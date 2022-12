Kate Hudson y Kathryn Hahn adelantan Glass Onion y hablan de su amistad: “Fue un sueño volver a trabajar juntas después de 20 años”

Las actrices forman parte del gran elenco del nuevo misterio de Entre navajas y secretos, el largometraje de Rian Johnson que llega este viernes a Netflix, y hablaron con LA NACION sobre la experiencia de filmar en pandemia en una isla griega

Armar un buen ensamble es un acto similar al de elegir a los invitados correctos para una cena. No tiene que haber necesariamente una familiaridad entre todos sino una sinergia que los conduzca a querer conocerse más, como si la condición sine qua non fuera la de ser bien diferentes entre sí para, al final de la jornada, determinar si lograron complementarse. Al menos eso considera el cineasta Rian Johnson , quien comparó a su flamante película que llega este viernes a Netflix, Glass Onion: Un misterio de Knives Out, con una cena alejada del mundanal ruido. El realizador, quien presentó por primera vez al detective Benoit Blanc (un sublime Daniel Craig) en Entre navajas y secretos en 2019 , trae de regreso a un personaje que sacude el avispero del género murder mystery para resolver otro enigma que no tiene correlación alguna con aquel en el que la dinámica de una familia estaba en el centro de la tormenta.

En Glass Onion, película autoconclusiva cuyo único hilo conductor con su predecesora es Blanc y ese ojo al que no se le escapa nada, pone el foco en otra clase de familia, aquella compuesta por un grupo de amigos que son invitados a una isla privada en Grecia por Miles Bron (Edward Norton), un multimillonario que parece querer divertirse con esos rostros a los que conoce desde su juventud, desde Lionel Toussaint (Leslie Odom Jr., uno de los científicos de su empresa tecnológica) a Duke Cody (Dave Bautista), un referente en Twitch que alcanzó la fama gracias al empuje de Miles.

El título del film, más allá de la alusión directa a la canción de los Beatles, también refiere al diseño de la casa que construyó Miles en Grecia y al símbolo detrás de todo aquello: las interacciones entre el grupo de amigos que se pueden ir leyendo por capas hasta que llegamos al origen de una disputa silenciosa. En ese escenario de olla a presión ingresa a paso firme la exnovia del magnate, Andi (una gran Janelle Monáe), quien pretende desenmascarar esa fachada como el propio Benoit, quien no sabe por qué fue convocado a ese fin de semana de tinte lúdico en el que Miles solo pretende reconectar con su grupo con el lema tácito de que reine la armonía .

A diferencia de Entre navajas y secretos, Glass Onion, que acaba de ser nominada a los premios Globos de Oro como mejor comedia , es menos intimista y apuesta por una narrativa a gran escala para la que Johnson no solo tuvo que apoyarse en el diseño de producción de Rick Heinrichs y Elli Griff sino también en ese eleco que debía funcionar con precisión incluso dentro del conflicto (o sobre todo en este). La búsqueda de los comensales perfectos. De eso se trataba todo y así mismo lo sintieron Kate Hudson y Kathryn Hahn .

Las actrices, quienes trabajaron por primera vez juntas hace dos décadas en la comedia romántica Cómo perder a un hombre en 10 días y permanecieron amigas desde entonces, interpretan en el film a dos confidentes de Miles que también dependen de él para poner en marcha sus respectivos proyectos. Hahn, una actriz extraordinaria que por muchos años fue relegada a papeles secundarios hasta que la directora Tamara Jenkins le dio un merecido protagónico en Vida privada y luego alcanzó notoriedad por su interpretación de Agatha Harkness en la serie WandaVision, aquí representa el ribete político de la historia con el rol de Claire Debella, una gobernadora de Connecticut que se encuentra en plena carrera al Senado y cuya campaña es financiada por su amigo.

“Cuando vi Entre navajas y secretos me pasó lo mismo que a la mayoría del público: no solo me sorprendí por los giros del guion sino que además la pasé muy bien viéndola”, le cuenta la actriz a LA NACION vía Zoom. A su lado, Hudson secunda sus dichos y se nota entre ambas esa complicidad que también se traslada al film en el que la nominada al Oscar personifica a Birdie Jay, una exmodelo que viró hacia el diseño y que también se sostiene por el apoyo económico de Miles. Todos sus amigos, en definitiva, orbitan a su alrededor. El personaje de Hudson pone de manifiesto la atención a los detalles del “universo Knives Out”. En el caso de Birdie, sus vestidos representan mucho más que su pasión por la moda: son un instrumento que cumplirán un rol activo en la resolución del enigma. “Cuando hay un buen guion de base, ya hay una confianza plena”, le expresa Hudson a este medio. “En Glass Onion, Rian no solo establece una buena premisa sino que, al ser también un gran director, eleva esas palabras. Por lo tanto, podía superarse a sí mismo y eso hizo”.

El rodaje de Glass Onion se llevó a cabo en plena pandemia (el coronavirus es incorporado a la trama y facilita el ingreso y egreso fugaz de un personaje hilarante) y Johnson volvió a rodearse del mismo equipo que lo acompañó en Entre navajas y secretos, como su director de fotografía, Stece Yedlin; su montajista Bob Ducsay, y su compositor (y primo), Nathan Johnson. La filmación comenzó en junio de 2021 en la isla griega Spetses a la que los actores fueron con sus respectivas familias para crear una burbuja que terminó fortaleciendo lazos en un elenco que también incluye a Jessica Henwick y Madelyn Cline en dos roles brillantes. “Cuando no teníamos que rodar alguna escena también teníamos la necesidad de compartir tiempo juntos”, recuerda Hahn. “Rian creó un clima en el que todos estábamos unidos y la pasábamos bien de manera genuina. Si quería crear una cena perfecta, yo creo que lo logró”, añade la actriz que vuelve a lucirse como comediante, uno de los géneros que mejor le sientan.

Con Hudson sucede algo similar, se percibe un disfrute en la composición de una mujer que, en cierto modo, nos recuerda a su famosa Penny Lane de Casi famosos, una persona sensible que debe cumplir un determinado rol para no desmoronarse. Sin embargo, a diferencia del personaje creado por Cameron Crowe, Birdie no registra el entorno y su egocentrismo la lleva a cometer actos imperdonables mediante los que Johnson alude a la cultura de la cancelación. Cada vestido que vemos, cada mirada perdida, cada objeto preciado de esa cebolla de cristal, contienen significados ante los que Blanc (Craig se divierte mucho más con el material en esta vuelta y también aspira a un Globo de Oro) se rinde como si fueran un regalo. Cameos de figuras ligadas el género, secuencias bombásticas y, claro, un whodunit que propulsa ese transformación en las dinámicas del grupo hacen de Glasss Onion una experiencia desatada, impredecible, memorable. “Como una buena cena”, añaden Hahn y Hudson en una distendida charla virtual.

-¿Cómo fue volver a trabajar juntas después de casi 20 años? Además Cómo perder a un hombre en 10 días fue tu primera película, Kathryn...

Hahn: -¡Sí, ese fue mi primer trabajo en cine! La verdad es que fue un sueño poder volver a trabajar con Kate y ser testigo de lo bien que personifica su rol. Fue un disfrute absoluto porque además nuestros hijos pudieron jugar juntos mientras filmábamos ...

Hudson: - Su hija Mae jugaba con Rani [hija de Hudson, fruto de su relación con el músico y actor Danny Fujikawa]. Fue increíble, básicamente Mae era su niñera. Además nosotras pudimos ponernos al día de lo que pasaba en nuestras vidas, fue genial. El rodaje de esta película fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Rian siempre comenta que él elige a sus actores como si estuviera preparando una reunión y que por eso quiere asegurarse de tener a los mejores actores para cada papel. Por otro lado, sabía que íbamos a tener que pasar mucho tiempo juntos y estar en conexión permanente debido a la pandemia, así que yo me divertí de ese modo, como si estuviera con amigos hablando de la vida.

Hahn: -Queríamos estar juntos incluso cuando teníamos tiempo libre para hacer otras cosas, y eso habla de cómo Rian sabe cómo juntar a diferentes personalidades en un mismo espacio y que funcione.

-¿Y cómo afectó la pandemia en ese punto?

Hudson: -Para mí fue raro, pero al mismo tiempo yo sentía -y creo que también todo el equipo- una enorme gratitud por el hecho de poder trabajar y también estábamos relajados sabiendo que no nos íbamos a contagiar por la burbuja que habíamos formado y que generó esa conexión palpable en el elenco.

Hahn: -Sí, totalmente, porque si lo pensás, trabajar durante la pandemia te puede alejar o bien te puede unir. En este caso, pasó eso de sentir que estábamos en nuestro propio mundo y que forjábamos nuevos lazos. Glass Onion es una producción en la que todos pudimos estar más cerca, escuchar al otro, y eso jugó a favor del elemento de ensamble que tiene .

-¿Qué les pasó cuando leyeron el guion con todas sus vueltas de tuerca?

Hudson: -Fue genial, fue increíble, sobre todo al ver después cómo la película se ciñe tanto a la página. La señal de que estás ante un gran director o ante un gran director que además es un excelente guionista como Rian, es que si te encontrás con un muy buen texto, de ahí va a salir una película que lo eleva. Al ser un muy buen realizador, sabés que el guion va a mejorar en el rodaje sin lugar a dudas. En cuanto a mi experiencia leyendo la historia, no podía parar, la leí de un tirón y además nos engañó a todos con las vueltas de tuerca y ese factor de entretenimiento se trasladó al set y luego a las proyecciones. Todos la pasamos muy bien viendo la película con otros espectadores, no nos queríamos ir del cine porque es genial ver las reacciones, ser testigos del disfrute.

-Kathryn, vos ya eras muy fanática de Entre navajas y secretos...

-Sí, sí, me había encantado la película. Creo que me pasó lo mismo que a todo el mundo, me divirtió mucho, me pareció extraordinario el guion y cómo Rian construyó a cada uno de los personajes con tanta dedicación, desde el vestuario que era maravilloso y el diseño de producción hasta la música de Nathan. Yo era una fan más así que estaba muy entusiasmada por leer el guion de Glass Onion, y tampoco vi venir el giro, no tenía idea .

-¿Y es difícil promocionar la película y eludir los spoilers?

Hudson: -Más que difícil, yo diría que es divertido el cuidarse con lo que decimos.

Hahn: -Sí, en cierto punto está bueno el no poder decir nada (risas).

-Kate, ¿seguís organizando fiestas de temática murder mystery como pasa en la película?

-Sí, claro. Jugamos a muchas cosas relacionadas al género, como Mafia y Werewolves and Villagers. Para serte sincera, no soy de salir mucho, no me gusta tanto, prefiero quedarme en casa y organizar una cena para la gente que quiero. Entonces empecé a hacer estos juegos, que después derivaron en otros, y siempre me aseguro que el bar esté lleno de cosas . Eso para mí es una cena perfecta con amigos, no podría pedir otra cosa.

Cuándo y dónde verla. Glass Onion: Un misterio de Knives Out se estrena mañana, viernes 23, en Netflix.