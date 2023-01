Netflix: los estrenos de series en enero de 2023

Un repaso por las flamantes incorporaciones a la plataforma de streaming, que arranca un nuevo año con variedad de propuestas

Un intrigante thriller español basado en una popular novela, una ficción sobre un robo que interactúa con el espectador de la forma menos pensada, la despedida de Sky Rojo, el spin-off de That 70′s Show... Netflix arranca el 2023 con muchas propuestas ancladas en diversos géneros. Aquí, una mirada a las principales series que llegan a la plataforma:

*Caleidoscopio (Primera temporada)

La serie de ocho episodios creada por Eric Garcia y producida por el cineasta Ridley Scott pone la lupa sobre un grupo de ladrones que comienzan a idear un atraco para quedarse con 7 mil millones de dólares. Sin embargo, como adelanta Netflix, “la traición, la codicia y otras amenazas sabotean el plan” de todos los involucrados. Por otro lado, más allá de su intrigante premisa, una de las particularidades de Caleidoscopio es que su estructura no-lineal permitirá que el espectador pueda elegir el orden en el que desee ver los episodios previos al final de la primera temporada, titulado “Blanco: El robo”.

De esta forma, el ingenioso guion de Garcia y equipo hace de su serie una experiencia inmersiva que interpela a quien la está disfrutando. Asimismo, la historia de Caleidoscopio se expande a lo largo de 25 años y muestra no solo cómo los ladrones “se proponen abrir una cámara acorazada supuestamente inexpugnable” sino también las complejas dinámicas de esos actantes. En cuanto al elenco, está integrado por Giancarlo Esposito, Rufus Sewell, Jai Courtney, Paz Vega, y Tati Gabrielle. Ya disponible.

*La vida mentirosa de los adultos (Primera temporada)

Luego del éxito de La hija oscura, la notable adaptación de Maggie Gyllenhaal de la poderosa obra de Elena Ferrante sobre la maternidad que cosechó tres nominaciones al Oscar, Netflix apostó por una nueva relectura de otra ficción de Ferrante. En este caso, se trata de La vida mentirosa de los adultos, publicada en 2019.

Con la producción del estudio Fandango, la serie está ambientada en la Nápoles de los 90 y, de acuerdo a lo difundido por la plataforma de streaming, registrará cómo “una adolescente inexperta se hace amiga de la tía que sus papás detestan para entenderse mejor a sí misma y a su ciudad”. En este relato coming of age [de camino a la adultez], su protagonista, la joven Giovanna, buscará su identidad en un presente que no sabe bien cómo navegar y lo hará con desconcierto y temor, pero también con la certeza de que está en el lugar correcto para esa etapa de introspección.

“Es un honor increíble que nos hayan confiado el desarrollo de una serie basada en La vida mentirosa de los adultos. Los libros de Elena Ferrante han inspirado y cautivado a espectadores de Italia y el mundo entero, y estamos encantados de llevar su último trabajo a las pantallas de nuestro público internacional. También nos entusiasma continuar con nuestra colaboración con Fandango, e invertir en más historias de factura italiana que creemos que dejarán huella en Italia y en todo el mundo”, declaró Felipe Tewes, director de series originales en idioma local de Netflix. Disponible desde el 4 de enero.

*Sky Rojo (Tercera temporada)

La serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato se despide este mes de la plataforma de streaming con su tercera temporada, en la que se intentarán atar los cabos sueltos de ese incesante enfrentamiento entre las mujeres protagonistas y los hombres que no pararán hasta encontrarlas. Como reveló Netflix, la última entrega de Sky Rojo mostrará cómo “Coral, Gina y Wendy pudieron empezar una nueva vida y hallar el amor en Almería”, pero ésto no implicará necesariamente una estabilidad para las amigas. “Mientras Romeo siga sediento de venganza, dicha paz no durará”, se adelantó sobre la narrativa de esta entrega definitiva.

En diálogo con LA NACION, la argentina Lali Espósito, quien interpreta Wendy, habló de la experiencia de filmar esta serie y su relevancia. “Fue un privilegio contar la historia de Wendy, una chica de la Villa 31 (Buenos Aires) que ve como única salida a su situación de pobreza la prostitución y encuentra una ventana para hacerlo en España. Lo que no sabe es que va a ser secuestrada y se va a transformar en una esclava sexual. Como mujer y como actriz, participar de esto fue muy halagador porque es una historia muy potente en la que se puede contar algo, además de entretener”, manifestó la artista en relación a la temática de la trata de personas que aborda la serie.

Asimismo, sus creadores, también en una entrevista con este medio, expresaron cuál fue su objetivo con la ficción de ritmo acelerado. “Con Sky Rojo buscamos como siempre hacer una acción frenética pero apoyándonos en estos 25 minutos de duración para enfatizar el dinamismo de la trama: la huida y la carrera por la supervivencia ”, declararon. Disponible desde el 12 de enero.

*That 90′s Show (Primera temporada)

Este mes, Netflix apela a tocar la fibra nostálgica con That 90′s Show, la comedia de Bonnie Turner, Terry Turner, Gregg Mettler y Lindsay Turner que oficia de spin-off/prolongación de la popular sitcom That 70′s Show, aquella producción que se despidió en 2006 y que fue una cantera de actores que luego tuvieron gran éxito por fuera de la misma. En este regreso, el relato está ambientado en el año 1995 y focalizará en Leia Forman (Callie Haverda), la hija de Eric y Donna, los personajes que en la serie original fueron interpretados por Topher Grace y Laura Prepon.

La joven pasará el verano con sus abuelos Kitty y Red en Point Place, Wisconsin, lugar en el que conocerá “a una nueva y alocada generación de chicos”.

Si bien el elenco se renovó acorde a su relato, Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp estarán de vuelta en los papeles de Red y Kitty, y también se confirmó que Grace, Kunis, Kutcher y Wilmer Valderrama harán participaciones especiales . Los actores compartieron la noticia con posteos en sus redes sociales.

“Fue muy nostálgico volver al set, con Mila sentíamos que teníamos que hacerlo, fue divertido regresar y ver al nuevo elenco, que es extraordinario”, manifestó Kutcher, a quien veremos personificando nuevamente a Michael Kelso. Disponible desde el 19 de enero.

*Vikingos: Valhalla (Segunda temporada)

La secuela de Vikingos fue una verdadera sorpresa. La producción se presentó el 25 de septiembre de 2021 en Tudum , el evento virtual de adelantos exclusivos de Netflix, y sus primeras imágenes cautivaron a la audiencia de la serie original que tuvo seis temporadas. Vikingos: Valhalla está ambientada 100 años después de aquella y mostró, en su primera temporada, a una nueva generación de héroes legendarios que surgió para forjar su destino y cambiar la historia.

Con su regreso, el drama histórico de Jeb Stuart subirá la apuesta, como difundió la plataforma: “Freydis, Leif y Harald lidian con viejos y nuevos enemigos mientras recorren los confines del mundo en busca de poder y mundos por conquistar” .

De esta forma, se confirmó el retorno de Sam Corlett, Frida Gustavsson y Leo Suter, una trifecta imbatible que comandará los relatos concebidos por Stuart. “Jeb es un escritor verdaderamente maravilloso, aportará nuevas historias y una poderosa visión visceral sobre algunos de los vikingos más famosos”, había manifestado meses atrás Hirst, creador de Vikingos, sobre el showrunner de su secuela. Disponible desde el 12 de enero.

*Agencia Lockwood (Primera temporada)

Para quienes disfrutan de las historias de detectives, Netflix abre un nuevo año con el estreno de la primera temporada de Agencia Lockwood, la serie británica creada por Joe Cornish y basada en la popular saga de libros de Jonathan Stroud. La ficción de ocho episodios seguirá el derrotero de tres adolescentes, “dos chicos prodigiosos y una chica con fabulosos poderes psíquicos”, quienes dirigen una agencia de exterminio de fantasmas en Londres. La ficción sobrenatural está protagonizada por la actriz de Bridgerton, Ruby Stokes, junto a Cameron Chapman y Ali Hadji-Heshmati, entre otras figuras.

En una entrevista concedida a Games Radar, Cornish, quien dirigió la excelente película Attack the Block, aludió a su flamante serie. “En otras producciones quizá puedan ver golpes de efecto, como cuando te muestran un fantasma que desaparece rápidamente. En Agencia Lockwood los fantasmas están muy presentes y los personajes luchan contra ellos, así que realizamos escenas de acción muy elaboradas ”, expresó el showrunner y director. Disponible desde el 27 de enero.

*La chica de nieve (Primera temporada)

Basada en la novela homónima de Javier Castillo, la serie española de seis episodios La chica de nieve desembarca este mes a la plataforma de streaming con su intrigante historia. Todo comienza cuando una niña llamada Amaya, hija de la familia Martín, desaparece entre la multitud en un desfile en Málaga. Como consecuencia, se inicia una doble investigación para dar con su paradero. Por un lado, la policial, llevada a cabo por la inspectora Millán (Aixa Villagrán), a quien el caso la afectará profundamente.

Por otro lado, la serie también nos mostrará la investigación que lleva adelante Miren (Milena Smit, la revelación de Madres paralelas de Pedro Almodóvar), “una joven periodista que se propone firmemente ayudar a los padres a encontrar a su hija desaparecida”. La chica de nieve también cuenta con los trabajos de Tristán Ulloa, Loreto Mauleón, y Cecilia Freire . Disponible desde el 27 de enero.

