La familia Ingalls tendrá su esperada remake, 40 años después

Los Ingalls van a volver a la pantalla chica

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de diciembre de 2020 • 09:59

Cómo olvidar a La familia Ingalls, ese éxito televisivo que en la Argentina tuvo decenas de repeticiones. La historia de las hermanas Laura y Mary y su casa en la pradera ha quedado en el imaginario popular durante años, motivo por el que alguien consideró que ya era tiempo de hacer una remake en plena segunda era de oro de las series. Según informó Entertainment Weekly, Paramount Television está trabajando en la esperada reversión.

Mientras que La familia Ingalls original se emitió entre los años 1974 y 1983, la idea de la compañía es retomar esa historia y volver a contarla. Paramount unió fuerzas con Anonymous Content, (True Detective, Mr. Robot y 13 Reasons Why), para desarrollar una nueva versión de este drama familiar inspirado en las novelas autobiográficas de Laura Ingalls Wilder. Se espera que Trip Friendly, cuyo padre, Ed, compró los derechos de televisión y películas de la saga, se desempeñe como productor ejecutivo.

La familia Ingallas, en su versión original 04:09

Video

Por alguna razón, La familia Ingalls (Little House on the Prairie) no ha tenido hasta el momento ningún reboot, pese a que su primera y única adaptación televisiva fue acompañada por la audiencia de 30 países de todo el mundo y ha sido repetida un sinfín de veces.

Después del musical teatral Little House, en 2010, que resultó poco exitoso, Trip Friendly trató de poner en marcha otro proyecto. En 2012, Sony comenzó a desarrollar una película, pero el proyecto quedó a mitad de camino cuando la presidenta de la compañía, Amy Pascal, se retiró. Ahora llega una nueva oportunidad. "Los fans están ansiosos por ver a La familia Ingalls volver a la pantalla, y estamos de acuerdo con que es el momento adecuado", dijeron desde Paramount a EW.

La serie, que se emitió en la NBC, tuvo nueve temporadas y hasta se realizaron films. Protagonizada por Michael Landon y Melissa Gilbert (Charles y Laura Ingalls respectivamente), la historia se centraba en la vida de esta familia en la granja a finales del siglo XIX en el lejano oeste de Estados Unidos. El elenco también incluía a Karen Grassle y Melissa Sue Anderson.

Conforme a los criterios de Más información