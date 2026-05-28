A pedido del público: Off Campus, la serie del momento ya eligió a los protagonistas de su segunda temporada

La ficción romántica de Prime Video es la tercera más vista de la historia de la plataforma

LA NACION Natalia Trzenko Escuchar Nota

Los fans hablaron y los productores escucharon. Después de una semana de intriga, los realizadores de Off Campus, el nuevo fenómeno romántico de Prime Video, hoy se confirmó oficialmente que la segunda temporada de la serie girará en torno a Dean y Allie, los personajes que interpretan Stephen Kalyn y Mika Abdalla, estrellas instantáneas de los apasionados seguidores de la serie de libros escritos por Elle Kennedy en los que está basada la ficción.

One couple made a deal. The next one is keeping score. ❤️‍🔥🏒



From Garrett & Hannah to Dean & Allie — the Off Campus love story continues in Season 2. pic.twitter.com/MTANP7EscS — Off Campus (@offcampusonpv) May 28, 2026

Lo cierto es que aunque ahora parezca que los fanáticos tuvieron alguna influencia en el rumbo que tomará la serie, en realidad Louisa Levy, creadora del programa, ya lo había decidido apenas vio la química entre los actores y el interés que sus personajes generaron durante las grabaciones de la primera temporada. Una atención que se multiplicó astronómicamente con el estreno de Off Campus y especialmente gracias al sexto episodio en el que la historia de amor entre Garrett (Belmont Cameli) y Hannah (Ella Bright) da un paso al costado para revelar el apasionado vínculo entre Dean y Allie que ambos deciden mantener en secreto.

En pocos días Allie (Abdalla) y Dean (Kalyn) se convirtieron en los favoritos del público Liane Hentscher/Prime

Entre la escena en la que Allie baila disfrazada con el famoso y escotado vestido de Jennifer Lopez y bailando al ritmo de su canción de 2011 “On The Floor” –que gracias al programa esta semana volvió a los charts– y las sensuales y divertidas secuencias de los encuentros clandestinos del dúo, las redes sociales dieron su veredicto: a pesar de que en la saga literaria el segundo libro, El error, se centra en el romance entre John Logan (Antonio Cipriano) y Grace Ivers (India Fowler), la serie televisiva cambiará ese orden. Una lección aprendida de Bridgerton que se tomó la licencia de alejarse del canon establecido por las novelas de Julia Quinn cuando decidió que los populares Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton) encabezarían la tercera entrega de la serie de Netflix y no la cuarta, como dictaban los libros.

En el caso de Off Campus, las novelas transcurren en la ficticia Universidad de Briars, ubicada en las afueras de Boston, y se centra en la vida y los amores de los jugadores del equipo de hockey sobre hielo y las mujeres que aman. En la primera temporada además de la pareja central, la trama incluyó la presentación de Dean como el gregario chico rico y seductor serial del grupo de jugadores y la de Allie, como una enamoradiza estudiante de actuación y la mejor amiga de Hannah.

Mika Abdalla interpreta a Allie, una estudiante de teatro y la mejor amiga de Hannah (Ella Bright), el personaje principal de la primera temporada Liane Hentscher - Amazon MGM Studios

Si bien la confirmación de que Allie y Dean serán los protagonistas de los nuevos episodios calmó la ansiedad de sus fans que, según informó Prime Video, convirtieron a Off Campus en la tercera serie más vista en la historia de la plataforma, solo superada por El señor de los anillos: los anillos del poder y Fallout, dos de sus apuestas más ambiciosas, lo cierto es que la trama de la nueva temporada sigue siendo un misterio. Incluso para quienes ya leyeron la historia original. Es que, como sucedió con los ocho primeros capítulos, la adaptación respetará la esencia de los personajes y su historia pero tendrá un alcance más amplio para incluir a todos los personajes principales de la trama, que en los libros dan un paso al costado una vez que consiguen su final feliz.

El actor canadiense Stephen Kalyn es el único integrante del elenco que sabía como jugar hockey sobre hielo antes de haber comenzado a grabar el programa Amazon MGM Studios

“Estamos muy entusiasmados de continuar historia de Allie y Dean como el romance central de la segunda temporada después de presentarlos en la primera. Pero si se enamoraron de Hannah y Garrett, no se preocupen. Ellos seguirán formando parte integral de nuestro gran grupo. Queremos relatar los próximos capítulos de los cuentos de todos ellos”, explicó Levy en el anuncio de hoy. Además, la showrunner había adelantado hace unos días que ya escribió todos los guiones de los episodios que empezaron a grabarse esta semana en Vancouver y que probablemente se estrenen el año próximo.

Aunque todavía no se sabe cuántos serán-originalmente la primera temporada había sido estructurada en diez capítulos pero por cuestiones de presupuesto terminó siendo de 8-, gracias a la novela original se sabe que la trama explorará el vínculo entre Allie y Dean, en el marco de las preocupaciones que tienen ambos personajes con el fin de su carrera universitaria en el horizonte y una tragedia que cambiará sus vidas para siempre.