Merlí: Sapere Aude. Sus protagonistas cuentan los secretos de la nueva serie

Cuando la primera temporada de Merlí se estrenó en 2015, pocos sospechaban el éxito que pronto tendría esa serie. La ficción catalana sobre Merlí ( Francesc Orella), un atípico profesor de filosofía que entabla con sus alumnos un vínculo que excedía los límites del colegio, pronto enamoró a los espectadores de todo el mundo. Luego de tres temporadas, la ficción creada por Héctor Lozano llegó a su fin en enero de 2018, con su popularidad en lo más alto.

Poco después de su final, se comenzó a barajar la posibilidad de un spin off protagonizado por Pol Rubio ( Carlos Cuevas), el alumno más carismático de la clase. Y el deseo se hizo realidad cuando la plataforma streaming Movistar Play, anunció la filmación de una serie que bajo el nombre de Merlí: Sapere Aude -"saber oír", en latín- iba a seguir los pasos en la universidad del joven estudiante de filosofía. Y a pocos días de su estreno, pasado mañana, Carlos Cuevas, la actriz argentina Azul Fernández (quien interpreta a Minerva, una nueva amiga del protagonista) y María Pujalte, quien personifica a la profesora María Bolaño, hablaron con LA NACIÓN sobre este spin off y todos los secretos detrás de la creación de esta historia.

-La tercera temporada de Merlí deja un sabor muy amargo, y el primer plano de esta nueva serie muestra una imagen muy particular que se aleja de ese tono, ¿qué lectura hacen de eso?

Carlos Cuevas: -Conociendo a Héctor Lozano, sé que nada es casualidad, y que está altamente deliberado que esa sea la secuencia de arranque. ¿Por qué la eligió? Bueno, puede haber muchísimas interpretaciones, pero yo creo que allí se resume muy bien que la serie va a seguir el proceso de crecimiento de este personaje. A él lo presentan en la ducha, un momento de intimidad, de soledad, de exploración sexual, y eso te está planteando que la historia ahora va de este personaje y de cómo se enfrenta con el mundo y con lo que le rodea.

-En Merlí, ese profesor tenía un marcado miedo por la soledad y la muerte, ¿ves algunas similitudes en la profesora María con respecto a eso?

María Pujalte: -Ella tiene una crisis vital, además de una edad que yo entiendo perfectamente. La soledad es como un monstruo sobre el que estás caminando, y hay un momento en el que empiezas a bajar la colina, y eso es muy fuerte. María está en ese momento, está sola y aunque parece que es muy independiente, no se encuentra bien y padece mucho la soledad. Aquí lo duro es aguantarse a uno mismo.

- Azul, ¿cómo fue trabajar en esta ficción española, y cómo llegaste al proyecto?

-Fue muy hermoso, ya desde el vamos, viajar a otro país para hacer algo a lo que te dedicás es muy lindo. Sentía que tenía una cierta responsabilidad con respecto a representar a la Argentina, fue todo muy fuerte, y todavía lo estoy procesando. Noté que Héctor quería un espíritu luchador para Minerva, y ella es así, va a fondo. A mí me gustaba mucho la serie Merlí, y cuando hice el casting ni siquiera sabía que era para este proyecto. Finalmente cuando me enteré fue algo increíble. Fue muy hermoso viajar y conocer a un montón de gente divina que me recibió muy bien, y todo súperprofesional, con mucho respeto. Para mí trabajar así fue un placer.

Cuevas junto a María Pujalte, que interpreta a su cáustica profesora de Ética Crédito: Instagram

- En una entrevista, Francesc comentó que a partir del guión, les permitían improvisar algunas cosas , ¿aquí pudieron repetir ese ejercicio?

Cuevas: -Como Héctor siempre estaba en rodaje, se le podían preguntar cosas, cuestionar y a veces hasta mover algunas. No es que podíamos improvisar, pero si había dudas yo le proponía, y él me decía que no al 90 por ciento (risas). Pero había un 10 por ciento que me compraba, y eso quedaba.

Pujalte: -Lo que a mí me encanta de él, es que a veces te escucha hablar, y no es que estés planteando algo, pero a veces estás tú como persona y si le gusta algo que has dicho, lo pone.

Fernández: -Por mi parte, con Héctor tuve un trato en el que todo el tiempo estaba viendo cómo decir las cosas, si se iban a entender en España, y al mismo tiempo tratar de argentinizarlas. Porque de la manera en la que estaba escrito originalmente era divino, pero algunas palabras no me eran naturales para nada, entonces eso había que cambiarlo y él se mostraba súperabierto a ver cómo hacerlo. Luego me dijo que algunas cosas las trabaje yo, eso estuvo buenísimo porque me pude apropiar a Minerva mucho más.

Minerva (Azul Fernández), una de las compañeras más cercanas de Pol Rubio en la universidad Crédito: Movistar

-¿Cómo fue el momento en el que te dijeron que aún había más para contar acerca de Pol?

Cuevas: -Un día Héctor me llamó para comer, como tantas otras veces, porque somos amigos. Cuando tomábamos el café, después de una hora, me dice: "Oye, mira, me han llamado de Movistar Play y me han pedido escribir más de Merlí. Lo que queremos es que sea sobre Pol, porque es el heredero de Merlí". Entonces mi pregunta fue: "¿Y yo voy a estar de profesor?". Entonces Héctor me dijo que no, porque eso sería repetir la fórmula. Si cambiamos toda la clase y lo ponemos a Pol de profesor, es algo barato. Lo que a él le interesaba era ver cómo este chaval, que cuando lo conocimos estaba por dejar los estudios, llega a ser profesor, y cómo supera la pérdida de Merlí.

Merlí: Sapere Aude fue realizado por el mismo equipo de la serie original, que se emitió originalmente por la TV3 catalana Crédito: Movistar

-Pol es un personaje que detrás de una máscara de mucho carisma, esconde grietas muy dolorosas, ¿consideran que Minerva y María comparten esos rasgos?

Pujalte: -Sí, Héctor tiene la capacidad de ver todas las contradicciones de las personas, qué es lo que vemos apenas conocemos a alguien, y qué hay además de eso. En mi caso, María es una profesora brillante, que tiene un discurso y lo sabe agitar, ¿pero qué hay detrás de ella?

Fernández: -Claro, es lo que uno muestra y lo que no, lo que es tu intimidad y todos estos momentos de quiebre. Por ejemplo, Minerva es una mina que no se va a mostrar ante los demás de una manera vulnerable, porque es fuerte, pero quizá no puede dormir, necesita ansiolíticos, y por dentro no sabe qué hacer.

-¿Qué diferencias notan en la dinámica entre Pol y Merlí, con respecto a la de Pol y María?

Cuevas: -Creo que con Merlí había una relación más paterno-filial; para sus alumnos, él era más un mentor vital que un profesor. Pero al llegar a la universidad, las conversaciones suben un grado, y el trato es de otra manera. A diferencia de Merlí, que se metía en la intimidad de todos, Pol y María son dos personajes que no conocen nada de la vida del otro. Ellos respetan su vida privada, tienen una relación de admiración profesional.

Pujalte: -En el colegio eran como cachorritos, y de alguna manera ese profesor los protegía. Pero María es más severa, y le dice a Pol "no me vengas con que Merlí era un mago y todas esas cosas". Es algo duro, pero resulta inevitable, y cuando uno lo ve piensa que sí, que la vida es así.

-¿Qué vínculo tenés con Pol luego de tantos años de interpretarlo?

Cuevas: -Nunca construimos desde la nada, siempre hay cosas mías en todos los personajes que hago. Pero yo me considero muy diferente a Pol, por eso me gusta mucho hacerlo. Él es la parte más festiva y desenfadada que podría tener. Pero a este tío ya lo conozco mucho, conozco sus mecanismos. El otro día oí una conversación y pensé: "Esto lo podría haber dicho Pol", por sus mecanismos, era alguien que se defendía atacando. También hay muchas cosas de Héctor en Pol, y conozco muy claro los referentes que tiene Héctor para escribir a sus personajes. Yo tengo un referente clarísimo que es Matt Damon en En busca del destino. Volví a verla antes del spin off, me la sé de arriba a abajo y la tengo de referente. Conozco mucho a Pol, pero a él lo hemos construido con Héctor. Y claro que también está la mirada ajena, porque Pol no sería Pol sin cómo lo mira Merlí ni cómo lo miran los demás.

Carlos Cuevas junto a Albert Baró en una escena de Merlí Crédito: Captura

-Azul, ¿cuáles eran tus miedos al momento de integrarte a este spin off?

Fernández: -Sumarte a algo que viene de un producto que ya fue muy exitoso, tiene una pequeña presión y requiere de mucha responsabilidad. Tenía miedo de cómo sería el personaje, obviamente más allá de creer mucho en el guion. Pero pensaba en cómo yo lo iba a interpretar: me pasaba mucho pensar si iba a estar a la altura, porque para mí Merlí, la calidad de su actuación y la naturalidad de sus personajes, era enorme.

-¿Cómo es el proceso creativo con el que trabaja Héctor sus historias?

Cuevas: -Yo le pregunto todo a Héctor para saber de dónde nacen las cosas, y por qué escribe lo que escribe. A él lo conozco tanto, que sé que no hay nada casual ni arbitrario, todo esta decidido concientemente. Si se habla de algo es deliberado, y la escritura de la serie parte de una reflexión muy sosegada. Hay algo que no lo hemos dicho nunca todavía, pero en esta ficción, Héctor firma por primera vez el argumento junto a Alfonso, que es el Merlí de verdad. Alfonso es el amigo de Héctor, es quien inspiró al personaje. De jóvenes, ellos habían trabajado juntos en la radio como guionistas, y este señor en un momento decidió dejarlo y ser docente. Una vez tomando un café con Héctor, le contó que tenía un alumno con agorafobia al que estaba cuidando, y a Héctor ahí se le prendió la lámpara. Cuando empezó Merlí, Alfonso asesoró muchísimo a Héctor, pero en este spin off ambos pensaron juntos el argumento.

-Carlos, ¿qué opinás del éxito de tu ex compañero de elenco en Merlí, Albert Baró, al frente de Argentina: tierra de amor y venganza?

-Con Albert somos amigos personales, nos conocimos haciendo teatro e hicimos una función en el 2012, cuando teníamos quince años. Nosotros nos queremos mucho y me parece fantástico que esté triunfando. Él me cuenta que está feliz, y me habla de las diferencias sobre cómo se trabaja en Argentina y cómo en España, me dice que aquí hay un ritmo altísimo de grabación diaria. Albert es un tío súper responsable, súper exigente con él mismo y se fustiga cuando hace una toma que siente que no le salió bien. Pero es fantástico, y no me extraña que le vaya bien porque es muy bueno, y es muy buen tipo, yo le quiero mucho.

La primera temporada de Merlí: Sapere Aude estará disponible en la plataforma Movistar Play a partir de pasado mañana