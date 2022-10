Johny vs. Amber, el último juicio: perlitas y revelaciones de la miniserie documental de HBO Max

escuchar

Durante semanas, fue la noticia que acaparó la atención de la prensa de todo el mundo. El último juicio entre Johnny Depp y Amber Heard fue, sin lugar a dudas, el más mediático de los últimos tiempos.

La batalla legal había comenzado mucho antes, allá por 2016, con un polémico divorcio que puso punto final a los 15 meses de matrimonio. Luego, llegó la acusación de Amber por violencia doméstica y el pedido de restricción. Siguió una demanda de Depp contra el diario británico The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”.

Las acusaciones cruzadas continuaron hasta principios de 2022 cuando el protagonista de Piratas del Caribe volvía a la Justicia para demandar a su exmujer por difamación. ¿El motivo? Un artículo que la protagonista de Aquaman escribió en 2018 para The Washington Post y que el actor consideró “una declaración de guerra”. Si bien Heard, nunca nombró a Depp en el texto, Johnny la demandó por insinuar que era un abusador, pidiendo 50 millones de dólares por daños y perjuicios.

Este capítulo ¿final? de la contienda entre las dos estrellas de Hollywood acaba de llegar a la pantalla con Johnny vs. Amber: el juicio final, un documental de HBO Max que resume los momentos y testimonios más relevantes del juicio que se llevó a cabo entre abril y junio de 2022. La miniserie - secuela de la producción que se estrenó en 2021- consta de dos episodios de 48 minutos, donde se exponen las perspectivas de cada una de las partes involucradas.

¿Qué trae de nuevo esta producción? ¿Hay algún dato revelador? No mucho en relación con pruebas, argumentos y declaraciones. Lo cierto es que la cobertura del juicio fue tan robusta y minuciosa que ya se conocían la mayoría de los detalles de lo que sucedió en el recinto. Lo más novedoso e interesante del documental es el backstage del juicio y las entrevistas con el equipo legal de Depp, que revela muchas de las “estrategias de guerra” que utilizaron astutamente para ganar el pleito. Además varios especialistas en la materia dan su opinión y perspectiva sobre la mediática batalla legal.

Humanizar a Johnny

A Johnny Depp, le cubrió las espaldas Camille Vasquez, la abogada que llamó la atención durante el juicio APE

“Uno puede ver este caso y pensar que se trata de dos celebridades con demasiado dinero y que se llevan horrible, pero se trata de la vida de un hombre”, empieza diciendo Camille Vasquez, la abogada del protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate. “Es un hombre común, con una vida extraordinaria”, agrega.

Este fue uno de los ejes estratégicos en los que se basó la defensa de Johnny. El punto era mostrar las marcas que su infancia tormentosa había dejado en su personalidad, es decir, cómo el patrón de conducta de Johnny ante personalidades violentas se determinó a una edad muy temprana.

Para esto, fue clave el testimonio de su hermana, quien confirmó que Depp tuvo una dura niñez, con una madre violenta, que golpeaba a sus hijos y a su marido. ¿Cómo reaccionaba el actor? Siempre huyendo de esas agresiones, escondiéndose. “Al igual que lo hacía con Amber Heard”, alegaría su equipo de abogados.

Lo que no te mata, te fortalece

Cada gesto de Amber Heard fue analizado bajo una lupa durante el juicio

Durante el juicio, se presentaron más de 400 pruebas incorporadas al expediente y declararon 30 testigos. Muchas de estas fotos, videos, audios y chats mostraban a la estrella de Disney pasado de drogas, alcohol y hasta golpeando muebles y puertas. Imágenes que, obviamente, el actor nunca hubiese deseado que salieran a la luz y que incluso provocaron la salida del protagonista de Animales fantásticos y de la franquicia de Piratas del Caribe.

¿Cómo sacar provecho de esta situación que, a priori, parecía irremontable? En el documental de HBO Max, se muestra cómo los abogados de Depp pensaron una audaz táctica. Sabían que Heard atacaría por ese lado, entonces, se apoyaron en su punto más débil para “anticiparse y controlar esa narrativa”, indica una de las especialistas consultadas en el documental “¿Está borracho y drogado y no puede mantenerse en pie? ¿O está borracho y drogado y es capaz de perseguirla, atacarla y golpearla?”, se pregunta la abogada del actor.

Elección de la corte

Johnny Depp y Amber Heard, en un juicio en donde quedó al descubierto toda la intimidad de la pareja

Durante el segundo episodio del documental, que expone la perspectiva de Heard, se desliza que el juicio no se hizo en Fairfax, Virginia, de manera casual. Fue una decisión estratégica de los abogados de Depp. “El caso debió haberse presentado en California, en donde viven los dos implicados, pero allí las leyes son más favorables para Amber”, asegura una de las especialistas jurídicas consultadas en el documental.

En este punto, es clave la Ley Anti-SLAPP, pensada para evitar que las personas o las corporaciones utilicen los juicios para intimidar –especialmente- a la prensa y a periodistas. Virginia tiene un marco legal más débil en ese aspecto que otros estados, como California, y por lo tanto era preferible para un juicio de difamación como éste, en el que prevaleció la protección de la imagen pública del acusador por sobre la libertad de expresión de la acusada. Recordemos que, durante el juicio contra The Sun en Londres, el Tribunal Superior había desestimado las acusaciones de difamación del actor, quien poco después apeló contra el veredicto, aunque sin éxito.

El peso de la opinión pública

Johnny Depp saludando a sus fanáticos tras una de las audiencias

Durante las semanas que duró el juicio, una multitud de fans con carteles, pancartas y megáfonos esperaba a Johnny en la entrada de los tribunales para darle su apoyo. Como contrapartida, su ex recibió cientos de críticas y agresiones en redes sociales.

El documental contrapone una de las declaraciones más fuertes que se escucharon en el juicio –cuando Amber Heard relata emocionada hasta el llanto un supuesto abuso sexual- y las burlas que recibió en redes. Pero, ¿por qué la opinión pública estuvo, en su mayoría, del lado del actor? ¿Por qué sus acusaciones y relatos fueron ridiculizados?

Aunque los abogados de la actriz no quisieron participar en la serie, las estrategias que utilizaron ante el jurado son relatadas por expertos en leyes que cubrieron el juicio. “El equipo de Amber quiere demostrar que las fake news fueron iniciadas por el primer abogado de Depp, Adam Waldman”, se explica en el documental.

A él se lo señala como el responsable de instalar la idea de que Heard mentía tanto en los medios de comunicación tradicionales como en redes sociales . Durante el juicio, al que se lo citó como testigo, debió admitir que mantenía conversaciones con That Umbrella Guy y That Brian Fella, dos influencers con millones de seguidores.

“Lo que aprendí de este juicio es que nunca será suficiente. Si hay pruebas, entonces fue un plan o un engaño. Si no hay pruebas, no sucedió. Sé lo que me pasó y mantendré mi testimonio hasta el día de mi muerte”, asegura la actriz hacia el final del documental.