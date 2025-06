El elenco de La familia Ingalls recordó uno de los capítulos más controvertidos: “Hoy no podríamos hacerlo”

Mientras se prepara una esperada remake, la versión original de La familia Ingalls, una de las series más vistas en todo el mundo, sigue generando polémica. Esta semana, algunos de los actores protagónicos del mítico programa que se emitió ente 1974 y 1983, recordaron un emblemático capítulo de la cuarta temporada y especularon con que “hoy no podría hacerse”.

La reflexión tuvo lugar en el podcast Little House 50. Allí, en diálogo con la presentadora Pamela Bob, los actores Dean Butler, que interpretó a Almanzo James Wilder, y Alison Arngrim, la actriz que le dio vida a la malísima Nellie Oleson, se refirieron a uno de los capítulos bisagra de la cuarta temporada: “Here Comes The Brides” (“Aquí vienen las novias”).

Dean Butler, que interpretó a Almanzo James Wilder, en una escena del polémico episodio

En aquel capítulo, Eva Beadle (Charlotte Stewart) la maestra del pueblo de Walnut Grove, Minnesota, encontraba finalmente el amor; pero no fue la única. El episodio comienza con la llegada de un nuevo adolescente a la escuela, Luke Simms, quien se siente atraído por Nellie y comienza a cortejarla.

Por primera vez, Nelly se siente querida y valorada y acepta comenzar un fogoso romance, por supuesto que a espaldas de su dominante y prejuiciosa madre, Harriet (Katherine MacGregor).

Este nuevo capítulo es recordado por los fanáticos de la serie, porque sirvió para mostrar una Nellie con otros matices y para dejar en claro hasta qué punto la influencia de su madre determinaba su comportamiento.

Guiados por los bríos de la adolescencia, la pareja decide casarse en secreto y luego huye del pueblo. Por supuesto que Harriet pone manos en el asunto y consigue su cometido de separarlos, pero más allá de la trama, Arngrim reveló detalles que convierten aquel episodio en uno de los más polémicos.

“Tenía 15 años cuando grabamos ese episodio. En ese momento, yo era una adolescente típica, con la locura de la pubertad en pleno apogeo . Y eso era perfecto, porque el episodio trataba sobre la primera vez que ella se rebela contra su madre, la primera vez que se enamora”, rememoró la actriz.

Aunque ella tuviese 15, su personaje tenía apenas 13. “ Yo tenía 15 años, y Nellie apenas tenía 13. Y el actor supuestamente está interpretando a un adolescente de 16 o 17 años, pero tenía veintitantos ”, reveló.

El actor en cuestión es Bob Marsic, quien efectivamente tenía 22 en aquel momento. Arngrim añadió que no se conocían antes de empezar a grabar. “Creo que nos besamos el primer día o algo así. ¿Quizás el segundo? Fue bastante rápido, fue como: ‘Hola, preséntate, ahora sí que estás enamorada’”, recordó.

Nellie Oleson y un capítulo que sirvió para mostrar otros matices del personaje

“Así que ahí estaba yo, una chica joven, una niña, abordando a un hombre adulto al que nadie me presentó previamente. Claramente, eso no podría hacerse hoy: elegir a una persona adulta para jugar o incluso besar a una menor, porque fue un beso inocente, pero un beso al fin ”, continuó.

Arngrim explicó que gracias a los nuevos protocolos que surgieron en gran parte luego del estallido del #MeToo y las denuncias a popes de la industria como Harvey Weinstein, si se filmara una escena así, se requeriría que ambos actores fueran menores de edad y que hubiera un coordinador de intimidad en el set.

Pero, además de aquel beso, hubo otra situación que logró incomodarla: Marsic llevo a su novia al set mientras se filmaba el episodio. “Eso también fue muy raro. Apareció su novia, y fue extraño, porque sobrevolaba la sensación de que ella quería estar presente en las escenas románticas ”.

“Y entonces, pensé: ‘¿Esta mujer cree que soy una amenaza? ¿En serio? ¿No ve que soy una chica de 15 años llena de granos? No. No soy una amenaza para su relación. No le estoy robando a su hombre’”, explicó entre risas.