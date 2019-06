Rodrigo de la Serna se suma a la banda de ladrones que volverán a la carga en la tercera temporada de La casa de papel que se estrena el 19 de julio Crédito: Prensa Netflix

A poco más de un mes del estreno de su tercera temporada de La casa de papel , Netflix dio a conocer el primer trailer y las imágenes oficiales del nuevo comienzo de la historia de los ladrones más populares del universo del streaming, previsto para el 19 de julio.

La banda del Profesor regresa para rescatar a uno de los suyos Crédito: Prensa Netflix

Para alivio de los fanáticos en todo el mundo que la convirtieron en la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma, el adelanto incluye a todos sus personajes favoritos -incluso a alguno que se creía que ya no volverían-, un buen resumen de la trama y un par de nuevos integrantes de la historia. Como un nuevo miembro de la banda del que todavía no sabemos el nombre/ciudad aparece Rodrigo de la Serna, mientras que Najwa Nimri ( Vis a Vis), interpretará a la inspectora Sierra una policía que intentará atrapar a los fugitivos una vez que regresen para rescatar a Río (Miguel Herrán).

Trailer de la nueva temporada de La casa de papel - Fuente: YouTube 02:05

Video

En el trailer todo comienza con festejos y alegría por el escape de los sobrevivientes del asalto a la casa de la moneda y continúa con las imágenes de la isla paradisíaca en la que Tokio ( Úrsula Corberó ), convertida en una especie de chica Bond, disfruta del mar y la pesca junto a Río, hasta que el muchacho es secuestrado por un misterioso batallón.

Najwa Nimri interpretará a la policía empeñada en atrapar a los escurridizos ladrones Crédito: Prensa Netflix

Con un despliegue de producción acorde con su lugar como la preciada joya de la producción española de Netflix, y utilizando los elementos narrativos de las secuelas cinematográficas de acción que Hollywood suelen hacer, la tercera temporada de la serie fenómeno creada por Álex Pina promete contar la historia del robo más grande jamás pensado.