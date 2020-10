Julia Ormond, de su desinterés por Hollywood a The Walking Dead: World Beyond

Julia Ormond interpreta a Elisabeth, una líder de formación militar, en The Walking Dead: World Beyond

A comienzos de los noventa y gracias a su trabajo en un puñado de exitosos films, Julia Ormond se convirtió rápidamente en una figura popular en Hollywood. Sin embargo, ella encausó su profesión hacia otros destinos, priorizó luchas personales y buscó una vida lejos de las grandes luces. Ahora la actriz vuelve a un proyecto televisivo de gran calibre con The Walking Dead: World Beyond, un nuevo spin off de la saga zombi, en el que interpreta a la líder de una próspera comunidad. En diálogo con LA NACION, Ormond reveló cómo compuso a ese personaje, y qué esperar de esta nueva historia ambientada en un mundo en el que la humanidad lucha por volver a la normalidad.

Llegar a Hollywood para alejarse...

Cuando Ormond era muy pequeña, sus padres se divorciaron. El crecer junto a una madre separada que trabajaba todo el día, la definió sobre la importancia de un modelo independiente y de una figura entregada a su vocación. Por este motivo cuando encontró en la actuación una forma de encausar su creatividad, se sumergió de lleno en ese mundo y comenzó a estudiar en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas, en Londres. En los ochenta consolidó su presencia en las tablas. A los 24 tuvo una gran oportunidad en la obra Faith Hope and Charity, y en 1989 fue reconocida por la Asociación de Críticos en el rubro revelación. Ese mismo año, su incipiente fama la llevó a la televisión y en la serie Traffik compuso a una joven con problemas de adicción, hija de un político abocado a la lucha contra el narcotráfico. Ese rol inicial en la pantalla chica le valió nuevos reconocimientos y en 1993 debutó en el cine de la mano de Peter Greenaway con The Baby of Mâcon.

Leyendas de pasión fue un film vehículo para Brad Pitt. Se trataba de un melodrama que le permitía desplegar su versatilidad interpretativa, con escenas que mostraban al personaje desarmado ante el sinfín de tragedias que lo abatían. La cinefilia se enamoraba de Pitt al verlo sufrir lo indecible, entre otras cosas, por el amor hacia Susannah, la joven interpretada por Ormond. Así la actriz desembarcaba en Hollywood con un largometraje ambicioso, que fue uno de los mayores éxitos de 1994. Al año siguiente, volvió a destacarse en Lancelot, el primer caballero, otro tanque en el que compartió pantalla con Richard Gere y Sean Connery. Basada en las leyendas artúricas, esta película la consagró y la llevó a ser nombrada por la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión (tal su sigla en inglés NATPE) como "estrella femenina del futuro".

En 1995, Ormond protagonizó Sabrina, una remake del clásico de Audrey Hepburn. Pero la película no dio los resultados esperados y fue uno de los fracasos más importantes del año. Ese paso en falso no tenía por qué preocupar a la actriz, sin embargo, pronto su figura pareció borrarse del mapa y mientras los medios hablaban sobre esa estrella fugaz que se había consumido demasiado rápido, ella se concentraba en proyectos más pequeños y en una causa a la que aún hoy le entrega gran parte de su tiempo: concientizar sobre los derechos humanos y luchar contra la trata de personas.

Su principal compromiso

Con el objetivo de tomar distancia de Hollywood, Ormond volvió a Europa y allí protagonizó dos largometrajes. En 1997 hizo Smila: misterio en la nieve, y en 1998, El barbero de Siberia. Según confesó en varias entrevistas, el acelerado ritmo en la meca del cine no la entusiasmaba, las interminables entrevistas de promoción y el desfile de eventos sociales no eran lo que buscaba para su carrera. Pero el regresar al Viejo Continente le permitió continuar con su trabajo, sin desatender un tema en el que cada vez se involucraba más.

Desde que su figura ganó relevancia en los medios, Ormond utilizó su popularidad para llevar conciencia sobre la importancia de los derechos humanos y luchar contra la trata de personas. En el marco de la guerra de Kosovo, la actriz investigó las alarmantes cifras en Europa del Este y participó de charlas y conferencias sobre el tema. Involucrada en esa causa, se dedicó a producir Calling the Ghosts. En ese documental, dos mujeres cuentan las inhumana experiencia que sufrieron en un campo de concentración serbio y cómo una vez liberadas dedicaron su vida a defender legalmente a quienes también atravesaron esa situación.Por su gran compromiso en la lucha contra la trata, en 2005 las Naciones Unidas reconoció a Julia como Embajadora de Buena voluntad.

Los desafíos de entrar a The Walking Dead

La actriz siguió adelante con su carrera priorizando sus deseos, sin la intención de dejarse llevar por el frenesí de Hollywood. Eso no le impidió formar parte de importantes proyectos, como Inland Empire, de David Lynch; El curioso caso de Benjamin Button o Mi semana con Marilyn. Por otra parte, el mundo de las series también le permitió continuar su trabajo y pronto se destacó en shows como Las brujas de East End, Incorporated y Mad Men. En 2019 estuvo al frente de la ficción televisiva Gold Digger y ahora protagoniza uno de los títulos más esperados del año, The Walking Dead: World Beyond.

En este nuevo spin off de la saga, la acción transcurre diez años después del brote zombi. Dentro de una ciudadela en la que se lleva una vida normal, un grupo de cuatro adolescentes decide explorar el exterior con la intención de descubrir un secreto que lleva mucho tiempo guardado. En ese contexto, una poderosa líder llamada Elisabeth intentará mantener el statu quo a como dé lugar. Ella es interpretada por Julia Ormond, que en diálogo con LA NACION explicó las bases de su personaje: "La mayor parte de Elisabeth la trabajé a partir de lo que hablé con Matt Negrete, uno de los creadores del show. Pero también me dediqué mucho a mirar a mujeres políticas, aunque confieso que también le presté atención a los militares. También estudié mucho el tono y la vibra de The Walking Dead y Fear Of The Walking Dead, vi cómo se retrataban los liderazgos y cuáles eran los dilemas morales".

Por otra parte, la actriz destacó la importancia de la realidad política que vivió en su juventud, como molde para Elisabeth: "Yo crecí bajo el régimen de Margaret Thatcher y la guerra con la Argentina. Entonces miraba a esta líder política que iba de sombrero, que entraba al Parlamento y que incluso tuvo que entrenar su voz para transmitir autoridad y veía a alguien frente a un gran desafío. Entonces yo no creo haber vivido en un mundo en el que el liderazgo femenino fuera sesgado por algún tipo de brújula moral. Pero volviendo a Elisabeth, a los daños que el colonialismo le hace al mundo, a Thatcher y muchas de las decisiones que ella tomó, siento que crecí en una realidad de mujeres tomando decisiones de todo tipo, y que me resultaron fáciles de aplicar en The Walking Dead".

El personaje de Ormond es una líder militar que se muestra calculadora con el control de su ciudadela, una misión a la que le dedica su vida. Ella no es como Negan (Jeffrey Dean Morgan) o el Gobernador (David Morrissey), otros líderes vistos en The Walking Dead, cuyo liderazgo era una excusa para ejercer el sadismo. Elisabeth es una mujer educada para dirigir y cuenta con una formación que la hace ideal para ese puesto. Por este motivo, la actriz indagó en obras que pudieran influenciarla: "Lo que hice fue buscar referencias que capturaran esa esencia vinculada a las fuerzas armadas, a personas que sufrieran cierta deshumanización. Por eso miré piezas como Apocalypse Now. También me gustó mucho Capitán Phillips, por cómo muestra a un militar sumamente comprometido con sus objetivos. Creo que lo que más me interesó de Elisabeth es cómo interpretar y comprender el proceso de deshumanización que significa el Ejército".

En The Walking Dead: World Beyond, la actriz compone a una protagonista dueña de matices, porque ella reconoce que en estos mundos, a fin de cuentas, "todos son enemigos de todos". Y con el rol de Elisabeth, Ormond vuelve a encontrar a esos personajes que tanto le interesan y que le permiten navegar los grises de una mujer entregada por completo a una misión personal.

¿Cuándo y dónde verla? The Walking Dead: World Beyond estrena el 5 de octubre, a las 22, por AMC.

