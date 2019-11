Rhea Seehorn y Bob Odenkirk estarán de vuelta el 23 de febrero en el spin off de Breaking Bad

24 de noviembre de 2019

Tras un largo período de espera, finalmente la cuenta oficial de Twitter de Better Call Saul -el aclamado spin off de Breaking Bad- anunció la fecha de regreso de la producción concebida por Vince Gilligan y Peter Gould: 23 de febrero de 2020.

La serie de AMC que desembarca al mismo tiempo en Netflix concluyó su cuarta temporada el 8 de octubre de 2018, por lo cual hubo que aguardar más de un año para su regreso. ¿El motivo? Gilligan se abocó al guion y filmación de El camino, la película de Breaking Bad que mostraba el destino de Jesse Pinkman, y que llegó a la plataforma de streaming el 11 de octubre de este año. Como consecuencia, Better Call Saul se hizo rogar más de lo habitual.

El regreso de la precuela que pone el foco en Jimmy McGill (Bob Odenkirk) -quien fuera abogado de Walter White en Breaking Bad- se produce en medio de muchas incógnitas sobre el destino de sus personajes. Entre los interrogantes que deberá responder el drama en su vuelta se encuentra el vuelco que dará vínculo entre Jimmy (ya convertido en Saul Goodman, como pudimos vislumbrar en el excepcional episodio nominado al Emmy, "Winner") y Kim (Rhea Seehorn).

"El final de la cuarta temporada fue muy complejo, porque Kim se sintió engañada, y ya no sabrá qué hacer con esto de 'Saul Goodman'. Veremos cómo reaccionará, y qué hará Jimmy con eso. A veces la gente dice 'No me imagino a Kim al lado de alguien que ordena matar a una persona', pero al mismo tiempo Kim no vio Breaking Bad, así que no puedo interpretarla de esa manera", explicó entre risas Seehorn, en diálogo con L.A. Times.

Por otro lado, será interesante vislumbrar cómo se desarrolla la relación profesional entre Mike (Jonathan Banks) y Gus (Giancarlo Esposito), que en este caso está en sus primeras instancias; así como también los actos que cometerá Lalo Salamanca (Tony Dalton), y cómo éstos impactarán en el presente de Nacho Varga (Michael Mando), una de las grandes incorporaciones a un drama que se sostiene con autonomía, y que incluso llega a superar a su serie madre.

Dónde y cuándo verla. La quinta temporada de Better Call Saul se podrá ver por Netflix a partir del 23 de febrero de 2020.