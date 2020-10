Emily in Paris Crédito: Netflix

25 de octubre de 2020

Netflix no nos da respiro en octubre al ofrecernos una amplia variedad de producciones, desde la segunda entrega de la celebrada The Alienist, pasando por una producción nacional de premisa polémica, hasta la nueva serie del interesante creador de La casa de las flores, entre muchas otras opciones para disfrutar en streaming.

Acá hacemos un repaso por las principales series que llegan a la plataforma en octubre:

*SECRETO BIEN GUARDADO

Basada en la novela de Viviana Rivero, Secreto bien guardado es una miniserie argentina ambientada en el verano de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. La producción pone el foco en la historia de Amalia Peres Kiev (Oriana Sabatini), una joven de clase alta de 17 años de origen judío, que se encuentra vacacionando en el Eden Hotel de Córdoba con su familia. En ese contexto conoce y se enamora de Marthin Müller (Victorio D'Alessandro), un abogado alemán nazi que se hospeda en el mismo lugar junto a un grupo de diplomáticos. La atracción entre ambos no tardará en surgir, pero deberán mantenerla en secreto como consecuencia del contexto social en el que están inmersos.

La historia fue dirigida por el realizador Alberto Lecchi (Nueces para el amor, El juego de Arcibel, El frasco), y cuenta con las interpretaciones de Jorge Suárez, Noemí Frenkel, Matías Mayer, Paula Sartor, Agustina Palma, Graciela Tenenbaum y Bárbara Lombardo, entre muchas otras figuras. Disponible desde el 1° de octubre.

*EMILY EN PARIS (Primera temporada)

Trailer Emily en Paris - Fuente: Netflix 01:51

Emily en Paris es la flamante producción de Darren Star, el creador de la famosa Sex and the City. Sin embargo, a diferencia de aquella serie coral -aunque podríamos debatirlo-, en este caso hay una protagonista excluyente: la Emily del título interpretada por Lily Collins. La actriz personifica a una millennial que se desempeña como ejecutiva en marketing en una reconocida empresa que adquiere una firma francesa de alta categoría, por lo cual ella deberá mudarse a Europa, lo que implica una revolución en su vida. En esa nueva etapa será crucial la compañía de su amiga Mindy (Ashley Park) y la súbita aparición de un hombre que será el objeto de su afecto, y que es personificado por el actor Lucas Bravo.

Por lo que se puede vislumbrar en el primer adelanto, la moda será nuevamente un eje central de la serie de Star, como ya había sido relevante en su creación insignia. ''Las culturas chocan mientras Emily se adapta a los desafíos de la vida en una ciudad extranjera, mientras hace malabarismos con su carrera, nuevas amistades y su vida amorosa'', reza la sinopsis de uno de los estrenos de Netflix de octubre. Disponible desde el 2 de octubre.

*LA MALDICIÓN DE BLY MANOR

Trailer de La maldición de Bly Manor - Fuente: Netflix 02:42

Hace dos años, Netflix estrenaba La maldición de Hill House -la excelente adaptación de Mike Flanagan de la obra de Shirley Jackson- y nacía un verdadero fenómeno. La recepción fue tan buena, que la plataforma de streaming decidió proseguir a través del formato de antología. Así fue cómo nació La maldición de Bly Manor, nuevamente con el talentoso Flanagan como showrunner, quien en este caso adaptó -de manera libre- nada menos que la emblemática obra de Henry James, Otra vuelta de tuerca y convocó nuevamente a tres caras familiares: Victoria Pedretti, Henry Thomas y Oliver Jackson-Cohen, protagonistas de la entrega anterior.

Tras la muerte de la niñera de sus sobrinos, Henry Wingrave (Thomas) contrata a otra niñera, una joven estadounidense llamada Dani (Pedretti, quien este año también se lució en la segunda temporada del thriller de Netflix, You) para cuidar a los niños huérfanos que guardan varios secretos. La acción transcurre, claro, en la mansión de Bly Manor, donde fantasmas del pasado volverán para atormentar a Dani y al espectador. Disponible desde el 9 de octubre.

*DISTANCIAMIENTO SOCIAL (Primera temporada)

Para quienes estaban extrañando al equipo de la segunda serie original de Netflix, Orange is the New Black, llega Distanciamento social, producción que reúne a la creadora de aquel drama carcelario, Jenji Kohan, junto al realizador venezolano Diego Velasco (quien también estuvo detrás de cámara para Orange...), y a Hilary Weisman Graham, que en este caso oficiará de showrunner. El proyecto, que fue realizado de forma remota, se mete de lleno en lo extraño que le ha resultado al mundo el aislamiento social producto de la pandemia de coronavirus. Lejos de las ficciones de género, Distanciamiento social propone otra cosa: una serie antológica ambientada en plena cuarentena, que explora cómo afecta a diferentes individuos el estar lejos de sus seres queridos y tener que comunicarse virtualmente.

"Nos apasiona encontrar esa conexión ya que todos permanecemos distanciados. Nos hemos inspirado para crear una serie de antología que cuenta historias sobre el momento actual que estamos atravesando: relatos únicos, personales y profundamente humanos que ilustran cómo estamos viviendo separados, pero juntos. Nos desafiamos a nosotros mismos para hacer algo nuevo: crear y producir virtualmente para que nuestro elenco y equipo puedan mantenerse sanos y seguros", anunció el equipo en un comunicado oficial. Disponible desde el 15 de octubre.

*ALGUIEN TIENE QUE MORIR

Trailer de "Alguien tiene que morir" - Fuente: Netflix 01:40

Manolo Caro, creador de la aclamada La casa de las flores-cuya primera temporada fue todo un éxito en la plataforma de streaming-, regresa con su segundo proyecto para Netflix: la serie Alguien tiene que morir. El creador, realizador, productor y guionista mexicano concibió una miniserie de tres capítulos que cuenta con un elenco de lujo: Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ernesto Alterio, Isaac Hernández, Pilar Castro, Mariola Fuentes, Manuel Morón, Eduardo Casanova, Juan Carlos Vellido, Carlos Cuevas, Ester Expósito, y Alejandro Speitzer.

Alguien tiene que morir está ambientada en la España de los años 50, y el relato comienza cuando un joven viaja a un pequeña ciudad para conocer a una mujer con quien lo obligan a casarse, y lo hace con la compañía de un misterioso bailarín llamado Lázaro. La presencia de ambos en un lugar donde un gobierno opresivo limita la libertad de sus habitantes implicará toda una revolución. Disponible desde el 16 de octubre.

*THE ALIENIST: EL ÁNGEL DE LA OSCURIDAD

The Alienist, segunda temporada - Fuente: YouTube 02:18

La segunda temporada de la serie escrita y producida por Cary Joji Fukunaga basada en la novela homónima de Caleb Carr estará disponible en Netflix este mes, nuevamente con el gran trío que conformaron Daniel Brühl, Dakota Fanning y Luke Evans. En esta oportunidad, los protagonistas deberán investigar un caso perturbador: la desaparición de una niña. Asimismo, la veremos a Sara (Fanning) dando un importante paso en su carrera con la apertura de su propia agencia de detectives. Por otro lado, El ángel de la oscuridad se erige más como una secuela que como una segunda temporada del drama nominado al Emmy, que estará de vuelta con ocho episodios dirigidos por David Caffrey y Clare Kilner. El elenco se completa con los nombres de Douglas Smith, Matthew Shear, Robert Ray, Ted Levine, Melanie Field, Rosy McEwen y Matt Letscher. Disponible desde el 22 de octubre.

*GAMBITO DE REINA

Trailer de Gambito de reina - Fuente: Netflix 02:31

Basada en la novela homónima de Walter Tevis, la miniserie Gambito de reina llega este mes a Netlix. La producción de la dupla Allan Scott-Scott Frank consta de siete capítulos que finalmente pudieron filmarse tras numerosos intentos de adquirir los derechos de la obra y de llevarla a buen puerto. La actriz inglesa-argentina Anya Taylor-Joy, gran talento que hemos visto en La bruja, Fragmentado, Thoroughbreds y Emma, lidera esta historia sumamente atrapante.

"Abandonada y confiada a un orfanato de Kentucky a fines de la década de 1950, la joven Beth Harmon descubre su asombroso talento para el ajedrez mientras desarrolla una adicción a los tranquilizantes proporcionados por el Estado como sedantes para los niños. Perseguida por sus demonios personales y alimentada por un cóctel de narcóticos y obsesión, se transforma en una marginada impresionante y glamorosa mientras está decidida a conquistar los límites tradicionales establecidos en el mundo dominado por los hombres del ajedrez competitivo", adelantó Netflix sobre una de sus grandes apuestas de este mes. Disponible desde el 23 de octubre.

