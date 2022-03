House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, ya tiene fecha de estreno

La espera terminó. Este miércoles, a través de sus redes sociales, HBO Max anunció la fecha de estreno del primer episodio de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, una de las ficciones más populares de la historia de la TV. La señal emitirá el esperado primer capítulo el domingo 21 de agosto, y luego estará disponible en su plataforma de streaming.

Por otro lado, la cadena compartió imágenes de diversos personajes del drama de 10 episodios, interpretados por Matt Smith, Emma D’Arcy, Paddy Considine, Rhys Ifans, y Olivia Cooke, entre otros.

Basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, House of the Dragon está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

En junio de 2021, el jefe de contenidos de la señal, Casey Bloys, comentó a la revista Variety que la precuela ambientada tres siglos antes de los eventos de la serie original “se ve espectacular”. Algo similar dijo sobre el elenco convocado por Miguel Sapochnik y Ryan Condal (showrunners de la nueva serue): “Se ve muy bien”. La nueva serie vuelve a contar con George R.R. Martin en sus filas, nuevamente como cocreador y productor.

La primera temporada se centrará en un período crucial para la estirpe que gobernó durante siglos Westeros: el reinado de Viserys I y la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. Respecto a los personajes, HBO Max compartió algunos nuevos detalles, desconocidos hasta el momento.

Paddy Considine es el rey Viserys Targaryen HBO MAX

Paddy Considine interpreta al Rey Viserys Targaryen , el elegido por los señores de Westeros como sucesor al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. “Es un hombre cálido, amable y decente, Viserys sólo desea continuar con el legado de su abuelo. Pero los buenos hombres no son necesariamente grandes reyes”, comunicaron.

El prolífico Matt Smith es el Príncipe Daemon Targaryen , el hermano menor del Rey Viserys y heredero al trono, sobre quien detallaron: “Es un guerrero sin igual y un jinete de dragón, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire”. O livia Cooke es Alicent Hightower, hija de Otto Hightower, la Mano del Rey, y la mujer más atractiva de los Siete Reinos, quien “se crio en la Fortaleza Roja, cerca del rey y de su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política”.

Matt Smith en el rol del príncipe Daemon Targaryen HBO MAX

La actriz Emma D’Arcy compone a la princesa Rhaenyra Targaryen , la primogénita del Rey, “de pura sangre valyria y es jinete de dragones, quien deberá afrontar un difícil desafío”, mientras que Steve Toussaint interpreta a Lord Corlys Velaryon , “La serpiente de mar”, el Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Además, Eve Best interpreta a la princesa Rhaenys Targaryen , jinete de dragones y esposa de Lord Corlys Velaryon, “la reina que nunca fue, descartada como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favoreció a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre”.

Olivia Cooke como Alicent Hightower HBO MAX

Además, el actor Rhys Ifans tiene el jugoso rol de Otto Hightower, la Mano del Rey , “sirve leal y fielmente a su rey y a su reino; según la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono”.

La opinión de Peter Dinklage sobre House of the Dragon

Peter Dinklage opinó sobre la precuela de GOT Yandex

En una entrevista que brindó en enero de este año para The Independent, el actor que interpretó a Tyrion Lannister en Game of Thrones, reveló qué espera de la precuela. “Creo que la clave está en no imitar a Game of Thrones. Si intentás hacer eso, parecerá que solo te importa el dinero . En el caso de muchas secuelas, la razón por la que llegan a existir es porque la serie original hizo mucho dinero, y por eso es que no suelen imponerse. En lo que a mí respecta, estoy muy entusiasmado de ver House of the Dragon, desde un simple lugar de espectador, y sin saber qué sucederá con la historia”, declaró el múltiple ganador del Emmy por su personificación en la creación de David Benioff y D. B. Weiss.