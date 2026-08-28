Netflix: uno por uno, todos los estrenos de películas y series en septiembre 2026

Nuevas biopics, adaptaciones literarias y un imperdible documental son algunas de las novedades que Netflix presenta para el próximo mes de septiembre.

Mal de amores (primera temporada)

Basada en la popular novela homónima de Ángeles Mastretta, esta ficción se ubica en el México del siglo XIX, mucho antes de la revolución. En ese período, Emilia Sauri (Renata Vaca) es una joven que sueña con poder dedicarse a la medicina en una sociedad machista que considera descabellado el que una mujer ejerza esa profesión. Sin embargo, la protagonista no cesará en su lucha y hará lo imposible por ver realizado su sueño. En el medio, Emilia conocerá de primera mano el lado oculto de un México que se prepara para un profundo cambio y también se encontrará entre dos amores: por un lado, un revolucionario que promete grandes aventuras y, por el otro, un médico de carácter pacífico que comparte con ella su amor por la medicina. Publicada en 1996, Mal de amores es una de las piezas literarias mexicanas más leídas de las últimas décadas, que ahora llega a Netflix, curiosamente, dirigida por Catalina Aguilar Mastretta, hija de la autora de la novela original. Estreno el 2 de septiembre.

Fito Páez: el mundo cabe en una canción (documental)

Sin lugar a dudas, Fito Páez es uno de los artistas argentino más relevantes. Sus discos marcaron a varias generaciones y muchas de sus canciones están entre las más escuchadas en la historia del rock argentino. Y a tres años del estreno de su biopic (uno de los mayores hitos en lo referido a las producciones locales de Netflix), la misma plataforma de streaming lanza este atractivo documental, que busca profundizar en la persona detrás de la figura. De este modo, esta producción sigue a Fito a lo largo de un año, en medio de conciertos, ensayos y viajes, pero también mostrándolo en sus momentos íntimos en donde se encuentra lejos de las luces del escenario. Disponible a partir del 3 de septiembre.

Monstruo: la historia de Lizzie Borden (miniserie)

El productor Ryan Murphy sigue adelante en la ficcionalización de las historias criminales más macabras de los Estados Unidos y luego de retratar a emblemáticos asesinos como Jeffrey Dahmer o los hermanos Menendez, la nueva temporada de esta serie presenta a la temida Lizzie Borden. A finales del siglo XIX, Lizzie era una joven de clase acomodada que vivía junto a su padre, su madrastra y su hermana. La mujer no tenía una buena relación con su familia, pero con quien solía tener la mayor cantidad de enfrentamientos era con la esposa de su papá. Esa convivencia que parecía un infierno culminó de forma inesperada cuando el hombre apareció asesinado a base de golpes en su cráneo. En otro piso de la misma casa, la madrastra de Lizzie también fue hallada muerta y con su cabeza destrozada, aparentemente debido a los impactos de un objeto afilado. Las investigaciones inicialmente posaron su mirada en una mujer que trabajaba en el hogar, pero a medida que los especialistas analizaban la escena del crimen y los cadáveres, concluyeron que la propia Lizzie era la principal sospechosa. La brutalidad de los homicidios y la inclasificable personalidad de Borden la convirtieron en una de las asesinas más populares de su época, y su caso es uno de los más reconocidos en la historia delictiva de ese país. Disponible a partir del 17 de septiembre.

Mis muertos tristes (miniserie)

El universo literario de Mariana Enríquez es de tal riqueza que su llegada a otras plataformas narrativas era cuestión de tiempo. A otras adaptaciones ya existentes basadas en su obra, ahora se suma Mis muertos tristes. Tomando como punto de partida el relato homónimo (y también elementos de otras historias de la autora), esta miniserie presenta a Ema (Mercedes Morán), una doctora que posee la capacidad de comunicarse con los muertos. A lo largo de su vida, la protagonista aprendió a convivir con esas presencias, siempre procurando que eso no alterara su vida cotidiana. Pero frente a la llegada de su sobrina, quien también posee la misma capacidad, Ema comenzará a ver cómo su realidad cambia de forma drástica y en qué modo los muertos afectarán a su vida y a su entorno.

Mis muertos tristes es uno de los grandes estrenos del mes, que cuenta con un sólido elenco encabezado por la mencionada Morán, junto a Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carlos Portaluppi, en un proyecto que cuenta con la dirección de Pablo Larraín, el prestigioso realizador chileno. Estrena el 24 de septiembre.

Unabomber (película)

Durante los años 80 y parte de los 90, en los Estados Unidos surgió una figura conocida como “Unabomber”, un terrorista que a través de bombas que envió por el correo, mató e hirió a varias personas. Pero igual de grave aún es que Unabomber sembró la paranoia de millones de ciudadanos que temían abrir su correspondencia por miedo a ser víctimas de ese asesino. Finalmente, el hombre, cuyo nombre real era Ted Kaczynski fue detenido, revelándose como dueño de una mente privilegiada y responsable de un poderoso manifiesto en el que, en líneas muy generales, aseguraba que la humanidad era víctima de las nocivas consecuencias de la Revolución Industrial. Kaczynski murió en 2023, en prisión, dejando atrás una historia que fue objeto de innumerables análisis y representaciones. Y durante este mes, Netflix estrena un largometraje que detalla la exhaustiva investigación por parte del FBI, que tuvo como objetivo encontrar y encarcelarlo. Este prometedor film cuenta con Russell Crowe, Shailene Woodley y Jacob Tremblay en los roles protagonistas. Llega a la plataforma el próximo 25 de septiembre.

El problema final (miniserie)

El actor español José Coronado no deja de protagonizar distintas producciones en Netflix, y este mes le toca estar al frente de un relato en el que compone a un actor retirado llamado Basil. El protagonista encontró en su pasado momentos de gran fama, principalmente cuando personificaba a Sherlock Holmes, motivo por el cual considera tener algunos conocimientos detectivescos. Y el destino lo llevará a ser un verdadero agente de la ley, cuando Basil quede aislado junto a otras trece personas, en un contexto en el que ocurre un misterioso asesinato. Nadie sabe nada de nadie, pero el protagonista hará lo imposible por encontrar al responsable del homicidio, en este original policial basado en una novela de Arturo Pérez-Reverte. Junto a Coronado, el elenco de El problema final lo completan Maribel Verdú, María Valverde y Martiño Rivas. Disponible a partir del 25 de septiembre.

De yapa: Lego: One Piece

Desde su nacimiento en 1997, One Piece es una de las historietas más populares y vendidas de los últimos años. Ese enorme éxito dio pie a una aclamada adaptación animada y otra realizada en acción real, basada en la aventura de Luffy y su búsqueda por encontrar el tesoro más grande del mundo. Y en las próximas semanas, esta historia tendrá su versión en Lego, con la llegada de un especial animado que a través de la estética de los populares ladrillos encastrables, mostrará al pirata de goma en un divertido relato apto para fans de la saga, como para quienes jamás escucharon hablar de One Piece. Estreno el 29 de septiembre.