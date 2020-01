En Star Trek: Picard, el capitán más admirado de la Flota Estelar enfrenta un universo frío y aislacionista Fuente: Archivo

Ni la supervivencia familiar de la remake de Perdidos en el Espacio en Netflix ni los homenajes al género western de The Mandalorian en Disney+: la nueva serie futurista de viajes y naves interestelares que llega a las plataformas de streaming tiene como protagonista a un hombre de 80 años, quien debe luchar por lo que cree que es justo en una realidad que se volvió fría y extraña. Star Trek: Picard trae de regreso a uno de los personajes más populares de la longeva franquicia pero con una trama y un tono inesperados, que buscan reflejar los sucesos políticos actuales.

Jean-Luc Picard fue el capitán de la nave espacial USS Enterprise NCC-1701-D durante las siete temporadas de Star Trek: La nueva generación, que estuvo en pantalla entre 1987 y 1994, y también en cuatro películas, con una historia ambientada en el mismo universo que el capitán Kirk y el señor Spock pero profundizando la premisa que inspiró a su creador, Gene Roddenberry, medio siglo atrás: un futuro en el que las diferencias y la diversidad no eran obstáculos para la cooperación mutua. Si bien desde entonces hubo otras series y películas, ningún personaje fue tan relevante como Picard.

Y no hay duda de que mucho de esta popularidad y cariño es responsabilidad de Patrick Stewart, quien en la década del 80 era un ignoto actor inglés de formación teatral clásica que se animó a dejar todo para trabajar en televisión en Estados Unidos y haciendo nada menos que ciencia ficción.

"Siempre hizo personajes muy fuertes y en todos ellos su actuación era formidable. Tiene la capacidad de mostrarse como alguien seguro y confiable. Es la clase de persona a la que querés cerca cuando estás en una situación difícil, porque en su fortaleza hay también ternura y afecto", le dijo hace poco a Variety Ian McKellen, colega de Stewart y uno de sus grandes amigos desde que compartieron pantalla en la saga X-Men, en donde personificaban al atento Charles Xavier y al terrible Magneto.

El elenco de Star Trek: Picard, durante la presentación de la serie de Amazon Prime Video en Berlín Crédito: The Grosby Group

Sin embargo, cuando en la década 80 apareció la posibilidad mudarse a Estados Unidos, McKellen fue terminante: "Nos encontramos por casualidad en una calle de Londres y él ya era un promesa del teatro. Me contó de la posibilidad de hacer Star Trek y le dije: 'Sé muy cuidadoso, tenés una carrera increíble aquí, arriesgarlo todo por la televisión es muy peligroso'. ¡Gracias a dios no me hizo caso!"

Pero, al igual que con Charles Xavier en la gran pantalla, todos creían que ya no había posibilidad de que Stewart volviera a ponerse en la piel de Picard, en especial porque fueron los roles que lo encasillaron en Hollywood.

"Después de terminar los siete años de Star Trek: La nueva generación, le pedí a mi agente que me ayudara a lograr un papel secundario en una película que me interesaba. Como no lo conseguía, decidí reunirme con el director, el que me dijo de una manera muy amable y suave: '¿Por qué querría yo a Jean-Luc Picard en mi historia?' Y eso me hizo sentir fatal, porque estaba orgulloso del trabajo que había hecho pero, a la vez, estaba descubriendo que podía ser una carga", recordó.

Pero una reunión con el responsable actual de la franquicia, Alex Kurtzman, lo hizo cambiar de opinión. "Él no quería repetirse ni contar historias que ya habían sido hechas, porque enfrenta el trabajo con una integridad única y pelea por sus ideales. Y una vez que estamos en la misma sintonía, pone todo de sí", reveló el showrunner.

Qué sucedió con Picard será una de las incógnitas que develará la nueva entrega de la saga Star Trek Fuente: Archivo

Y es que la propuesta de Kurtzman no tenía nada que ver con Star Trek: La Nueva Generación sino con ver qué había sucedido con Picard dos décadas más tarde de su última aparición, en la película Némesis de 2002, en una realidad muy diferente pero que, tal como soñaba Roddenberry, fuese una lectura de los tiempos que corren.

"En cierto modo, el mundo de La Nueva Generación era demasiado perfecto y estaba demasiado protegido. Era la vida en el Enterprise, con su tono respetuoso, cuidado, donde los choques de intereses se resolvían con diálogo y buena voluntad. Ahora, en cambio, la Federación de Planetas -una unión intergaláctica unida por valores democráticos- tomó un giro aislacionista. En este sentido, esta serie responde a la realidad en tiempos del Brexit y Trump", explicó Stewart.

Así, lo que veremos desde esta semana en la plataforma Amazon Prime Video será diferente a las encarnaciones previas de Star Trek y es posible que traiga polémica dentro de los fanáticos de la franquicia, quienes hace dos años pusieron el grito en el cielo cuando Star Trek: Discovery puso de protagonista a una mujer afrodescendiente e incluyó por primera vez en 50 años personajes gays. Si bien la saga siempre buscó el respeto de la diversidad, esta franquicia no está libre de la cultura tóxica de los fandoms en redes sociales. Sin embargo, esto no le ha impedido al actor expresar sus ideas políticas cada vez que pudo.

"La Unión Europea siempre me hizo pensar que el camino hacia una Federación de Planetas, tal como aparece en Star Trek, era posible. Pero el Brexit, la decisión de Inglaterra de retirarse, me enfurece, me hace sentir decepcionado y avergonzado a la vez", le Stewart hace pocos días Weekend Edition Sunday.

Aunque los detalles de la trama no fueron revelados, los indicios que dejan los trailers y algunas de los comentarios del elenco permiten adivinar que la serie mostrará a una Federación de Planetas en alerta luego de refugiar a millones de romulanos que se han quedado sin su planeta. Esta crisis humanitaria y unos ataques en la colonia humana en Marte harán que Jean-Luc Picard abandone su vida como jubilado en el viñedo francés de su familia para tratar de cambiar las cosas.

Y si bien la mayoría del elenco y personajes de la serie son nuevos, los fanáticos de Star Trek encontrarán algunas caras familiares, como Jonathan Frake, William Riker, Marina Sirtis (como Deanna Troi) y Brent Spiner (como Data). Además de estas pequeñas participaciones, Jeri Ryan será parte del elenco como Siete de Nueve.

A quienes este giro actual y más adulto dela saga no les atraiga, tendrán otras series para elegir. Bajo la tutela de Kurtzman, el universo de Star Trek está en plena expansión. A la tercera temporada de Star Trek: Discovery se sumarán en los próximos meses Lower Decks, una serie animada, un proyecto infantil en Nickelodeon, una serie sobre la Sección 31 y dos ficciones más que aún no han sido reveladas.

Star Trek: Picard se podrá ver, desde mañana, cada viernes por Amazon Prime Video. Aunque no se estrenó, la serie ya tiene confirmada una segunda temporada.