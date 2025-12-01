Estrenos de Netflix en diciembre: del documental de Lali a lo nuevo de George Clooney, cuáles son los títulos más importantes del mes

Un repaso por los lanzamientos más esperados de fin de año en la plataforma streaming

Para LA NACION Martín Fernández Cruz

Último mes del año y últimos episodios de Stranger Things. Netflix tiene programados para diciembre los cuatro episodios conclusivos de la serie de terror y aventuras, pero también tiene listos otros importantes lanzamientos, entre los que se destacan un documental sobre Lali Espósito, la nueva película de Noah Baumbach y otra secuela de Knives Out, entre otros tantos.

Hombre versus bebé (miniserie)

Después de la exitosa Hombre versus abeja, una comedia absurda en la que un casero terminaba por destruir una lujosa casa en su obsesión por matar a una abeja, el comediante Rowan Atkinson regresa a ese personaje, para protagonizar otro absurdo enfrentamiento. Esta vez, Trevor Bingley debe hacerse cargo del ático de una casa ubicada en Londres, aunque lejos de estar solo en su tarea, él tendrá que soportar nuevamente con una aparición no deseada. A partir de ese disparador, Bingley protagonizará innumerables accidentes y situaciones tan hilarantes como absurdas. A sus setenta años, Atkinson no pierde su talento y en los cuatro episodios de Hombre versus bebé, demuestra nuevamente un talento contundente para la comedia física. Estrena el 1° de diciembre.

Lali: la que le gana al tiempo (documental)

Que Lali Espósito sea una de las figuras musicales (y culturales) más relevantes de estos tiempos, no es ninguna novedad. Cada disco, cada ficción, cada aparición de esta cantante y actriz, es seguida con profundo interés por un grupo cada vez más numeroso de fans. Por ese motivo es que un documental centrado en ella resulta especialmente atractivo, con el fin de descubrir a la persona detrás de la artista (si es que ambas ideas acaso puedan separarse).

En La que le gana el tiempo, el eje del relato está puesto en los últimos años de Lali, el éxito de sus recitales, su conexión con el público y la convicción que ella mantiene al momento de involucrarse en las causas políticas y sociales que considera relevantes. Lejos de mostrarse indiferente ante la realidad que la envuelve, Lali aprovecha su presencia en los escenarios para trascender lo meramente musical, y consolidarse como un ícono cultural que no le teme a ninguna batalla. Dirigido por Lautaro Espósito, este documental será de enorme interés para los seguidores de la cantante, pero también para aquellos que quizá ajenos al terremoto Lali, quieran dimensionar su importancia en la Argentina actual. Disponible a partir del 4 de diciembre.

Jay Kelly (película)

La nueva película de Noah Baumbach (responsable de Historia de un matrimonio y Frances Ha) gira alrededor de un actor y la agridulce relación con su manager. George Clooney compone a Jay Kelly, uno de los mayores astros de Hollywood, quien poco a poco comprende que su carrera (y quizá su vida) están a las puertas de un doloroso declive. Los nuevos proyectos empiezan a faltar, el vínculo con su familia es débil, y su fama se debe más a su pasado que a un futuro que se presenta apagado. Y en ese inevitable balance que atraviesa a esa celebridad, la relación con su manager (compuesto por Adam Sandler) se convierte en un inesperado diván, en el que Jay Kelly volcará sus amarguras. Clooney y Sandler, dos actores capaces de cambiar del carril del drama a la comedia sin bajar la velocidad, entregan dos interpretaciones memorables, en un guion que se encuentra a la altura de sus talentos. Y Jay Kelly es una película que indudablemente exprime el carisma y la profundidad actoral de estas dos estrellas. Disponible a partir del 5 de diciembre.

The New Yorker cumple 100 años (documental)

Una de las publicaciones más importantes en la historia de los medios, el mítico New Yorker cumplió un siglo de vida y este documental celebra el ineludible legado e influencia ejercida por esta revista. A través de valiosos testimonios de quienes forman y formaron parte del New Yorker, pasando por la relevancia de sus artículos y la importancia de sus portadas, este film corre el velo detrás de una publicación que resignificó el periodismo de Estados Unidos y del mundo, y que aún hoy hace escuela. Estrena el 5 de diciembre.

Wake Up Dead Man: un misterio de Knives Out (película)

En la tercera entrega de la saga Knives Out, el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) debe descubrir qué se esconde detrás de un asesinato ocurrido en una antigua iglesia. Para resolver el complejo homicidio, Blanc hará equipo con un joven sacerdote, que cuenta con el conocimiento necesario para terminar de unir todas las piezas que solucionen el rompecabezas del asesinato. Dirigida nuevamente por Rian Johnson, este film presenta las innumerables vueltas de tuerca, los excéntricos personajes y la gran astucia de Benoit, que tanto entusiasma a los fans de esta franquicia. Como es habitual, la película cuenta con un elenco de lujo, y junto a Craig esta vez se encuentran Andrew Scott, Glenn Close, Jeremy Renner, Mila Kunis, Josh Brolin y Cailee Spaeny. Disponible a partir del 12 de diciembre.

Adiós, June (película)

Kate Winslet da un salto detrás de la pantalla y en su primera película como directora, cuenta la historia de un doloroso momento familiar. En una fecha muy cercana a la navidad, varias hermanas junto a su padre, deberán aceptar la inminente muerte de su madre. Las dinámicas se tensan y la tristeza embarga a esos personajes, en medio de un clima de pérdida, que también puede servir para redescubrir la naturaleza de los vínculos intrafamilares. Lejos de dejarse intimidar por la dificultad de la propuesta, Winslet se anima a abordar para su ópera prima, un relato difícil al que ella se acerca con gran calidez. Disponible a partir del 24 de diciembre.

Stranger Things (últimos capítulos)

Luego del estreno de una primera tanda de episodios en noviembre, durante diciembre Netflix lanzará los cuatro episodios restantes de la quinta y última temporada de Stranger Things. A casi diez años de su estreno, la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se convirtió en uno de los mayores hitos de la plataforma, y en medio de un final sobre el que pesan gigantescas expectativas, el grupo de entrañables personajes se despide no sin antes brindar una guerra a gran escala. La batalla final contra Vecna es inevitable, el Upside Down amenaza con comerse a la realidad y Once (Millie Bobby Brown) deberá liderar una lucha en la que puede haber dolorosas bajas. Quizá desde el final de Game of Thrones en 2019, que un cierre de ficción no generaba tanto interés, y por eso es que sin lugar a dudas, el adiós a Stranger Things será uno de los mayores eventos televisivos de este 2025. Los episodios 5, 6 y 7 estarán disponibles el 25 de diciembre; el último llegará el 31 de este mes.