Netflix estrena Sky Rojo: “Detrás del brillo y la purpurina hay escenas jugadas de mucha exposición

Humor negro, grandes dosis de acción y mucha purpurina. Esta es la promesa de Sky Rojo, la nueva apuesta de Netflix que se estrenará el próximo 19 de marzo en todo el mundo . Creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (La casa de papel), la primera temporada cuenta con ocho episodios de 25 minutos cada uno y presenta un formato innovador en el que convergen varios géneros y al que los productores bautizaron como “pulp latino”. “Buscamos hacer una acción frenética pero apoyándonos en estos 25 minutos de duración para enfatizar el dinamismo de la trama. En el tercer acto de una película converge toda la energía, es la explosión más efervescente de los conflictos que se están narrando, así que nos planteamos hacer un tercer acto constante”, le confesó esta exitosa dupla a LA NACION sobre este nuevo desafío que tiene como escenario los paisajes de Madrid y Tenerife.

La apuesta resulta verdaderamente atractiva aunque algo riesgosa: abordar una problemática dura como es la trata de personas y la prostitución pero desde un costado lúdico para entretener y generar consciencia social a la vez. “Cuando se toca un tema tan doloroso y controversial se utiliza siempre otro género (el de la denuncia o el documental) pero venimos de una pandemia y pensamos que teníamos que hacer algo lúdico, frenético, en el que por momentos el espectador se descubriera riendo y por otros cayera emocionalmente. Creemos que la comedia es un gran vehículo para contar grandes dramas. La idea es colarnos en la casa de la gente en forma de entretenimiento y soltarles bombazos con mensajes todo el tiempo”, señaló Pina y se anticipó a las críticas que seguramente va a despertar este estreno.

La trama es abrumadora. El objetivo sumamente necesario y comprometido. El vehículo para lograrlo, discutible pero válido. Ahora bien, suena muy interesante hablar de trata, prostitución y esclavitud sexual, pero luego hay que escribirlo y rodarlo. Y para ello, los creadores eligieron a los mejores. Bajo el mando de un gran equipo de directores, Verónica Sánchez (Coral), Asier Etxeandia (Romeo), Miguel Ángel Silvestre (Moisés), Lali Espósito (Wendy), Yany Prado (Gina) y Enric Auquer (Christian) fueron los encargados de darle vida a esta historia y encarnar personajes fuertes y polémicos que no pasarán inadvertidos.

Yany Prado y Lali Espósito enfundada en sus personajes TAMARA ARRANZ

Ellas, las valientes de esta historia

Coral es la inteligente. Wendy la valiente. Gina la sensible. Las tres son totalmente diferentes pero juntas son dinamita. Lo necesario para huir de la trampa que le han tejido unos secuestradores proxenetas e iniciar un frenético viaje sin rumbo. ¿Quién dijo que era fácil? Enfrentarse a todo tipo de peligros y vivir cada segundo como si fuera el último será el denominador común de cada capítulo pero con la firme certeza de que la libertad es el bien más preciado. A días del tan esperado debut, Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yany Prado -las tres protagonistas de esta historia- nos cuentan cómo fue encarnar el sufrimiento por el que pasan miles de mujeres, víctimas de la esclavitud sexual a nivel mundial.

"Les hemos entregado nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra cabeza, nuestro tiempo, porque creemos que esta historia vale profundamente la pena" Lali Espósito

-¿Qué significa interpretar un papel así, tanto a nivel actoral como personal?

Lali Espósito: –Yo creo que todo. Estos personajes nos han enseñado mucho. Les hemos entregado nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra cabeza, nuestro tiempo, porque creemos que esta historia vale profundamente la pena. En mi caso fue un privilegio contar la historia de Wendy, una chica de la Villa 31 (Buenos Aires) que ve como única salida a su situación de pobreza la prostitución y encuentra una ventana para hacerlo en España. Lo que no sabe es que va a ser secuestrada y se va a transformar en una esclava sexual. Como mujer y como actriz, participar de esto fue muy halagador porque es una historia muy potente en la que se puede contar algo, además de entretener.

"Como mujer y como actriz, participar de esto fue muy halagador porque es una historia muy potente en la que se puede contar algo, además de entretener", comentó Lali Espósito TAMARA ARRANZ

-Wendy pareciera tener tu fuerza y valentía… ¿Qué es lo que más admiras de ella?

Lali Espósito: –Es una chica que ha aprendido mucho de la calle, que ha pasado por muchas situaciones y eso la vuelve alguien con un carácter muy fuerte. Es una tipa muy leal a sus amigas, muy empática, con mucha fuerza y mucha valentía. Más que yo ponerle a Wendy creo que Wendy me ha colocado a mí en mi sitio, me ha reeducado en un montón de aspectos. Como mujer fue súper rico poder hacer este personaje.

-¿Cómo se hace para abordar una problemática tan dura desde un proyecto así, donde el entretenimiento y el humor negro son preponderantes?

Verónica Sánchez: –Ese es un poco el motor de la serie, el caballo de Troya. Queremos darle voz a un tema silenciado, entonces el entretenimiento y el humor negro nos sirven, no para banalizar el tema ni quitarle importancia, sino para hacerlo más universal y fácilmente difundible. Es una especie de caramelo envenenado: estás disfrutando, pasándotela bien y cuando te sorprenden con datos o reflexiones se te congela la sonrisa. Esa es nuestra intención a través de estas tres mujeres, cada una con su personalidad. Mientras que Wendy tiene el ímpetu y la fuerza, Coral tiene la inteligencia, el raciocinio y Gina el corazón. Las tres son como una especie de máquina perfecta juntas y las tres necesitan huir para salvar su propia vida. Eso las unirá mucho más.

Sky Rojo Netflix

-¿Cómo fue crear a estas tres mujeres y, sobre todo, llevar adelante escenas con tanta carga emotiva?

Lali Espósito: –Vancouver Media (la productora de la serie) tiene su documentalista, Sara, que ha hecho un trabajo enorme en cuanto a recolección de testimonios e historias reales para transmitirnos y colocarnos en este lugar. Lo interesante del trabajo es que recolectamos todo, nos interiorizamos pero nunca dejamos de entender que esto es ficción. Creamos a estos personajes casi de cómic, de fantasía absoluta y súper condimentados, pero de ficción. Ahora es cierto que como mujeres nos vimos movilizadas todo el tiempo en cada secuencia. Eso de que cuando dicen “corten” ya te olvidaste de todo acá no era tan fácil que suceda. Fue difícil porque detrás del brillo y la purpurina que se ve, hay escenas jugadas de mucha exposición para nosotras tanto física como emocionalmente. Pero bueno, ahí está el trabajo de una actriz.

-Vos como argentina y Yany como cubana son las extranjeras que se sumaron a este gran elenco… ¿Qué se siente haber sido elegidas y encima con el plus de que sea para Netflix?

Yany Prado: –Para mí este es un gran paso en mi carrera. Cuando me contaron de qué iba y de quién era el proyecto supe que tenía mucho potencial porque es una serie súper atrevida y valiente, tiene una originalidad que no la había visto en mis pocos años de carrera. No sólo me siento afortunada y agradecida por la oportunidad de interpretar a Gina, sino también por pertenecer a este elenco de gigantes actores y estar bajo el mando de estos grandes directores y productores. Y encima en un proyecto para Netflix. Esto es una gran escuela para mí, lo mejor que me ha pasado.

-¿Cómo fue la experiencia de radicarse en España?

Lali Espósito: –Yo había tenido la suerte de moverme por el mundo con mi música pero de pronto esta experiencia de estar tanto tiempo afuera, pandemia de por medio. fue heavy y enriquecedora a la vez. Por un lado, el estar lejos de casa en esas circunstancias fue duro, aunque me pude escapar un poquito cuando todavía había vuelos de repatriados y ver a mi familia. Por otro, el privilegio de tener trabajo en un momento en que muchos lo perdieron y encima en una plataforma tan importante como es Netflix es un flash. Así que la experiencia ha sido maravillosa.

"A Lali le hicimos varias pruebas y encontramos que era perfecta para hacer acción. Además de que emocionalmente conmueve muchísimo, tiene comedia y un umbral de interpretación gigante" Alex Pina

-En la serie, Coral, Wendy y Gina están todo el tiempo al límite, sobreviviendo. ¿Qué harían si sólo les quedaran cinco minutos de vida?

Yany Prado: –¡Ayyy, qué difícil!

Lali Espósito: –Yo creo que tendría una charla con mis amigas. Sí, pasaría mis últimos minutos con ellas.

Verónica Sánchez: –Yo también tendría una buena charla con amigas pero eso sí, abriría un buen vino para hacerla completa (risas).

Seguir vivas cinco minutos más

Este es el mantra que ilustra toda la serie: todo es posible cuando el futuro son sólo los 5 minutos siguientes en los que intentan seguir vivas. Y solo hay una forma de que esa realidad no te aplaste: con determinación, clarividencia y con sentido del humor. “Sky Rojo realmente era un reto para la dirección porque queríamos hacer una serie que se moviera entre una estética y un tono muy pulp, con mucho desparpajo y desvergüenza, haciendo alusión al cine de serie B de los sesenta, con ese descaro, de acción, de coches, de chicas, de pistolas, de desierto, y, al mismo tiempo, no perder de vista la verdad emocional de los personajes para poder profundizar en los conflictos del drama de la prostitución y la trata”, asegura Jesús Colmenar, director y productor ejecutivo de la serie.

Sky Rojo, uno de los estrenos del mes en Netflix Netflix

Y para ello, las tres actrices elegidas eran perfectas. Mientras Álex Pina asegura que necesitaban “un trío de chicas explosivo”, explicó los motivos por los que el casting tenía que ser internacional. “Costó muchísimo el casting. Debía ser un reparto internacional porque en España hay un gran mosaico de nacionalidades dentro de este negocio”, advirtió al tiempo que aclaró que muchos de los testimonios e historias reales recolectados se verán reflejados en pantalla.

En cuanto a cómo fue el proceso de selección de las actrices extranjeras, el creador de éxitos como La casa de papel aclaró: “En el caso de Yany, la descubrimos cuando fuimos a México a hacer un casting. Ella estaba allí trabajando en la televisión mexicana. En cambio con Lali todo fue por Skype. Fue muy difícil porque teníamos mucha diferencia horaria, así que tuvimos que trabajar las escenas de noche”. Sobre qué lo llevó a decidirse por la argentina, confesó: “Le hicimos varias pruebas y encontramos que era perfecta para hacer acción. Además de que emocionalmente conmueve muchísimo, tiene comedia y un umbral de interpretación gigante”.