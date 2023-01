Netflix: lo que hay que saber sobre That 90′s Show el spin-off de la exitosa That ‘70s Show

escuchar

Al grito de “Hello Wisconsin!”, la casa de la familia Foreman volvió a abrir sus puertas para los fanáticos de That ‘70′s Show. Luego de casi 17 años, Netflix estrenó That ‘90′s Show y muchos de los personajes de una de las comedias más exitosas volvieron, ya adultos y con nuevas historias para contar. Aquí, un repaso de todo lo que tenés que saber del spin-off de That ‘70′s Show.

That 90s Show, una de las incorporaciones más importantes del mes Netflix

Como en casa

La secuela de la exitosa serie que se emitió a fines de los 90 también se ambienta en Point Place, en el hogar de los Forman. Corre 1995, y Leia, la hija de Eric y Donna, llega de visita durante las vacaciones de verano a la casa de sus abuelos. Allí se hace amiga de una nueva generación de chicos al tiempo que es vigilada por la mirada atenta y protectora de Kitty y el estricto juicio de Red. “El sexo, las drogas y el rock nunca mueren, solo cambian de ropa”, anuncia Netflix en la venta de la serie.

Los nuevos y los viejos habitantes del sótano

Topher Grace y Laura Prepon, quienes interpretaron a Eric Forman y Donna Pinciotti en el programa original que se emitió por Fox durante ocho temporadas (de 1999 a 2006) regresan ya casados a la casa familiar, donde aún viven Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp (nuevamente como Red y Kitty Foreman) para llevar a Leia (Callie Haverda) a pasar la temporada de verano con sus abuelos.

Ashton Kutcher y Mila Kunis regresan ya adultos a That '90s Show NETFLIX

En el famoso sótano de la casa, Leia pasará el tiempo junto a su grupo de amigos, conformado por Ashley Aufderheide como Gwen; Mace Coronel como Jay, Maxwell Acee Donovan como Nate, Reyn Doi como Ozzie y Sam Morelos como Nikki. A ellos se unen en algunos episodios como invitados especiales Ashton Kutcher (Michael Kelso), Mila Kunis (Jackie Burkhart) y Wilmer Valderrama (Fez).

That '90s Show NETFLIX

Además de volver a escena como padres de Leia, durante los primeros episodios se revela que Eric fue nombrado profesor adjunto en una universidad donde dicta una materia llamada “La religión de Star Wars” mientras que Donna, por su parte, es una escritora célebre.

Fez, el personaje de Valderrama, es un peluquero exitoso en la ciudad y mantiene una relación amorosa con Sherri (Andrea Anders), mamá de Nate y Gwen. Kutcher y Kunis, por su parte, tienen un momento dentro de la legendaria casa Forman cuando llegan de visita junto a su hijo, mientras Grace y Prepon vuelven a sentarse como cuando eran jóvenes en el capó de su auto.

Topher Grace y Laura Prepon, de nuevo sobre el auto, en That '90s Show NETFLIX

Una nueva generación

El episodio de 10 disponibles comienza en 1995, con la hija adolescente de Eric y Donna, Leia, “desesperada por alguna aventura en su vida... o al menos un mejor amigo que no sea su padre”, reza la sinopsis oficial.

“Cuando llega a Point Place para visitar a sus abuelos durante el verano, Leia encuentra lo que busca justo al lado, cuando conoce a la dinámica y rebelde Gwen. Con la ayuda de los amigos de Gwen, incluido su adorable hermano Nate; su inteligente novia Nikki; el sarcástico y perspicaz Ozzie y el encantador Jay, Leia se da cuenta de que algo emocionante puede llegar a pasar allí, tal como sucedió con sus padres hace 20 años”.

That '90s Show PATRICK WYMORE - NETFLIX

Emocionada por reinventarse, convence a sus padres para que la dejen quedarse a veranear. Lo que sigue son 10 episodios en donde Leia se une a una nueva generación de adolescentes de Point Place bajo la atenta mirada de Kitty y la actitud severa de Red.

Equipo ampliado

Para este nuevo envío de la historia, Smith y Rupp no participaron solo como actores: los padres de Eric Forman en la ficción se unieron al equipo como productores ejecutivos del spin-off en conjunto con Marcy Carsey y Tom Werner, publicó la revista People. La serie, que tiene diez episodios, fue escrita por Gregg Mettler y creada por Bonnie Turner y Lindsey Turner.

Una ausencia previsible

El único de la pandilla original que no participa en mayor o menor medida de That 90´s Show es Steven Hyde. Es que Danny Masterson, el actor que le dio vida al cínico y rebelde amigo de Eric, esperaba cuando se filmó el spin-off el resultado del juicio en el que se lo acusaba de tres violaciones. A principios de diciembre de 2022, ese juicio fue declarado nulo, luego de que el jurado no lograra ponerse de acuerdo a la hora de dar un veredicto. Masterson volverá a ser juzgado, pero no se ha determinado la fecha.

LA NACION

Temas Netflix