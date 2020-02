Netflix se anima al reality show con Next in Fashion

Next in fashion Crédito: Netflix

Next in Fashion (Estados Unidos/2020) Conductores: Tan France y Alexa Chung. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: bueno

El reality show es uno de los formatos más visto, criticado y elástico de la TV de las últimas décadas. Y aunque en principio por su misma estructura no parecía que la voracidad del streaming llegaría a incorporarlo a sus filas, Netflix decidió intentarlo en más de una oportunidad. El experimento en TV realidad más reciente es Next in Fashion, un ciclo que pertenece a la versión más entretenida y mejor producida del género: el reality show de competencia de talentos.

Lo cierto es que este tipo de programa tiene un formato muy rígido y repetitivo y eso siempre fue parte fundamental de su atractivo. Sin embargo, esa característica, en teoría, no congenia con el consumo a través del streaming, que invita a ver toda una temporada de una sentada.

Sin embargo, Next in Fashion propone justamente eso y asume que quién se interesó por su propuesta quedará tan atrapado por ella que no podrá detenerse hasta saber qué diseñador de modas se llevará el premio de 250.000 dólares que reparte el programa en su décimo capítulo.

Y la apuesta funciona, aunque el programa no sea precisamente original. De hecho, tiene muchos puntos en común con Project Runway, el reality que durante años condujo la modelo Heidi Klum. En aquel programa, como en este, un grupo de diseñadores compite realizando atuendos a través de diferentes desafíos y sortea las eliminaciones presentando sus creaciones ante un jurado de expertos. En el ciclo de Netflix el mecanismo es el mismo, aunque su espíritu, como corresponde al servicio de streaming, es más global.

Con los británicos Alexa Chung y Tan France -conocido como el experto en moda de Queer Eye- como anfitriones, el grupo inicial está compuesto por 18 participantes de países como India, México, Inglaterra, China, Italia, Estados Unidos y Corea del Sur, entre otros. Ese amplio espectro geográfico le aporta puntos de vista diferentes a la propuesta, grabada en Los Ángeles. Otro elemento que lo distingue es la producción con que cuentan los desfiles, donde se exhiben las prendas que los participantes deben crear en dúos. Eso implica en algunos casos trabajar con un desconocido y el subsecuente drama que eso agrega a todo el asunto.

Sin ser especialmente novedoso, Next in Fashion logra poner en pantalla las diferentes formas que toma la sensibilidad y la creatividad alrededor del mundo.