedió con Big Little Lies, que ante una buena recepción la serie continúe con historias originales pensadas para televisión. Estrena el 27, a las 23:30, por HBO.

American Horror Story 1984 (Nuevos episodios)

Una nueva temporada en forma de homenaje - Fuente: Youtube 01:30

Ryan Murphy es uno de los productores más prolíficos de la televisión actual y todos sus títulos suelen generar legiones de fieles fans. De su vasta obra, American Horror Story es uno de los más taquilleros. La nueva temporada de la serie antológica de terror es un homenaje a los films ochentosos sobre asesinos seriales. A lo largo de diez episodios, la trama se centra en una cadena de misteriosos y sangrientos homicidios que tienen como marco el campamento Redwood. Los nuevos capítulos se estrenan todos los jueves, a las 22, por FX.

Agente Carter (Segunda y ùltima temporada)

Agent Carter, una gran serie que siempre amenaza con volver - Fuente: Youtube 00:30

Hace algunos años, cuando Marvel dio sus primeros pasos en el mundo de las series, lo hizo a través de Peggy Carter ( Hayley Atwell), la experta militar que se convirtió en el interés romántico del Capitán América ( Chris Evans). La trama cuenta los desafíos a los que debe enfrentar la agente durante los últimos años de la Segunda Guerra mundial, cuando se estaba ensamblando la creación de la agencia gubernamental llamada SHIELD. La ficción duró apenas dos temporadas, y a pesar de no contar con mucho rating, la crítica la elogió por su lograda combinación entre aventura y thriller. Disponible en Claro video.

Siren (Final de la segunda temporada)

La ficción Siren llega al cierre de su segunda temporada. En esta serie, el mito de las sirenas es reinventado y lejos de mostrarlas amables y apacibles, aquí son figuras muy distintas que con el fin de ocultar su existencia no dudan en enfrentarse a quien sea necesario. Y en el climax de su segundo año, la situación alcanzará un momento de gran peligro cuando los protagonistas deban enfrentar a las fuerzas armadas y a otras amenazas sobrenaturales (la temporada termina el marts 15 de octubre a las 22:00, por SONY).

Metropoli (Primera temporada)

En la misma línea de otros realities documentales similares a Policias en acción, Metropoli se sumerge en la rutina de los agentes de la ley que deben patrullar las calles de México D.F., una de las ciudades más pobladas del mundo, en las que se registran hechos delictivos cada tres minutos. De esa manera, las calles salvajes de ese lugar se convierten en los mayores protagonistas de esta producción. Estrena el martes 15, a las 21:30, por A&E.