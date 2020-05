Little Fires Everywhere: Witherspoon acierta con otra lograda adaptación

Paula Vázquez Prieto Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2020

(EE.UU./2020) / Creadora: Liz Tigelaar / Elenco: Reese Witherspoon, Kerry Washington, Joshua Jackson / Disponible en: Amazon Prime Video / Nuestra opinión: muy buena

Reese Witherspoon se ha convertido en una inesperada protagonista de esta era del streaming. Su figura se reinventa como artífice detrás de Hello Sunshine, productora responsable de Big Little Lies, The Morning Show y ahora Little Fires Everywhere. Todas estas series fueron inspiradas por best sellers literarios. Universos que atienden a la complejidad femenina, a las encrucijadas entre las ambiciones profesionales y los mandatos sociales, que desnudan las tensiones subterráneas en una pintoresca comunidad californiana, en un álgido set televisivo, o en un barrio cerrado en Ohio. Reveladoras del pasado y del presente, de miedos e incertidumbres, de deseos y conquistas, las series producidas por Witherspoon, con sus aciertos y contraluces, resultan un atractivo territorio para descubrir.

Ambientada a fines de los años 90 en Shaker Heights, barrio modelo de las afueras de Cleveland, construido sobre un intento de integración racial y convivencia armónica, Little Fires Everywhere cuenta la historia de dos mujeres cuyos destinos se unen por casualidad. Elena Richardson (Witherspoon) es la ciudadana modelo que relegó sus ambiciones de periodista estrella a los límites del diario local por aspirar a una familia perfecta. Mia Warren (Kerry Washington) es una artista nómade y un espíritu libre, madre soltera que viaja por las rutas del país como una forma de desafío y escapatoria. No solo las separa la raza y la pertenencia social, sino una creciente batalla que involucra a sus familias, sus pasados silenciados, esos mundos perdidos por los que pelean y agitan los más temibles incendios.

Los méritos de la creadora Liz Tigelaar se afirman en la exploración de aspectos apenas sugeridos en la novela de Celeste Ng, en la decisión de realizar algunos cambios estratégicos -que llegan al giro del final-, y en la voluntad de conectar la historia con el presente, gestos que permiten a la serie redimensionar los vínculos entre madres e hijas y entretejer los secretos y las intrigas con una clara conciencia de sus reverberaciones morales.

La disputa entre Elena y Mia, que envuelve a sus hijas adolescentes, que expone las coordenadas de la época y los límites de ese proyecto ambicioso de integración, se erige como la mejor metáfora de vidas e ideales que todavía siguen en pugna.