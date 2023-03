En fotos: del sensual look de Camila Morrone en Nueva York a la salida parisina de Dua Lipa con su flamante novio

escuchar

Como es habitual, los famosos no pudieron sortear los flashes, ya sea al atender compromisos laborales como en situaciones de su vida cotidiana. Una de las celebridades en captar todas las miradas fue Camila Morrone. La actriz argentina se encuentra muy entusiasmada con la promoción de la serie Daisy Jones & The Six, que protagoniza junto a Riley Keough y Sam Claflin, y que llega este viernes a la plataforma de streaming Prime Video .

La ex de Leonardo DiCaprio fue vista en Nueva York en un evento en el que se proyectó la ficción dirigida por James Ponsoldt -basada en la novela de Taylor Jenkins Reid- y cautivó con su imponente look: un elegante vestido negro con escote pronunciado, una rosa en el cuello y el cabello recogido. En la serie producida por Reese Witherspoon, Camila interpreta a una mujer que, en la década del 70, es parte de un triángulo amoroso junto a dos artistas, Daisy Jones (Keough) y su pareja en la ficción, el cantante y guitarrista Billy Dunne (Claflin).

Camila Morrone en la proyección y conversación con el elenco de Todos quieren a Daisy Jones en Nueva York Media Punch/The Grosby Group

“ Fue increíble este proyecto, la pasábamos muy bien, se armó una familia instantánea y pudimos recrear una época fascinante de la escena musical ”, expresó la actriz, quien entabló una amistad con otra de las actrices de la serie, Suki Waterhouse.

En otro evento, más precisamente en la Semana de la Moda de París, se la pudo ver a la cantante británica Dua Lipa con su nueva pareja, el director francés Romain Gavras , hijo del gran cineasta Costa-Gavras. Ambos fueron fotografiados en el contexto de la presentación de la nueva colección de Yves Saint Laurent para la que Dua eligió un diseño total black muy canchero.

Dua Lipa asiste al desfile Otoño Invierno 2023-2024 de Saint Laurent Womenswear como parte de la Semana de la Moda de París en París, Francia. La artista luce un atuendo totalmente negro con un vestido con capucha cruzado en el cuello y un trench de cuero Spread Pictures/The Grosby Group

En octubre del año pasado, a la cantante se la vinculó con el comediante Trevor Noah luego de que surgieran imágenes de ambos. Las estrellas habían sido vistas abrazadas luego de disfrutar de una cena a solas en Nueva York. La artista y el conductor acudieron al reconocido restaurante jamaiquino Miss Lily’s para reencontrarse luego del tramo latinoamericano de la gira mundial de la cantante. A la salida del restaurante, la pareja fue sorprendida por los paparazzi.

“Estaban sentados en silencio lejos de todos los demás en el restaurante. Estaba claro que estaban enamorados y se sentaron juntos durante toda la comida. Salieron juntos y caminaron, deteniéndose para largos abrazos y en el segundo abrazo, también se besaron”, le dijo un testigo del momento al diario británico The Daily Mail. Sin embargo, parece que la relación no prosperó.

Selena con sus fans, Hailey con sus amigas

Selena Gomez saluda a los fans en su camino hacia el set de Only Murders in the Building en Manhattan, Nueva York, en medio del renacimiento de su conflicto con Hailey Bieber Backgrid/The Grosby Group

Uno de los escándalos más recientes en el mundo de las celebridades lo protagonizan Selena Gomez , Hailey Bieber y Kylie Jenner . Todo comenzó cuando la actriz, cantante y productora destronó a Jenner del podio de las mujeres más seguidas en Instagram y la modelo no tardó en reaccionar dejando comentarios en videos e incluso compartiendo imágenes que apuntaban directamente a Selena, como una captura de pantalla de su videollamada con Hailey Bieber (la esposa del exnovio de Gomez), en donde ambas mostraban sus cejas, en alusión a un posteo similar que había hecho la actriz de Only Murders in the Building.

Las chicanas provocaron que tanto los fans de Gomez como de las propias Hailey y Kylie dejaran de seguirlas en sus redes sociales. Según diferentes medios norteamericanos, la primera perdió alrededor de un millón de seguidores mientras que la segunda los perdió de a miles.

Selena, radiante al saludar a sus fans en pleno rodaje de la tercera temporada de la serie que se puede ver en nuestro país por Star+ Backgrid/The Grosby Group

Aunque la intérprete de “Rare” no se ha pronunciado al respecto, sí lo hizo a través de una tajante decisión: su retiro temporal de las redes sociales. “Borré esto una vez porque pensé que tal vez era demasiado, pero eh... (tomaré un descanso de redes sociales)”, escribió en Instagram Selana, quien ha declarado en más de una oportunidad que el uso permanente de dichas redes son perjudiciales para su salud. Además, suele hablar sobre el tópico a través de Wondermind, la plataforma que cocreó junto a su mamá y a Daniella Pierson, que sirve como espacio para hablar sobre problemáticas de salud mental y en la que se pueden encontrar herramientas para la vida cotidiana, textos alusivos y una comunidad que sirve como sostén. “Quiero decirles a todos los que sufren que está bien no estar bien”, declaró Selena.

Hailey Bieber en México, disfrutando de días de relax Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

En medio de esta tormenta mediática, a la actriz se la vio en el set de la exitosa comedia que protagoniza junto a Martin Short y Steve Martin, y los fotógrafos captaron los momentos en los que interactuaba con sus fans. Por otro lado, Hailey Bieber se mostró muy sonriente con una amiga en México, disfrutando de jornadas de descanso.

La reciente escapada de Hailey Bieber a Cabo con amigos es un descanso muy necesario del escrutinio público implacable de 'chica mala' que ha estado enfrentando últimamente Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Por otro lado, quien tampoco se quiso perder de la Semana de la Moda de París fue la actriz Charlize Theron. La protagonista de Mad Max: furia en el camino fue fotografiada por los paparazzi saliendo de un restaurante y lista para disfrutar de otro desfile con un look muy chic y un corte de cabello bob, la última tendencia fashion.

Charlize Theron saliendo del restaurante Dior durante la Semana de la Moda de París Best Image/The Grosby Group

