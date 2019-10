Un enigma llamado Maradona, desentrañado en un documental

El cineasta británico visitó Buenos Aires para acompañar el estreno de su film, que cuenta con la palabra del futbolista, aunque sólo en audios Crédito: Directv Go

La biografía realizada por Asif Kapadia (Senna, Amy) estará disponible desde mañana en DirecTV y recorre sus años de gloria con la selección argentina y con el Napoli italiano

1 de octubre de 2019

"Rebelde. Héroe. Tramposo. Dios". Así define a Diego Maradona una de las personas que más lo conocen, el periodista Daniel Arcucci, en un momento clave del documental dedicado al astro del fútbol dirigido por Asif Kapadia. Arcucci, exintegrante de la Redacción de LA NACION, eligió cuidadosamente esas palabras y las puso dentro de un contexto en el que adquieren pleno sentido, según confiesa el realizador británico a LA NACION en su última visita a Buenos Aires. Pero los caprichos de una traducción plasmada en el primer póster oficial enojaron muchísimo a Maradona, que fulminó al largometraje sin siquiera haberlo visto (así lo afirma Kapadia) y reclamó a sus multitudinarios seguidores en la Argentina que le dieran la espalda.

El afiche inicial con que Diego Maradona (título oficial del documental) se estrenó en el último Festival de Cannes traducen la frase de la siguiente manera: " Rebel. Hero. Hustler. God". Después, cuando ese mismo afiche se tradujo al castellano para su promoción en varios países de habla hispana, el término hustler apareció reproducido en nuestro idioma como "estafador". La ira de Maradona -actualmente de regreso en la Argentina como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata-fue inmediata y tan fuerte como su reclamo de boicot a la obra que Kapadia había hecho con el aporte del ídolo, que se prestó a varios diálogos con el director cuando todavía residía en Dubai. Diego Maradona podrá verse a partir de mañana en la Argentina, aunque estará disponible solo para los abonados de DirecTV (y su plataforma DirecTVGo). Por las dudas, en el afiche local se omitió el término que abrió la polémica. Debajo del título quedan ahora tres palabras: rebelde, héroe y dios.

"Le soy completamente honesto. Yo no armé ese póster ni escribí esas líneas que tanto enfurecieron a Maradona. Cuando uno ve la película, claramente lo que dice Arcucci está dentro de un contexto. Si lo miramos fuera de ese contexto, cada palabra por separado puede resultar tentadora para cualquier interesado en abrir una discusión y hacer ruido. Pero dentro de la película la frase sí tiene sentido", dice un locuaz Kapadia.

Trilogía de figuras

Nacido y formado en Londres en una familia india, el director acredita un meritorio Oscar al mejor documental por Amy, el excepcional retrato documental que hizo de Amy Winehouse. "Viví en Camden, el barrio de Amy, durante diez años. Nunca la conocí, pero vivía casi en la misma calle. Y frente a su historia empecé a preguntarme por qué nadie se ocupó de ella, por qué nadie la protegió. Así que cuando empecé a filmar me propuse hacerlo como quien se pone a investigar un crimen", describe.

El documental sobre Maradona completa de algún modo una trilogía dedicada a figuras de extraordinario arraigo popular con vidas problemáticas y destinos trágicos. Ese camino empezó con Senna (dedicado al gran piloto brasileño, fallecido en el circuito de Imola en 1994) y siguió con Winehouse. Con Maradona, según confiesa Kapadia, el camino debía ser forzosamente diferente. "Sobre todo porque Maradona está vivo", describe, como si quisiera que su interlocutor descubra todo lo que se oculta detrás de un dato elemental y obvio. "Maradona es un enigma, es una enorme controversia. Es un loco, una persona que enfrenta los problemas de su sobrepeso, un animal, un drogadicto, alguien capaz de escupir a un periodista. Eso es lo que sabemos. Pero, además de eso, ¿quién fue? ¿Cómo llegó al mismo tiempo a ser esa estrella del fútbol admirada por dos mil millones de personas en la final de un mundial?", se pregunta Kapadia.

Después de investigar su vida de arriba abajo, el director descubrió que en cada etapa de su vida Maradona siguió invariablemente un mismo trayecto. "Primero se instala en un lugar que deposita en él las máximas expectativas de un éxito colosal. Llega, consigue algo brillante, lo aplaude el mundo. Pero de repente algo sucede, una discusión, un problema, un hecho complicado. Todo se precipita hacia el desastre y fuerza su salida. Y así ocurre, una y otra vez. El mismo ciclo se repite en todas partes", detalla.

Como la vida entera de Maradona no podía ser atrapada en un solo largometraje documental, Kapadia tomó la decisión de resumirla en una etapa clave, la que vivió en Napoli como jugador entre 1984 y 1992, lapso en el que además vivió como capitán del seleccionado argentino la coronación en el Mundial de México 1986 como campeón y el subcampeonato en Italia cuatro años después. "Nunca había alcanzado la cumbre deportiva como en esa etapa. Y nunca llegó tan bajo con sus problemas personales. Cuando llegaron el scudetto con el Napoli y el festejo soñado del Mundial aparecieron casi al mismo tiempo los peores problemas de su vida. Y no creo que toda esa etapa sea hoy demasiado conocida", reconoce el realizador.

Para llevar adelante el proyecto, Kapadia contó con una ayuda invalorable: decenas de horas de material de archivo inédito de la etapa napolitana de Maradona, en la que conviven los triunfos deportivos y los coqueteos del ídolo con algunos oscuros personajes ligados a la mafia y el narcotráfico. Allí también quedan en evidencia los problemas de adicción a las drogas y sus deslices amorosos, siempre negados por él y luego admitidos con el reconocimiento tardío de un hijo (su primogénito) surgido de la relación con la napolitana Cristina Sinagra.

"Vivo en Londres, donde esta película fue producida y editada. La historia transcurre mayormente en Nápoles, una ciudad muy complicada en la que hay que instalarse para hablar con la gente apropiada y tomar decisiones, porque desde lejos nadie te atiende el teléfono ni te responde los mails. Mientras tanto, Diego estaba en Dubai, un lugar lejano, nada barato, al que es difícil llegar. Y acceder a Diego tampoco es fácil. Además, quienes cuentan la historia porque lo conocen muy bien viven en Buenos Aires. Esta película tan pequeña dio literalmente la vuelta al mundo varias veces. Las piezas de este rompecabezas estaban repartidas en un montón de lugares distintos y lejanos entre sí. Es un mosaico perfecto", describe Kapadia.

El director, que acaba de pasar por Buenos Aires para acompañar la presentación que hizo DirecTV para la prensa especializada y algunas de las figuras que entregaron su testimonio en el documental (como Arcucci, su colega Gonzalo Bonadeo y el preparador físico Fernando Signorini, entre otros), espera que el documental ayude a los argentinos a entender mejor quién es Diego Maradona: "Me interesan las personas y su psicología. Qué lleva a alguien a actuar de una determinada manera. Estoy seguro de que los argentinos conocen todas las vidas de Maradona, pero espero con esta película aportar algo realmente nuevo sobre él".

Kapadia logró el testimonio de Maradona para su documental. Como el resto de los testigos y narradores, no aparece en ningún momento ante las cámaras. Solo se escucha su voz. Fueron casi diez horas de pacientes entrevistas "de la manera más honesta posible, sin cámaras ni equipo". El modo en que se llevaron adelante esas conversaciones funcionó como toda una síntesis del complejo trabajo de producción. "Fui a su casa de Dubai, una casa hermosa, silenciosa, muy agradable, con muchas preguntas para hacerle. Me dispuse sobre todo a escucharlo. Le preguntaba en inglés y mi asistente las traducía al castellano. Diego no es una persona muy paciente y ni siquiera esperaba el final de la traducción para responderme. Mientras él hablaba, mi teléfono se comunicaba con Buenos Aires y otra asistente escuchaba lo que Diego decía y me traducía al inglés sus respuestas. El ingeniero que registraba el sonido era napolitano. Mi hijo estaba grabando las conversaciones desde allá. Todo el mundo al servicio de una sencilla conversación", describe con una sonrisa.

En estos momentos, los mayores esfuerzos de Kapadia están dirigidos a lograr que Maradona finalmente vea la película. "Cuando dejó Dubai -completa el realizador-, el sistema de conversaciones que teníamos cambió. Y desde ese momento dejamos de tener contacto. Estoy imaginando y esperando el momento en el que podamos tener un encuentro privado y tranquilo".