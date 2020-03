Michonne le dice adiós (¿para siempre?) a The Walking Dead Crédito: Fox

24 de marzo de 2020 • 01:45

A pesar de perder muchos espectadores en los últimos años, The Walking Dead sigue adelante con nuevas temporadas e impactantes giros dramáticos. Como suele sucederles a las ficciones que se prolongan a lo largo de tantos años (sin ir más lejos, algo de esto le pasa a Grey´s Anatomy ), la ficción zombie paulatinamente comienza a quedarse sin parte de su elenco histórico. Y eso fue lo que sucedió en el último capítulo emitido, titulado "What We Become", en el que se despidió Danai Gurira en la piel de la carismática Michonne , una de las principales referentes de esta historia.

Si bien la partida de la actriz había sido anunciada, el verdadero misterio giraba con respecto a cuál iba a ser el destino de su personaje y si su final era morir víctima de una horda de zombies. Pero, contra todos los pronósticos, el cierre de Michonne estuvo muy lejos de ser un punto final , sino que abrió una puerta que muchos confían, en algún momento, se pueda cerrar. Aviso de spoiler, a continuación se explicará cómo fueron sus últimas escenas en The Walking Dead.

En medio de la batalla contra los Susurradores, Michonne está en la isla junto a Virgil (Kevin Carroll) y la guerrera sufre una fuerte alucinación producto de una droga. Con la percepción de la realidad alterada y bajo los efectos de la sustancia la mujer vive una versión alternativa de cómo fue su pasado, y allí se imagina a sí misma como cómplice de Negan (Jeffrey Dean Morgan). Luego de unirse al salvaje líder de los Salvadores, ella ve cómo se convierte en una de sus personas de confianza, participa de la matanza en la que conocieron a Rick (Andrew Lincoln) y su grupo, para finalmente morir a manos de Daryl (Norman Reedus). Pero superado el efecto de los alucinógenos, ella vuelve a la realidad y se encuentra con algo que la sorprende.

En una habitación en la que Virgil guarda artículos de todo tipo, Michonne encuentra las botas de Rick y otras de sus pertenencias. En ese momento comprende que su pareja no murió, sino que en algún lugar, él está vivo. De esa manera, ella abandona todo y de nuevo con dos zombies como escolta (como hizo en su primera aparición), Michonne partió en busca de Rick.

El destino de la guerrera supuso una verdadera sorpresa, y ahora se enciende la expectativa sobre si alguna vez el publico conocerá más sobre su misión. Y la respuesta puede que sea afirmativa. Teniendo en cuenta que AMC planea una serie de películas para televisión con Rick como protagonista, puede que el final de ese recorrido sea el del sheriff reencontrándose con Michonne, y quien sabe, quizá ambos volviendo para el gran final de The Walking Dead .

Danai Gurira, en una entrevista para TV Line , contó qué sintió con respecto al giro de su personaje: " Me gustó mucho su final , y me siento muy agradecida de cómo se encaró ese viaje sobre quién pudo haber sido Michonne si hubiera tomado una decisión distinta con respecto a Andrea, en una época en la que estaba muy desconectada de su propia humanidad. Se pudo explorar cómo ella podría haber atravesado un camino muy distinto, y pienso que fue una forma muy generosa de acercarme a mi partida del programa. Me fui completando un circulo".