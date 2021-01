El emotivo reencuentro del elenco de La familia Ingalls, 38 años después

El elenco original de esta seria sobre una familia feliz que se convirtió en ícono de la época Crédito: Archivo

A 46 años de la emisión del primer capítulo de La familia Ingalls, varios de los actores que formaron parte del éxito sorprendieron a sus fanáticos con un reencuentro virtual en el que revivieron miles de recuerdos. La serie en su momento fue un verdadero éxito de audiencia, pero también una cantera de polémicas. Es que en la pequeña casa de la pradera no era todo felicidad.

Durante el año pasado, varios actores de la ficción emitida entre 1974 y 1983 estuvieron enviando mensajes en las redes para alentar a cumplir con el aislamiento sugerido para evitar la propagación del coronavirus. Y encontrarse unidos por esa particular circunstancia los llevó a pensar que sería una buena idea verse nuevamente las caras, aunque de forma virtual para no exponerse en pleno rebrote.

Desde sus casas, Melissa Gilbert (Laura Ingalls), Alison Arngrim (Nellie Oleson), Dean Butler (Almanzo), Charlotte Stewart (Eva Beadle), Hersha Parady (Alice Garvey), Wendi Turnbaugh (Grace Ingalls), Pamela Roylance (Sarah Reed Carter), Dave Friedman (Jason Carter) y Radames Pera (John Sanderson Edwards) se prestaron a un panel virtual organizado por Wizard World Virtual Experiences 2021. La encargada de romper el hielo fue Gilbert, que saludó a todos con una sonrisa con la que comprobaba encontrarse muy feliz de tener esta oportunidad después de tantas décadas. "¡Estoy muy emocionada! No puedo esperar a verlos a todos, saludar y responder a sus preguntas sobre #littlehouseontheprairie. #Nostalgia", escribió en sus redes sociales.

Una de las ausentes fue Karen Grassle, quien interpretó a Caroline Ingalls, la madre de Laura, a quien se la vio leyendo cuentos infantiles por YouTube durante los primeros meses de pandemia. No se conocieron detalles sobre los motivos por los que no se conectó, pero muchos especularon que podría tener algún problema de salud que le impidió mostrarse. Su faltazo no fue el único. Tampoco apareció Melissa Sue Anderson, la querida Mary Ingalls; al parecer, opta por estar alejada de los medios aunque, en otro plano, no dudó en llevar adelante una fuerte campaña "anti Trump" desde Canadá, país en donde vive. En la conversación virtual todos sonrieron al recordar a Michael Landon, que murió hace 30 años tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas y, en una de sus últimas entrevistas, había revelado que participar en La familia Ingalls había sido una experiencia muy valiosa.

Desde el minuto uno, el actor se ocupó de todo lo relacionado al proyecto, por afuera de lo estrictamente referido a su protagónico. Así, Landon tomó gran parte de las decisiones sobre la realización de la ficción, y muchas de esas decisiones fueron consideradas arbitrarias o simplemente injustas por parte del resto del elenco. Había situaciones que iban desde la mera anécdota, como su costumbre de estar constantemente jugándole bromas pesadas a sus colegas, hasta otros comportamientos que resultaban más irritantes. Uno de ellos tenía que ver con el hábito de Landon por mostrar su físico cada vez que el guion se lo permitía. "Era una persona muy difícil", dijo alguna vez quien en la ficción hizo de su esposa. Sus hábitos de bebida y tabaco durante las jornadas laborales también despertó varias voces críticas.

La serie televisiva de la década del 70 que narraba las peripecias de un grupo familiar rural que habitaba una pequeña casa en la pradera, en el siglo XIX, tendría su nueva versión.

Sea como sea, en diciembre se conoció que Paramount TV Studios y Anonymous Content se habrían asociado con Friendly Family Productions para desarrollar una nueva versión del éxito televisivo de los '70. Se trataría de un drama de una hora basado en las novelas de Laura Ingalls Wilder, donde narra sus experiencias durante su niñez en Wisconsin, Kansas y Minnesota a finales del siglo XIX. Por alguna razón, La familia Ingalls no ha tenido hasta el momento ningún reboot, pese a que su primera y única adaptación televisiva fue acompañada por la audiencia de 30 países de todo el mundo y ha sido repetida un sinfín de veces.

Después del musical teatral Little House, en 2010, que resultó poco exitoso, Trip Friendly trató de poner en marcha otro proyecto. En 2012, Sony comenzó a desarrollar una película, pero el proyecto quedó a mitad de camino cuando la presidenta de la compañía, Amy Pascal, se retiró. Ahora llega una nueva oportunidad. ¿La leyenda continúa?

