El incómodo reencuentro entre Michael B. Jordan y una compañera que le hacía bullying en la secundaria: “Yo era el ‘chico cursi’, ¿verdad?”

Michael B. Jordan es ahora una estrella de Hollywood que está disfrutando de sus más recientes logros, como su debut en la dirección con Creed III. Sin embargo, décadas atrás, el actor no tuvo una buena experiencia en la escuela secundaria por haber sido víctima de bullying y, por esas vueltas de la vida, revisitó esas duras épocas en medio de una jornada laboral. En una de las red carpets de la película en la que volvió a ponerse en la piel de Adonis Creed -y que llega mañana a salas de nuestro país-, vivió un momento incómodo cuando una periodista que lo entrevistó resultó ser una de las compañeras que lo maltrataban en su adolescencia.

El clima se puso tenso cuando la conductora de The Morning Hustle, Lore’l, se reencontró con Jordan y debió preguntarle por la tercera entrega de la saga que se desprende del clásico Rocky. Antes de ese episodio, la periodista ya había confesado en su podcast, Undressing Room, que se burlaba de su compañero en el colegio al que ambos acudían en Newark, Nueva Jersey. “ Si tengo que sincerarme, la verdad es que nos burlábamos de él todo el tiempo porque su nombre era Michael Jordan y él obviamente no era Michael Jordan”, confesó la mujer y añadió: “Venía a clase con sus fotos de actor, con su retrato. Vivíamos en Newark, eso era el barrio. Nos reíamos de él diciéndole: ‘¿Qué vas a hacer con esa ridícula foto?’ Era un chico agradable, pero cursi ”.

Por lo tanto, cuando ambos se vieron en la alfombra roja, el ida y vuelta no fue agradable. En un intento por minimizar sus actos y sus dichos, Lore’l rompió el hielo: “Nosotros nos conocemos, Michael, nuestra historia se remonta a la Academia de Ciencia de Chad en Newark”. El actor, visiblemente molesto, le respondió: “Sí, yo era el ‘chico cursi’, ¿verdad?”. “Nunca dije eso, seguro es un malentendido”, retrucó la mujer, pero Jordan no se quedó atrás. “No, yo lo escuché, lo escuché. Pero está todo bien”, dijo el actor, intentando terminar con el tópico de conversación. Lore’l, en cambio, quiso tener la última palabra: “Yo dije que nos burlábamos de tu nombre, pero ahora te va muy bien, definitivamente ya no eres cursi”, le expresó su excompañera en ese encuentro inesperado.

Michael B. Jordan y el recuerdo de Chadwick Boseman

Michael B. Jordan y Chadwick Boseman en Pantera negra

La muerte del actor Chadwick Boseman, acontecida el 28 de agosto de 2020, sacudió al mundo del espectáculo, y sus compañeros de Pantera negra lo recuerdan cada vez que tienen la oportunidad. En una reciente entrevista, Jordan, quien interpretó a Erik “Killmonger” Stevens en el film y en su secuela, Wakanda por siempre, aseguró que está “unido para la eternidad” con Boseman, quien falleció a los 43 años tras una batalla contra un cáncer de colon que le había sido diagnosticado en 2016.

Su colega en el largometraje de Ryan Coogler habló de la vital enseñanza que le dejó el actor. “Hubo un momento muy preciso durante la gira de prensa del film que recuerdo perfectamente: estábamos entre bastidores, en Londres, y nos preparábamos para ver Pantera Negra juntos por primera vez”, recordó Jordan en el programa televisivo The View. “Fue allí cuando nos miramos como diciéndonos: ‘Estamos conectados por el resto de nuestras vidas’. Solo recuerdo estar sentado allí y tener una conexión real muy, muy fuerte, un momento real, con él ”, agregó.

“Obviamente, yo no sabía nada en ese momento, no tenía idea de lo que estaba padeciendo Chadwick. Por eso, cuando la enfermedad se desarrolló de la manera en la que lo hizo y desafortunadamente lo perdimos, realmente ese momento me quedó grabado para siempre”, remarcó el actor, muy emocionado al hablar de Boseman, con quien además había forjado una amistad.

Michael B. Jordan y Chadwick Boseman en Pantera Negra

Asimismo, Jordan aseguró que el fallecido intérprete “mantuvo en secreto su enfermedad durante mucho tiempo” y que “nunca dejó de afrontar sus compromisos laborales”, algo que fue sumamente inspirador para él. “Eso es lo que nos dejó: cada momento que tengas, aprovéchalo al máximo”, afirmó. “La vida es corta: tenés una cantidad limitada de tiempo para compartirlo con las personas que amás y para poder hacer las cosas que te encanta hacer. Así que hacé que valga la pena. Ese es el mensaje que desde ese momento llevo conmigo a medida que avanzo”.

Al poco tiempo de la muerte de Boseman, la publicación Vanity Fair le preguntó a Jordan acerca de cómo estaba sobrellevando la pérdida, y él manifestó, conmovido: “Nuestra relación fue muy personal y tuvo muchos momentos grandiosos, algunos que no pude apreciar ni comprender completamente hasta después de su inesperada y dolorosa muerte. Desearía haber tenido más tiempo para que nuestra relación evolucionara, creciera, se volviera aún más cercana y más fuerte”.

LA NACION