17 de abril de 2020 • 10:44

Después de haber sido el máximo responsable de la despedida a lo grande de la saga original de Star Wars como director del Episodio IX (El ascenso de Skywalker) el año pasado, comenzó otra etapa de ocupación plena para J. J. Abrams . Al frente de su productora Bad Robot , Abrams se dedicará de aquí en adelante a desarrollar y producir tres nuevas series que forman parte de la programación de la futura plataforma de streaming HBO Max , cuyo lanzamiento está previsto para el mes que viene.

El coronavirus no impidió que WarnerMedia anunciara oficialmente estos tres proyectos sobre los cuales Abrams y su equipo ya vienen trabajando. El primero es la serie policial Duster , que Abrams escribirá junto a LaToya Morgan ( The Walking Dead ). El segundo es un spin off de la película El resplandor, y el tercero es la muy esperada adaptación todavía sin título de las aventuras de la Liga de la Justicia Oscura ( Justice League Dark Universe ), cómic que DC lanzó hace casi una década.

Los escuetos anticipos oficiales hablan de Duster como una serie policial ambientada en la década de 1970 cuyo personaje central es un conductor de vehículos especializado en facilitar fugas que trabaja para una organización criminal. Al parecer, las cosas van de malas a peores en su caso y el del grupo con el que comparte las acciones delictivas en los episodios de esta serie.

Overlook es el título de la serie inspirada en El resplandor, que recupera a algunos personajes característicos de la película que dirigió Stanley Kubrick en 1980 y relatará a lo largo de 10 episodios historias ambientadas en el hotel del mismo nombre, escenario principal de la trama. Esta producción estará a cargo del mismo equipo que hizo la serie Castle Rock.

Por último, la mayor expectativa seguramente estará puesta en la llegada a la pantalla de la adaptación del cómic de la Liga de la Justicia Oscura , que en el universo del cómic de DC apareció en 2011 con una serie de personajes (Deadman, Zatanna, John Constantine, Swamp Thing) capaces de ir más allá de lo que pueden hacer los superhéroes de la Liga de la Justicia "tradicional" .

El proyecto pasó por varias manos y estuvo cerca de llegar al cine en más de una oportunidad. Doug Liman ( Identidad desconocida , Al filo del mañana ) estuvo a punto de dirigirlo, pero se bajó por cuestiones de agenda. Y también Guillermo del Toro apareció en un momento como un posible realizador. Ahora le toca a Abrams hacerlo realidad.