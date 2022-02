Dos gotas de agua: los famosos de Hollywood que parecen clonados

Dicen que todos tenemos un doble en alguna parte del planeta. Sin embargo, ellos no tienen ni que salir de Hollywood para encontrarlo. En esta nota, te mostramos algunos famosos que viven siendo confundidos entre sí debido a su gran parecido físico.

Daniel Radcliffe y Elijah Wood

Daniel Radcliffe y Elijah Wood suelen reírse de su enorme parecido Archivo

¿Quién no se los confundió alguna vez? Aunque se llevan ocho años y son de distinta nacionalidad, Elijah Wood y Daniel Radcliffe tienen mucho más en común que la profesión. Ambos llegaron al estrellato casi al mismo tiempo, se destacan como protagonistas de películas de fantasía y son casi idénticos. Tanto que una vez el protagonista de Harry Potter firmó una foto de Elijah Wood que un fan le dio en una alfombra roja en Japón. Como no tenía tiempo para explicarle que no era el estadounidense, el británico escribió: “No soy Elijah Wood, soy Daniel Radcliffe”.

Natalie Portman y Keira Knightley

Natalie Portman y Keira Knightley, ¿separadas al nacer? Archivo

Natalie Portman nació en Israel, Keira Knightley, en el Reino Unido y ,sin embargo, son dos gotas de agua. Su estilo, sus ojos rasgados y la forma de su boca hacen confundir a más de uno cuando aparecen en la pantalla. Será por eso que en 1999 en el film Star Wars: Episodio I- La amenaza fantasma, Knightley fue convocada para interpretar a la doble del personaje de Portman, volviéndose irreconocibles. De hecho, se dice que maquilladas y lookeadas como la Reina Amidala era imposible diferenciarlas, al punto de que tenían que hablar para saber quién era quién. Por su parte, la actriz de Orgullo y Prejuicio contó que todo el tiempo se la confunden con la ex de García Bernal. “Me persiguieron en un aeropuerto pensando que era Natalie Portman”, reconoció en más de una oportunidad.

Liam Neeson y Ralph Fiennes

Ellos mismos se toman a gracia esta habitual confusión y ya han coleccionado un sinfín de anécdotas a raíz de ello. Si bien Liam Neeson participa principalmente en películas de acción y Ralph Fiennes en drama, los fans no percatan este detalle a la hora de reconocerlos. Neeson ha contado infinidad de veces que recibe elogios por su trabajo en El paciente inglés (film protagonizado por su clon) mientras que Fiennes es a menudo felicitado por la saga Búsqueda Implacable.

Sarah Jessica Parker y Vera Farmiga

Sarah Jessica Parker y Vera Farmiga, unidas por una mirada y algo más The Grosby Group

A veces se ven idénticas, otras no tanto. Si bien ambas tienen el mismo color de ojos y un formato de cara similar, es el color de pelo lo que las vuelve casi gemelas o, caso contrario, marca la diferencia entre ellas. Por ejemplo, en el último tiempo, la protagonista de Sex and the City se dejó las canas para encarnar a una Carrie Bradshaw más adulta en la secuela de la exitosa serie, lo cual hace que la actriz de Bates Motel pueda disfrutar de su fama y el reconocimiento de su trabajo sin problemas.

Katy Perry y Zooey Deschanel

Zooey Deschanel y Katy Perry tuvieron incluso durante mucho tiempo el mismo corte de pelo

Si bien Katy Perry es conocida por sus constantes cambios de look, hay uno en particular que hace que Zooey Deschanel sea su clon perfecta. A decir verdad, antes de conocerla personalmente, la actriz de New Girl se sentía bastante molesta cada vez que la confundían con la cantante pop. “Es un poco molesto, para ser totalmente sincera” , le dijo a MTV en 2009. Por suerte, la compositora de “Roar” se aburre rápido de su estilo y cambia seguido de peinado y vestuario.

Henry Cavill y Matt Bomer

Henry Cavill y Matt Bomer, dos galanes clonados

Uno es un británico soltero empedernido que arrasa en la gran pantalla como el Superman de DC. El otro es un hombre de familia nacido en Missouri y estrella de la televisión. Sus mundos no podrían ser más diferentes sin embargo, Henry Cavill y Matt Bomer podrían pasar como gemelos. ¿Algo más que los une? Bomer también interpretó al superhéroe de Krypton, poniéndole voz para la película animada Superman: Sin límites.

Amy Adams e Isla Fisher

Amy Adams e Isla Fisher también se toman su parecido con humor Archivo

Melena pelirroja, tez pálida y una exitosa carrera son los puntos en común entre estas dos actrices a las que la gente suele confundir a diario. Sin embargo, hay un truco para reconocerlas: mirarlas a los ojos. Mientras Amy Adams tiene ojos claros, Isla Fisher enamora con su mirada color pardo. En más de una oportunidad, la mujer del actor y comediante Sacha Baron Cohen bromeó sobre el sorprendente parecido con su colega: “Si Adicta a las compras es un éxito, entonces, fue Isla Fisher en la película y si no funciona, fue Amy Adams”.

Emma Watson y Kiernan Shipka

Emma Watson y Kiernan Shipka podrían ser hermanas El Tiempo