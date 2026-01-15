Kiernan Shipka: la atracción por lo sobrenatural, su fugaz paso por Buenos Aires y el libro que le salvó la carrera

La vimos crecer en la pantalla. Con solo cinco meses, Kiernan Shipka debutó en un episodio de ER Emergencias. Le tocó pasar de niña a adolescente encarnando a Sally Draper, la independiente y resiliente hija mayor del protagonista de Mad Men. Saltó a la fama global como Sabrina Spellman, la joven mitad humana y mitad bruja que protagonizó El mundo oculto de Sabrina, en Netflix. Y acaba de sumarse al grupo de brokers de la Generación Z de Industry, serie centrada en el cruel, perverso y desalmado entramado de las finanzas londinenses, que el domingo pasado estrenó su cuarta temporada en HBO Max. “Hayley Clay trabaja para una plataforma que intenta revolucionar el procesamiento de pagos online. Es audaz e impredecible, porque se mueve de manera lateral y no vertical”, resumió Shipka en una entrevista exclusiva con LA NACION, realizada vía Zoom.

-Sin spoilear nada, ¿qué más podés adelantar de tu personaje, Hayley Clay, en Industry?

-Qué está lleno de sorpresas. Tiene muchas aristas explosivas y varias vueltas de tuerca. Como los personajes de la serie, se oculta detrás de diversas máscaras porque, en realidad, está hambrienta de poder. Quiere pertenecer a otra clase social y moverse de igual a igual entre las dirigencias más influyentes. Y las cosas que está dispuesta a hacer para llegar a ese lugar, va a dejar al espectador sin palabras.

-Hayley tiene un arco argumental muy intenso, que la termina ubicando en un lugar muy diferente al del principio. ¿Qué le espera en el futuro?

-No sé qué será de Hayley porque no tengo ninguna información sobre la quinta temporada. De hecho, ni siquiera sé si habrá una quinta temporada. Sí puedo decir que yo estoy preparada para un 2026 de mucho trabajo. En un par de semanas se estrena en el Festival de Sundance la película The Shitheads, una especie de road movie con altas dosis de humor negro.

Puertas abiertas

De ascendencia irlandesa y eslovaca, Kiernan Brennan Shipka nació el 10 de noviembre de 1999, en Chicago. Atraída desde muy pequeña hacia las artes escénicas, empezó a estudiar danzas a los cinco años y, muy poco tiempo después, se mudó con sus padres a Los Ángeles, en busca de un sueño profesional en el cine y la TV.

Tras el éxito de su papel en Mad Men, que le granjeó dos premios SAG Award a la Mejor Actriz Dramática, la revista Time la nombró entre los 25 jóvenes más influyentes de 2014, junto con Sasha y Malia Obama, Shawn Mendes y Becky G, entre otros.

Su meteórico ascenso al estrellato internacional terminó de cristalizar con Sabrina, que la catapultó a la pantalla grande y le permitió formar parte de los tanques hollywwodenses Longlegs: coleccionista de almas, Tornados, Código: traje Rojo y The Last Showgirl, por nombrar los más conocidos. A lo largo de su carrera, se mostró capaz de encarnar a una adolescente transgresora y a una corista vulnerable, a una bruja feminista y la perturbadora sobreviviente de un asesino serial, a una cazadora de tormentas y un monstruo mitológico que odia la Navidad.

-Tus personajes han sido siempre muy diferentes entre sí. ¿Se trata de una decisión consciente para tu carrera o de algo fortuito?

-Se fue dando así. Me encanta descubrir cosas nuevas al interpretar gente lo más diferente posible una de la otra. Me atraen los desafíos y me da placer el transitar distintas historias de vida. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que tuve mucha suerte con la amplia gama de personajes que me fueron tocando.

Su papel de Sally Draper en Mad Men le valió dos premios SAG Award a la Mejor Actriz Dramática

-¿Te gustaría retomar alguno de esos roles, o ya son historia pasada?

-Nunca me preparé para darle el adiós definitivo a ninguno de mis personajes. La dinámica de la TV te aleja permanentemente de la sensación de final, algo que no me pasa con el cine, porque cuando se terminan las grabaciones se termina el personaje, o al menos el proceso creativo de armado y composición. Pero la verdad es que me encantaría volver a interpretarlos. Quiero hacerlos de nuevo porque quiero saber cómo han seguido sus vidas, conocerlos mejor y un poco más profundamente. Aunque sé que es saludable dejarlos atrás una vez que se terminó el proyecto, volvería sin dudarlo a Longlegs y Showgirl.

Su interpretación de Sabrina Spellman la terminó convirtiendo en un ícono feminista y una poderosa influencer

-¿Y a Sabrina?

-Esa es una puerta que siempre dejo abierta. Pero solo si se dieran las condiciones adecuadas. Y hablo de un muy buen guion, grandes actores y directores. Amo a Sabrina y no me permitiría traicionarla.

En Buenos Aires

Desprendimiento de Riverdale, la saga terrorífica de El mundo oculto de Sabrina, pegó como un verdadero bombazo en el catálogo streaming de Netflix. Por la estética visual y la reinvención oscura de la comedia de enredos presente en la serie de los 90, pero también por la empática representación de la angustia adolescente durante el proceso de transición a la adultez. El público destinatario adoptó la serie de inmediato y sin reservas, siguiendo cada uno de los 36 episodios estrenados entre 2018 y 2020 con fidelidad religiosa y fanatismo devoto. En todo el planeta, cada presentación promocional de Shipka terminaba transformada en una misa colectiva muy cercana a la histeria. Y la Argentina no fue la excepción.

-¿Qué recuerdos tenés de tu visita a nuestro país en 2019?

-Los mejores. Fuimos para presentar Sabrina en la Comic-Con y la gente me hizo sentir como si fuera un Beatle. Todos gritaban y saltaban alrededor nuestro. Estuve solo 24 horas en la Argentina, pero fue una experiencia hermosa, adorable y emocionante. Me muero por volver. Tengo amigos que han visitado varias veces el país y eso me pone muy celosa.

-¿Pudiste recorrer algo de Buenos Aires?

-Me llevaron a una parrilla increíble; y filmamos una promoción de la serie en el Cementerio de la Recoleta. ¡Un lugar espléndido!

En 2019, Kiernan Shipka se presentó en Comic-Con de Argentina para promocionar la nueva temporada de El mundo oculto de Sabrina Fotonoticias

-¿Te gustan los cementerios?

- Amo el mundo psíquico y sobrenatural. Hay mucha verdad en esas experiencias.

- ¿Es cierto que, antes de tomar una decisión laboral, consultás siempre a una tarotista de Los Ángeles?

-No tengo nada en contra de las artes arcanas, al contrario. Pero eso es mentira. En lo que hace a la toma de decisiones, siempre consulto con mis amigos y mi equipo, pero en el momento de la verdad elijo de acuerdo con mi instinto y parecer. Si tuviera que consultar a una tarotista para ver si un proyecto me conviene o no me conviene, es porque ese proyecto no sería bueno para mí. Pero fuera de lo laboral… ¿quién sabe?

Cultura horrible

Más allá de las fantasías ligadas al aquelarre, una de las razones por las cuales Shipka aceptó el papel de Sabrina fue la incorporación en la trama de temáticas relevantes para la juventud contemporánea a ambos lados de la pantalla. Sintonizando con las demandas globales por el pleno ejercicio de los derechos civiles, la serie abordó el empoderamiento femenino, la identidad de género y las disidencias sexuales, siempre como herramientas igualitarias para desmantelar el dominante sistema patriarcal. Tomando esas banderas, Shipka terminó convertida en icono feminista de su generación, referente cuestionador de cualquier estereotipo y poderosa influencer.

-¿Qué opinás sobre la creciente ola global antifeminista en las redes sociales?

-Es algo realmente desafortunado para el mundo. Las mujeres tienen que ser tratadas con absoluta igualdad, porque todos los seres humanos somos brillantes, hermosos y maravillosos. El odio y la discriminación son expresiones de una cultura horrible; y ese es un problema actual que Industry analiza con ojo clínico, especialmente en un ámbito laboral tóxico.

Con Brenda Song y Pamela Anderson, en una proyección especial de The Last Shiwgirl MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

-Escribiste en Vogue que el feminismo, la feminidad y la moda son las fuerzas que motorizan la libertad de elección de las mujeres. Sin embargo, en Industry ese impulso viene dado por la ambición desmedida, el anhelo de poder y la obsesión por la imagen. ¿Cómo te llevás con eso?

-Hayley no tiene porqué pensar como yo. La serie tiene un estilo ultraestilizado y le da mucha importancia a la vestimenta, porque es la manera visual de mostrar cómo se siente cada personaje y los cambios personales por los que que van transitando. Hayley empieza la temporada vestida de una manera y la termina de otra. Habrá que ver si esa evolución en el vestuario es el resultado de su libre elección o de la presión social.

-¿Y cómo te llevás vos con la presión social, estando en el ojo público desde que eras muy chica?

-Sé reconocer aquellos momentos en que una parte de mí quiere esconderse o parar frente a un cambio grande que se viene. Y gracias a un libro que leí hace bastante, tengo mi caja de herramientas internas siempre a mano para destrabar esa situación.

-¿Ese libro es Tu gran salto, del psicólogo Gay Hendricks? Porque lo mencionás recurrentemente en diversas entrevistas.

-Sí, claro. Habla del autosabotaje, de las formas que encontramos para complicar y arruinar aquello que logramos alcanzar. A mí me sirvió mucho, por eso lo tengo siempre a mano y lo recomiendo. De hecho, se lo acabo de regalar a mi prima.