10 episodios de Star Trek para ver antes del estreno Picard, la nueva serie

De cara al estreno de Star Trek: Picard, 10 episodios sugeridos para refrescar la memoria Fuente: Archivo

Tomás Balmaceda 19 de enero de 2020

Con el cierre de la saga Skywalker, que parece ser más interesante por sus escándalos detrás de cámara que por lo que se ve en la gran pantalla, los fanáticos de los viajes espaciales y los dilemas interplanetarios pueden dejar descansar un rato a Star Wars para enfocarse en Star Trek. Una de las franquicias más longevas de la pantalla chica está viviendo un renacimiento inesperado gracias a las plataformas de streaming: después de dos sólidas temporadas de Star Trek: Discovery, la semana que viene regresa nada menos que el capitán Jean Luc Picard con su propia serie por Amazon Prime Video. Ahora bien, ¿cómo ponerse al día o refrescar la memoria tras dos décadas de ausencia? Elegimos diez episodios claves para los más ansiosos.

Para aquellos que solo conozcan a Spock o el saludo vulcano, Star Trek cumplió 50 años celebrando una premisa tan relevante como actual a pesar del paso del tiempo: un futuro en donde la celebración de la diversidad y el triunfo de la ciencia es posible, una visión optimista en donde no solo los seres humanos están unidos, sino que también lograron alianzas pacíficas con muchas otras especies y planetas. De la tripulación original que unía a un estadounidense con un ruso, un oriental y una afrodescendiente de los 60 a una nave con una pareja gay y personajes femeninos centrales en Discovery, el sueño del creador de Star Trek, Gene Roddenberry, sigue vigente.

Ahora llegó el turno de uno de sus personajes más populares: el capitán Jean Luc Picard, que protagonizó Star Trek: La Nueva Generación a finales de los 80 y que revitalizó la saga con la serie más popular de todas y varias películas. Cuando todos creían, incluyendo el mismo Patrick Stewart, que jamás volveríamos a ver al héroe, el showrunner Michael Chabon lo convenció de volver para contar "una historia diferente".

Aunque los detalles de la trama de Star Trek: Picard están guardados bajo siete llaves antes de su estreno, el próximo 24 de enero en Amazon Prime Video, los tráilers y algunas entrevistas nos permiten imaginar que habrá una trama sorprendente.

Para ponernos al día o recordar datos olvidados, estos son los diez episodios clave para entender lo que vendrá. Aunque Picard se verá en exclusiva por Amazon Prime Video, todas las series anteriores están disponibles en Netflix.

Star Trek: La Nueva Generación - "The Measure of a Man "

Aunque es una gran serie, las primeras temporadas de Star Trek: La Nueva Generación son difíciles de ver. Es una situación impensada para el momento actual de la industria: debieron pasar casi tres años para que el ciclo encontrara su voz y se volviera interesante. Pero "The Measure of a Man" muestra el potencial que ya existía en sus comienzos, con un episodio que explora las consecuencias filosóficas de qué podemos considerar que es una persona.

Star Trek: La Nueva Generación - "The Best of Both Worlds"

Este episodio doble muestra un hecho crucial para entender al capitán Picard: fue capturado por los borg, una raza alienígena que asimila a civilizaciones enteras, les implanta prótesis robóticas y los conecta a una conciencia única y colectiva. Aquí, el querido oficial de la Flota Estelar se vuelve Locutus of Borg y obliga a su tripulación a atacarlo para defender al planeta Tierra.

Star Trek: La Nueva Generación- "Family "

Haber sido un borg es una experiencia que cambió a Picard para siempre y cuyas consecuencias son exploradas en "Family", cuando le dan licencia al maltrecho capitán y decide regresar a su casa natal en Francia, en donde su familia tiene un viñedo. Es en este mismo sitio en donde vive el protagonista al inicio de Star Trek: Picard.

Star Trek: La Nueva Generación: "I, Borg"

En este episodio, el Enterprise D encuentra un borg que sobrevivió a un accidente y pasó tiempo solo en la superficie de un planeta. Aunque en un comienzo parece la carnada perfecta para usarlo como Caballo de Troya contra su enemigo, la tripulación decide que es mejor enseñarle la importancia de la propia subjetividad e individualidad. Ese borg es bautizado Hugh y estará en Star Trek: Picard en la piel del actor que lo hizo originalmente, Jonathan Del Arco.

Star Trek: La Nueva Generación: "Descent "

En este episodio doble, Hugh regresa al Enterprise D con nuevos borg que se unieron a su lucha por la individualidad, mientras también aparece el hermano malvado del androide Data, un modelo llamado Lore que tiene un plan secreto. Con el regreso de Data a Star Trek: Picard, al parecer como una visión o un programa holográfico, es interesante también recordar que tuvo familia (y un prototipo llamado B4).

Star Trek: La Nueva Generación - "All Good Things"

El cierre de las siete temporadas de Star Trek: La Nueva Generación es nostálgico pero optimista, con el regreso del primer villano, el increíble Q, y muchas líneas temporales que se cruzan junto con viejos conocidos. Un ejemplo de la buena televisión que se hacía en la década del 90 y de la compleja narrativa que puede alcanzar la ciencia ficción, incluso cuando es para el público masivo.

Star Trek: Voyager - "Scorpion"

La borg más famosa de todas es Siete de Nueve, una incorporación tardía a la serie Voyager para inyectarle la clase de personaje que fueron Spock y Data en sus respectivos programas (además, según confesaron sus productores, sintieron que hacía falta una actriz joven y atractiva). Picard y Siete de Nueve nunca compartieron pantalla antes de la serie de Amazon Prime Video, así que es importante conocer cómo fue presentada en este episodio de la serie Star Trek: Voyager.

Star Trek: Voyager - "The Gift"

En este episodio, Siete de Nueve decide dejar atrás su vida como parte de la colonia borg quitándose todos los implantes cibernéticos que le fueron colocados contra su voluntad, pero descubrirá que dejar atrás esa parte de su historia no será tan sencillo.

Star Trek: Voyager - "The Raven"

Antes de ser asimilada, Siete de Nueve era la hija de una pareja de exploradores humanos a bordo de la nave Raven. Cuando ese vehículo sea hallado abandonado años después, nuestra borg favorita se enfrentará a recuerdos de su pasado que sirven para entender cómo es esa raza alienígena.

Star Trek: Deep Space Nine - "In the Pale Moonlight"

La mejor serie de la franquicia en términos de consistencia y profundidad es Deep Space Nine, un título oscuro que aún no recibió el reconocimiento que merece. No hay lazos evidentes con Star Trek: Picard pero, como se sabe que involucrará a romulanos, este episodio los muestra como lo que son: la especie que más entiende "la rosca política". El capítulo, además, es una clase magistral de ética.

Bonus Track: Nemesis

Por último, no es una serie pero es la última vez que vimos al capitán Picard en escena: Némesis es quizá una de las peores películas de la franquicia (aunque nada le gana en vergüenza ajena a Star Trek: Insurrección o a Star Trek: La Película, de 1979) pero es la última vez que vimos al capitán en pantalla y lo hace combatiendo a un clon que crearon los romulanos para reemplazarlo, en un plan fallido que termina generando un enemigo peligroso y desquiciado.

Los romulanos, una raza alienígena de larga trayectoria en la franquicia, pierden su planeta en la película Star Trek de 2009, justo antes de un evento que cambiaría la línea de tiempo (y que, por eso, lo que sucede en la trilogía que inició J.J. Abrams con ese film no se cruza con el resto de la franquicia). En la cronología de la ficción, la destrucción del planeta Romulus por culpa de una supernova es lo último que sabemos de la historia que ahora retomará Star Trek: Picard. Tanto Némesis como Star Trek están disponibles en Amazon Prime Video.