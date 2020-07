Los diez episodios de Los expedientes X que no te podés perder

"Jose Chung From Outer Space", uno de los episodios más famosos de Los expedientes X La serie completa está disponible en Amazon Prime Video

La verdad está allá afuera. ¡en las plataformas de streaming! A 27 años de su debut en la pantalla chica, el impacto de Los expedientes X en la cultura popular sigue siendo relevante, con innumerables homenajes, parodias y memes a una de las series de ciencia ficción más populares. Disponible de manera completa para disfrutar en casa mientras el frío del invierno cubre todo, es un gran momento para revivir las aventuras de los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Scully. ¡o verlos por primera vez!

Amazon Prime Video subió la serie completa a su plataforma y los fanáticos podrán disfrutarla de principio a fin. ¡aunque son once temporadas y más de 200 episodios! Por eso elegimos los diez capítulos de X-Files que no requieren tener fresca toda la historia en la cabeza y que pueden son geniales de ver incluso si no se conoce nada de la mitología de la ficción.

Piloto (Temporada 1, Episodio 1)

Primero es lo primero: los pilotos de las series rara vez coinciden con el desarrollo que tendrá la historia después, sobre todo en ficciones tan longevas como Los expedientes X . Sin embargo, este primer capítulo muestra de manera ágil cuán diferentes son Mulder ( David Duchovny ) y Scully ( Gillian Anderson ) y por qué terminan trabajando juntos. Una posible abducción alienígena en Oregon es la excusa para hablar de fenómenos inexplicables pero en el fondo se trata de conocer a nuestros héroes, cincelados a la perfección por Chris Carter , su showrunner

José Chung's From Outer Space (Temporada 3, Episodio 20)

Explorar y combatir lo sobrenatural no tiene por qué ser un tarea solemne. Las primeras temporadas de X-Files , en donde el formato eran casi de unitario, con episodios con historias autocontenidas, tienen muchos registros que incluyen el humor. En este caso hay referencias cruzadas a la saga y a Hombres de Negro, una trama llena de guiños al espectador y Charles Nelson Reilly en el papel de Jose Chung, uno de los personajes más queribles de la serie.

Peter Boyle interpreta a Clyde Bruckman, el hombre que afirma ser capaz de predecir el modo en que van a morir las personas, en un célebre episodio de Los expedientes X

Clyde Bruckman's Final Repose (Temporada 3, Episodio 4)

Si bien el público general recuerda al actor Peter Boyle por su rol en la sitcom Everybody Loves Raymond , los fanáticos de Los expedientes secretos X (el título con el que X-Files debutó en las noches de Telefe hace más de dos décadas), lo recordarán por este episodio de la tercera temporada en la que interpreta a Clyde Bruckman, un parapsicólogo que puede predecir la forma en la que alguien morirá. El capítulo es una rara combinación de humor negro y policial que muestra la versatilidad de la serie.

Drive (Temporada 6, Episodio 2)

Mucho antes de Breaking Bad , Bryan Cranston trabajó bajo las órdenes de Vince Gilligan en este capítulo de X-Files en donde. ¡los cráneos explotan! Bueno, la trama es un poco más compleja e incluye experimentos militares secretos pero es una muestra temprana del talento del actor incluso en un rol de invitado, que aprovecha a la perfección para sacarse chispas con David Duchovny en pantalla.

3 (Temporada 2, Episodio 7)

Si bien la clave de X-Files siempre fue las dualidades de sus protagonistas, la desaparición de Scully en la segunda temporada cambió la dinámica y dejó a Mulder trabajando un tiempo en soledad. En este episodio de la segunda temporada, descubrirá una secta de supuestos vampiros que azota Los Ángeles y en donde nuestro héroe, quizá por extrañar a su compañera, termina enamorado. ¿cómo hará para entender que su vida corre peligro?

Scully y Mulder deben hacerse pasar por un matrimonio suburbano en el episodio "Arcadia" de Los expedientes X. La serie completa está disponible en Amazon Prime Video

Arcadia (Temporada 6, Episodio 13)

Mucho antes de que los shippeos se volvieran populares en las redes sociales, los televidentes de X-Files no se ponían de acuerdo en si querían que Mulder y Scully terminaran involucrados románticamente o si preferían que la tensión sexual nunca se concretara. En este capítulo de la sexta temporada los autores jugaron con esa idea al crear una historia en la que ambos debían hacerse pasar por un matrimonio feliz para investigar la desaparición de personas en una comunidad cerrada. Si bien esa investigación no es memorable, las dinámicas entre los protagonistas aún sacan muchas sonrisas.

Beyond the Sea (Temporada 1, Episodio 11)

Si bien pocos quedaron satisfechos con la manera en la que cerró la serie con dos temporadas en 2016 y 2018 , nadie podrá negar que es una ficción en la que sus protagonistas cambiaron mucho a lo largo del tiempo y que evolucionaron a todo nivel. En este capítulo de la primera temporada, vemos a Scully perder a su padre y verse seducida por la posibilidad de hablar con él gracias a un asesinato que asegura poder comunicarse con el inframundo. Es uno de esos capítulos en donde Mulder se vuelve escéptico y Scully es la que quiere creer.

Pusher (Temporada 3, Episodio 17)

Si bien la conspiración alienígena se volvió uno de los temas favoritos de los fanáticos de la serie, aquellos que quieran disfrutar episodios autocontenidos y bien escritos pueden elegir de pequeños aciertos como Pusher , de la tercera temporada, en la que Mulder se obsesiona con un criminal que tiene la capacidad de hipnotizar con su voz a cualquiera y convencerlo de que se suicide. Nuestro detective del FBI no se resiste a probar si es inmune a estos encantos. y el final es sorprendente.

Gillian Anderson y David Duchovny como los agentes Scully y Mulder en Los expedientes X La serie completa está disponible en Amazon Prime Video

Paper Hearts (Temporada 4, Episodio 8)

Desde el inicio de la serie, la motivación del agente Mulder no es tanto descubrir si sus sospechas sobre conspiraciones y actividad paranormal son ciertas, sino entender qué pasó con su hermana. Este capítulo de la cuarta temporada se exploran estos miedos con uno de los villanos más impactantes de toda la serie, que está muy lejos de lo fantástico: un asesino de niños sin remordimientos. Una trama dura con una actuación de Duchovny que muestra que la buena televisión comenzó mucho antes del streaming.

Home (Temporada 4, Episodio 3)

Para una serie cuya premisa se basa en la investigación de lo paranormal, tener un episodio "maldito" parece ser una verdadera ironía. En su exploración por distintos tonos y géneros, Gilligan logró en este capítulo de la cuarta temporada su producto más terrorífico y perturbador, que asustó tanto a los televidentes en su momento que nunca más se repitió en la TV de aire. Sin revelar ningún spoiler, parece claro que la escena de los hijos con su madre postrada queda en la memoria de quienes lo hayan visto y deja claro que los verdaderos monstruos son personas como cualquier otra.