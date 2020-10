Netflix: Birgitte Hjort Sørensen habla del boom de Borgen en la Argentina

Birgitte Hjort Sørensen como la incorruptible Katrine Fonsmart, periodista estrella de la ficticia cadena pública TV1, en la serie danesa Borgen Crédito: Netflix

Pablo De Vita 15 de octubre de 2020

Tan tardíamente, pero con la misma seguridad que aquilata su fama cotidiana, Borgen es uno de los fenómenos del año en la Argentina. La serie, emitida hace una década por la cadena pública Danmarks Radio de Dinamarca, reluce hoy en Netflix con su mirada a la trama secreta y las intrigas del poder junto con la relación ambivalente entre la política y los medios de comunicación.La sumatoria resultó un cóctel especialmente tentador para el público argentino, que no deja de recomendarla y celebrarla: "¡Estoy tan emocionada de que se haya llevado a Borgen a la Argentina! Lo voy a comentar en mi cuenta de Instagram", dice en exclusiva para LA NACION desde su casa en Dinamarca una de sus protagonistas, la rubia Birgitte Hjort Sørensen, quien interpreta en la serie a la incorruptible periodista Katrine Fønsmark.

Sørensen visitó nuestro país hace cinco años, en el marco del festival Pantalla Pinamar, y llegó ya convertida en una absoluta celebridad en su tierra natal pero como una bella y exótica aunque desconocida actriz aquí, lo que le permitió caminar las calles de Buenos Aires y recorrer las playas pinamarenses sin la presencia de los fans, que hoy la interceptarían a cada paso: "Muy buena gente, muy buen vino.Solo estuve allí unos días pero me encantaría volver algún día", confiesa en referencia al viaje relámpago gestionado por la embajada de Dinamarca que le permitió intuir la ciudad de Buenos Aires y la costa bonaerense, con paseo por Cariló incluido.

Trailer de Borgen 01:24

Video

Como una traslación de la película que la trajo a la Argentina, con el ambiente costero y sus atardeceres en la playa, Birgitte era la protagonista de La pasión de María, del recordado realizador danés Bille August (Pelle el conquistador). En esa historia Birgitte cambiaba los despachos oficiales y el vértigo periodístico por una historia ambientada a comienzos del siglo XX personificando a Marie Krøyer, casada con el gran pintor danés Peder Severin Krøyer, reconocido por el naturalismo de sus paisajes costeros: "Trabajar con Bille August fue un placer, él es una leyenda para el cine danés y admito que estaba nerviosa en la primera entrevista. Pero rápidamente me hizo sentir muy cómoda y generó el clima propicio para actuar. Esa es una gran virtud como realizador", confiaba Birgitte en esas horas frente al mar. Pero hoy todos quieren volver a hablar de Borgen, de cómo fue su rol en una de las series danesas más renombradas de todos los tiempos y las pistas de un regreso que se intuye en el horizonte

-Después de diez años ¿Cómo recuerda Borgen?

-Con mucho cariño. Fue como parte de una familia. Acababa de terminar la escuela de teatro cuando todo comenzó, así que aprendí mucho haciendo Borgen. Aprendí sobre política y periodismo, pero también sobre cómo es formar parte de un equipo de filmación. Y esto incluye cómo trabajar con la cámara, cómo administrar mi energía durante los días largos, cómo manejar un arco de personajes con más de treinta episodios. Básicamente, Borgen me enseñó cómo hacer mi trabajo.

Recién terminaba la escuela de teatro cuando comenzó la serie. Borgen me enseñó cómo hacer mi trabajo: cómo trabajar con la cámara, cómo administrar mi energía, cómo manejar un arco de un personaje"" Birgitte Hjort Sorensen

-Inevitablemente uno se pregunta qué es verdad y qué es ficción en Borgen

-¡Esa es una gran pregunta! Supongo que todo es un poco cierto y un poco ficción. Definitivamente hay temas y personajes reconocibles inspirados en personas reales, pero al fin de cuentas es un entretenimiento y, por lo tanto, se lo modifica y se pone al límite y eso logró convertirlo en el programa más emocionante que podríamos hacer. Los verdaderos políticos en Dinamarca solían bromear diciendo que no pudimos mostrar las muchas, muchas horas de reuniones aburridas en las que también tienen que sentarse a participar.

El misterioso asesor de medios Kasper Juul (Pilou Asbaek) y Katrine Fonsmart tienen un tortuoso romance que recorre las tres temporadas de la serie, que volverá con nuevos capítulos a Netflix recién en 2022 Crédito: netflix

-La otra gran serie sobre el poder es House of Cards. ¿Cuáles cree que son sus más importantes diferencias?

-¡Hay muchos menos asesinatos en Borgen! En general, diría que House of Cards es más cínica. Por el contrario, Borgen tiene una gran fe en la democracia y en las personas. En Borgen existe la esperanza de un mundo mejor.

Al ser consultada sobre si el rol de los medios de comunicación en Dinamarca es tal como se plantea en la serie, confía que "Definitivamente hay similitudes, pero siempre estamos hablando de una ficción", y agrega que en su caso: "Siempre investigo para hacer los papeles, como fue el caso de Marie Kroyer, donde me interioricé leyendo biografías y viendo muchas pinturas. Cada papel supone en mi caso una investigación muy exhaustiva. Siempre elijo papeles que me hacen avanzar como artista, eso sucede con Borgen"

El debate que le gana el triunfo a Birgitte Nyborg en la primera temporada de Borgen 02:19

Video

-¿Sabía desde un principio que su personaje sería tan importante?

-Sabía que y Katrine Fønsmark era uno de los tres personajes principales junto a Birgitte Nyborg y Kasper Juul. Pero exactamente cómo se desarrollaría la historia, no. En rigor, se creó sobre la marcha. Como señalaba, sí me informé e investigue sobre los medios de comunicación para componer a mi personaje, pero como Katrine se iría desarrollando realmente se supo en el camino.

Birgitte Hjort Sørensen como la incorruptible Katrine Fonsmark (aquí junto a su editor, Torben Friis) en Borgen, la serie danesa que ganó una enorme cantidad de seguidores a su demorado estreno local en Netflix Crédito: BBC Four

-¿Cuál es su otro personaje favorito de la serie y por qué?

-Siempre amé a Torben Friis, el jefe de Katrine al principio. Es muy humano. Es divertido, hace todo lo posible, pero también falla. Tiene defectos y, por lo tanto, es tan fácil identificarse con él. Y con Søren Malling, quien lo interpreta, siempre nos divertimos mucho trabajando juntos.

Antes su visita a nuestro país, Birgitte venía también con la experiencia de trabajo con Antonio Banderas en Autómata: "Fue un placer trabajar con Antonio Banderas, y trabajar en un género y un tema nuevos para mí, que me llevaron a pensar mucho en nuestra condición de seres mortales", confesaba. Desde entonces no paró de trabajar y protagonizó varias películas y también intervino en series de renombre como Game of Thrones, Vinyl (la serie de Martin Scorsese donde encarnó a Ingrid, la musa de Andy Warhol), y Greyzone. En teatro se la conoció tempranamente como Roxie Hart en Chicago, que representó en Copenhague y Londres, y en su tierra natal también encarnó a Geneviéve en la puesta de Los paraguas de Cherburgo; en tanto en Broadway hizo lo propio con Madame de Tourvel en Las relaciones peligrosas y hace dos años protagonizó Un cuento de invierno de Shakespeare en el prestigioso Teater Republique de Copenhague. Aunque pareciera difícil poner un obligado freno, Birgitte confirma que la pandemia del Covid-19 coincidió con la licencia por maternidad por el nacimiento de su segundo hijo, en abril último, y que eso le ayudó a sobrellevar mejor todos estos meses que han tenido al mundo en vilo. Pero claro, lo que tiene en vilo a los fans es saber algo más sobre la anunciada vuelta de la serie, contemplada para 2022, con el mismo elenco y equipo técnico, a las órdenes del creador Adam Price.

-¿Qué nos puede contar de antemano sobre la nueva temporada de Borgen?

-En la ficción han pasado diez años, como en la vida real, por lo que los personajes están en lugares muy diferentes. Y tanto la escena política como la periodística también son diferentes, por ejemplo, el término "fake news", no existía durante las tres primeras temporadas. Puedo adelantar que la cuarta temporada tendrá un poco más de perspectiva y estará más orientada a nivel global.

