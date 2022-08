HBO lanzó un clip con el primer adelanto de The Last of Us y otros de sus estrenos más importantes

En el marco de un día muy importante, en el que HBO estrenó La casa del dragón, la señal lanzó un explosivo avance que muestra varios de sus próximos títulos. Nuevas temporadas y esperados estrenos, se dan la mano en un clip que tiene como uno de sus puntos más fuertes las primeras imágenes en movimiento de The Last of Us.

El clip de dos minutos comienza con un imponente dragón, surcando los cielos de Poniente. Se trata de una de las muchas imágenes impactantes que dejó La casa del dragón, y a continuación, da comienzo una seguidilla de otros flashes con esperados títulos de la señal streaming. De esa forma aparece la actriz Aubrey Plaza en la segunda temporada de The White Lotus. A continuación también figura The Idol, la nueva ficción del creador de Euphoria, y que cuenta con The Weeknd y Lily-Rose Depp entre sus protagonistas. Entre otras de las historias que confirman nuevos episodios, se encuentran Succession, Industry, Avenue 5, The Rise of the Lakers Dinasty, Barry, Perry Mason, The Gilded Age, The Righteous Gemstones, Titans, Doom Patrol, Gossip Girls, Tokyo Vice y Hacks.

Como no podía ser de otra manera, los estrenos son el plato fuerte del adelanto. Luego de la mencionada The Idol, también figuran imágenes de The White House Plumbers, la miniserie protagonizada por Justin Theroux, Leane Headey, Woody Harrelson y Domhnall Gleeson. Detrás de ese título de cinco episodios, se encuentran los guionistas de Veep, y la trama gira alrededor de un grupo de agentes de la CIA infiltrados en la Casa blanca. La tarea de ambos agentes, que respondían a Nixon, era descubrir la identidad de los responsables de filtrar información secreta, en el marco de la investigación por el caso Watergate.

Elizabeth Olsen protagoniza Love and Death para HBO Matt Winkelmeyer/2021 MTV Movie - Getty Images North America

En otro tramo del avance, Love and Death también cuenta con un importante protagonismo. Esta serie, que reúne a Elizabeth Olsen, Krysten Ritter, Jesse Plemons y Patrick Fugit, está basada en el asesinato llevado a cabo por Candy Montgomery, quien en 1980 fue apodada como “La asesina del hacha”. Montgomery llevaba una vida en apariencia perfecta, pero inesperadamente fue tapa de muchos diarios de Estados Unidos, cuando mató de cuarenta hachazos a la esposa de su amante. Luego de su paso por Marvel, y de su protagónico en la aplaudida Wandavision, Elizabeth Olsen regresa a la pantalla chica para esta esperada miniserie, que llegará en lo que queda del 2022.

El compilado lo cierra la que es una de las mayores apuesta de HBO para el próximo 2023. Se trata de las primeras imágenes en las que aparecen en acción, Pedro Pascal y Bella Ramsey como los protagonistas de The Last of Us, la serie que cuenta con la coordinación de Craig Mazin (responsable de la galardonada Chernobyl).

Pedro Pascal y Bella Ramsey encabezarán la serie de HBO de “The Last of Us” HBO

Basada en la saga homónima de juegos para PlayStation, esta historia transcurre en un futuro no muy lejano, luego de una pandemia que arrasó con gran parte de la humanidad. Un misterioso virus provocado por la cepa de un hongo empezó a convertir a las personas en una suerte de zombies. Y la noche en la que eso comenzó, un hombre llamado Joel (Pascal), fue testigo de cómo un oficial de policía asesinaba a su hija. Pocas décadas más tarde, Joel se dedica al contrabando, pero su vida da un vuelco cuando conoce a Ellie (Bella Ramsey), una niña que al parecer, es inmune al virus mortal. Con mucho escepticismo, el hombre acepta llevar a la niña a lo largo de un viaje por Estados Unidos, con el objetivo de llegar a un supuesto laboratorio que aún permanece activo. En ese lugar, podrían estudiar la sangre de la pequeña, para desarrollar la ansiada vacuna que le ponga un punto final a la pandemia que prácticamente aniquiló a la humanidad.