Mixte: ingenioso retrato sobre una adolescencia agridulce en la Francia de los 60

Mixte (Francia, 2021). Creadora: Marie Roussin. Elenco: Pierre Deladonchamps, Maud Wyler, Anouk Villemin, Nathan Parent. Disponible en: Amazon Prime Video. Nuestra opinión: muy buena.

La adolescencia es un terreno muy fértil para la ficción. Ese momento de ebullición hormonal, de peleas y de encontrar una voz propia es una etapa clave en el devenir de cualquier persona, y las historias que dan cuenta de esa transición son innumerables. Y si bien las producciones de Estados Unidos fueron las que mejor explotaron este tipo de relatos, otros países también propusieron miradas muy distintas que enriquecieron el denominado coming of age, un género centrado en el abandono de cierta inocencia joven para comprender qué significa la llegada de una nueva etapa. De ese modo, Mixte propone un fresco retrato que a partir de qué sucede en un colegio secundario, reflexiona no solo sobre la adolescencia, sino también sobre las mordazas de una época atravesada por los prejuicios .

La acción transcurre en la Francia de comienzos de los sesenta, dentro de un colegio de varones que le abre sus puertas a las alumnas mujeres. De esa manera, un territorio históricamente masculino, se convierte en un área mixta con todos los interrogantes (y el entusiasmo) que eso supone. Para los alumnos, la inminente llegada de nuevas compañeras es entrar a un universo completamente nuevo, en el que las fantasías se disparan, como así también algunos temores e inseguridades. Pero para el plantel educativo el desafío es mayúsculo: varios profesores algo anclados en oxidadas costumbres no entienden cómo enseñarle a hombres y mujeres dentro de un mismo espacio, mientras que otros más jóvenes, ven en esa unión una posibilidad de crecimiento.

Por último (o ante todo, en realidad), se encuentran las alumnas que llegan a dicha institución. Ellas son muy pocas, y deben soportar estoicamente distintas formas del maltrato o prejuicio por parte de algunos alumnos, como así también de profesoras y profesores. Pero a medida que ellas se unen para transitar de forma colectiva una difícil transición, pronto aparecen los primeros amigos, inesperadas historias de amor, y agridulces vivencias inherentes a la adolescencia.

Mixte presenta un equilibrio inteligente. No edulcora la trama, pero tampoco la tiñe de dramatismo; sabe cómo presentar a los personajes y sus tristezas, pero sin negarle a sus protagonistas un carácter pleno . La serie construye un elenco versátil, y si bien hay ideas ya vistas dentro de este tipo de relatos, eso no impide que la historia tenga un aire de renovación, que bucea en los lugares comunes pero sin perder de vista el encanto de esa edad. La creadora de la serie, Marie Roussin, no juega tanto a inventar la pólvora, sino a descubrir cuáles son los grises que este subgénero aún no exploró, para capitalizarlos y presentar un relato novedoso dentro de un envase ya conocido.

Mixte cuenta la historia de las primeras alumnas mujeres, en un colegio de varones.

Lejos de jugar con el desparpajo, la serie disfruta buscando los matices a través de personajes que dudan de sus objetivos, que se sienten inseguros de sus propios pensamientos y deseos, y buscan determinar qué les sucede no solo en relación al sexo opuesto, sino dentro de esa jungla que es la secundaria. Se trata de adolescentes que quieren definirse a través de los opuestos, y que intentan desesperadamente encontrar el valor para llegar a ser quienes verdaderamente quieren ser.

Por otra parte, uno de los grandes aciertos de la ficción, es el lugar que ocupan los adultos. Los profesores, en mayor o menor medida, se sienten interpelados por lo que significa la convivencia entre adolescentes de distinto sexo y cómo se debe ajustar la educación cuando ellos demandan necesidades muy distintas. Detrás de eso, hay una idea sobre comprender a los jóvenes no como una masa uniforme, sino como individuos que atraviesan realidades distintas, y que la educación solo es eficaz en la medida que se plantee no solo qué está enseñando, sino también a quiénes les está enseñando. En otro plano, la ficción señala el desmedido prejuicio de la época contra la homosexualidad, el divorcio, y cualquier realidad familiar que pudiera “atentar” contra los modelos propuestos por una sociedad temerosa de cualquier tipo de cambio.

De ese modo, Mixte se muestra como una propuesta sólida, que engancha por el carácter alegre de sus personajes, pero que atrapa cuando muestra, poco a poco, la contradictoria naturaleza que los caracteriza.