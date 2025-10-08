Estrenos de octubre en plataformas: imperdibles documentales sobre Martin Scorsese y Ozzy Osbourne y un spin-off de IT

Disney+, Apple TV+, HBO Max y FLOW entre otras plataformas, tienen preparado un menú de grandes estrenos para este mes. A continuación, un repaso por los títulos que conviene no dejar pasar.

El caso de Teresa Battaglia (primera temporada)

El caso de Teresa Battaglia Captura

La actriz italiana Elena Sofía Ricci le da vida a Teresa Battaglia, una comisaria que debe enfrentar un complejo caso policial durante un momento especialmente difícil su vida. Un peligroso asesino comienza a dejar pistas de sus delitos en la zona de las Dolomitas, una región italiana cuya principal característica son unas imponentes cadenas montañosas. Sin dudarlo, la mujer se lanza a la cacería del peligroso homicida, a medida que comienza a notar los primeros síntomas de un posible Alzheimer. Preocupada ante el posible avance de ese cuadro, la policía comprende que debe avanzar a paso acelerado en su investigación, apoyándose en las pocas personas de confianza que le rodean. Filosa en sus comentarios, metódica y detallista en su forma de trabajar, pero también intolerante cuando la burocracia entorpece su camino, Teresa Battaglia es una heroína televisiva que tiene las herramientas necesarias para entusiasmar a los televidentes. El caso de Teresa Battaglia ya está disponible en FLOW.

Ozzy: No Escape From Now (documental)

Es indudable que Ozzy Osbourne marcó un quiebre en la música. Artista clave en la masificación del heavy metal, quien le brindó a ese género un poderoso crecimiento, la carrera de ese músico inglés fue motivo de grandes alegrías entre los seguidores de su rubro. Como artista solista o junto con los miembros de Black Sabbath, Ozzy Osbourne entregó canciones memorables que sus fans convirtieron en himnos, pero también con el paso del tiempo supo reconstruirse como un verdadero ícono popular, que trascendió las barreras de los meramente musical. Y justamente por la cercanía que mantenía con el público es que su muerte fue llorada en todo el planeta. Por ese motivo, el estreno del documental Ozzy: No Escape From Now se convierte en un documento de enorme valor, alegre y conmovedor por partes iguales. Sin lugar a dudas, una propuesta imperdible para conocer en su intimidad al enorme Ozzy Osbourne. Ya disponible en Paramount+.

Mr. Scorsese (miniserie documental)

Dueño de una de las carreras más prestigiosas de Hollywood, Martin Scorsese dirigió una infinidad de obras maestras, desde Calles salvajes hasta Los asesinos de la luna, pasando por Toro salvaje, Buenos muchachos, Después de hora y muchas más. Y si bien varias de sus películas (y algunos libros) hablan en primera persona sobre sus pasiones cinéfilas, un nuevo documental dedicado a su figura no deja de ser de un gran atractivo. En Mr. Scorsese, el objetivo es adentrarse en la obra del realizador, pero también en su vida privada, en las batallas personales que luchó y cómo sus demonios internos se convirtieron en fuente de inspiración para sus películas, comprendiendo que intimidad y cine forman parte de un mismo cuerpo. A través de documentos inéditos, y de entrevistas con personas de la talla de Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Steven Spielberg, Jodie Foster y Cate Blanchett, esta imperdible miniserie permite redescubrir a la leyenda detrás del hombre. Disponible a partir del 17 de octubre en Apple TV+.

Parking (película)

Parking Prensa DIsney

En esta comedia protagonizada por la “China” Suárez, la historia gira alrededor de Mateo (Marc Clotet) un condenado a prisión domiciliaria, quien aprovechando el permiso que tiene debido a su trabajo, planea darse a la fuga. Sin embargo, todo se interrumpe cuando aparece Lara (Suárez), una mujer a la que conoce de manera fortuita, y con la que termina siendo testigo de un homicidio. A partir de ahí, Mateo y Lara deberán evitar ser las próximas víctimas de asesinato, a medida que intentan resolver qué sucedió y cómo pueden salvarse de esa peligrosa situación. Parking, como su nombre lo indica, es un film que transcurre principalmente en un laberíntico estacionamiento, en el que los protagonistas deberán escapar con vida. Esta comedia, filmada en Montevideo, también cuenta en su elenco con Juan Leyrado. Parking estrena el 17 de octubre en Disney+.

Hal y Harper (miniserie)

El director Cooper Raiff narra una saga familiar en la que un hermano y una hermana que mantienen un vínculo muy cercano se ven frente al desafío de sobrellevar una serie de drásticos cambios en sus vidas. Hal (Raiff) y Harper (Lili Reinhart) están en sus veintitantos y el dolor de la temprana pérdida de su madre los llevó a resistirse a madurar y a temerle a los retos que implica la adultez. Y aunque fueron educados con amor y dedicación, ellos no pueden mirar más que con incertidumbre la noticia de que la novia de su papá (Mark Ruffalo) está esperando un bebé. Con un tono que oscila entre la comedia y el drama, Hal y Harper se consolidó durante el último festival de Sundance, como una de las grandes series de la temporada. Estrena el 19 de octubre en MUBI.

IT: Bienvenidos a Derry (miniserie)

Ambientada en el universo de IT, el libro escrito por Stephen King, esta ficción de ocho entregas se adentra en el pueblo que sirve de hogar para el temible payaso Pennywise (Bill Skarsgard). A comienzos de los años sesenta, un matrimonio se muda a Derry justo en el momento en el que un niño desaparece. Ese incidente pronto se revela como el inicio de una sucesión de situaciones inquietantes, en el que ese lugar se convierte en el nido de numerosas desgracias que parecen tener una explicación terrorífica y un tenebroso responsable. Stephen King, el padre de la criatura, tuvo la posibilidad de ver el primer episodio y con mucho entusiasmo escribió en sus redes sociales que “era fabuloso y escalofriante”, un aval que generó aún más expectativa entre los fans. Andy Muschietti, el realizador responsable del díptico fílmico de IT, produce y dirige los primeros cuatro capítulos de esta ficción que llega justo para Halloween. IT: Bienvenidos a Derry estrena el 26 de octubre por HBO MAX.

Down Cemetery Road (miniserie)

La actriz Emma Thompson se pone al frente de esta producción, en la que compone a una una investigadora privada que intentará resolver qué sucedió luego de la desaparición de una niña. En una apacible zona residencial de Oxford, la explosión de una casa se convierte en el telón de fondo en el que se pierde el paradero de una niña. Una vecina del lugar llamada Sarah (Ruth Wilson) se obsesiona con el caso y decide contratar a Zoe Boehm (Thompson), una detective para que la ayude a dar con la pequeña. En el transcurso de la investigación, ambas mujeres descubrirán una serie de eventos sobrenaturales que las llevará a entender que la frontera entre la vida y la muerte puede resultar mucho más endeble de lo que suponían. Down Cemetery Road lanza sus primeros dos episodios el 29 de octubre, por Apple TV+.