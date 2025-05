La serie criminal basada en hechos reales no apta para personas sensibles que la rompe en Netflix

Las producciones basadas en hechos reales tienen ese condimento especial que llevan al espectador a sentirse cercano a los eventos que representan. Debido a esto es que suelen ser el contenido más elegido al momento da dar play; y eso ocurrió en los últimos días con Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, la serie que retrata a uno de los asesinos más conocidos de los Estados Unidos. Si bien se estrenó en 2022, los suscriptores de Netflix la volvieron a resurgir.

Creada por Ryan Murphy, relata la historia real de Jeffrey Dahmer, un criminal estadounidense que cometió una serie de hechos atroces entre 1978 y 1991. En diez episodios explora la infancia y la vida adulta del llamado Carnicero de Milwaukee, así como los eventos que lo llevaron a convertirse en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia del país norteamericano.

También se centra en las víctimas y sus familias, y en la investigación policial que finalmente llevó a la captura de Dahmer, quien falleció el 28 de noviembre de 1994 tras ser atacado por un compañero de prisión mientras cumplía una condena de 15 cadenas perpetuas consecutivas en la Institución Correccional de Columbia, en Wisconsin.

Asesinato, necrofilia, canibalismo y conservación de restos humanos fueron los motivos por los que Jeffrey fue condenado en 1992, a sus 32 años. Según pudo determinar la Justicia, tuvo relaciones sexuales con los cuerpos de sus víctimas después de matarlas, consumió parte de los restos y hasta guardó algunos de estos en su departamento. Tras declararse culpable de 15 cargos de asesinato, fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas por el juez Laurence Gram.

Tras la muerte de Jeffrey, su padre, Lionel Dahmer, publicó en 1994 un libro titulado A Father’s Story (La historia de un padre) en el que describe su relación con su hijo y su reacción ante los crímenes que cometió. “No tengo idea de cómo alguien puede hacer lo que él hizo. No tengo idea de cómo alguien puede ser tan cruel y tan despiadado”, escribió. Por su parte, su madre, Joyce Dahmer, habló al respecto en varias oportunidades con la prensa. “Es como si hubiera dos Jeffrey. Uno era mi hijo, el niño que amaba y cuidaba. El otro era un monstruo que cometió esos crímenes horribles... Me duele pensar en las víctimas y sus familias. Me duele pensar en lo que mi hijo les hizo”, señaló.

“No solo está bien dirigida, escrita e interpretada. Reescribe lo que podría ser un drama criminal si dejamos de glorificar a los asesinos y comenzamos a centrarnos más en fallas del sistema”; “De todas sus producciones [de Murphy], a la que más recuerda es a El asesinato de Gianni Versace, por ese ritmo paciente, esas resonancias políticas o esa capacidad para la turbación y “Evan Peters es aterrador como el personaje titular (...) Si solo tienes que ver una historia sobre Jeffrey Dahmer, asegúrate de que sea esta”, fueron algunas de las reseñas que dejaron los críticos sobre la serie en FilmAffinity, el sitio especializado en cine y series.

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, otra creación de Murphy que también está en Netflix

El famoso creador de series como American Horror Story también estrenó en 2022 Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, que se centra en la historia de los hermanos Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989.

Tras la primera temporada, la cual ofrece una visión detallada de los eventos que rodearon el crimen y las consecuencias que enfrentaron los hermanos Menéndez, en septiembre de 2024 la plataforma de streaming lanzó otra producción sobre el caso, titulada Los hermanos Menéndez, la cual ofrece una visión más profunda de las consecuencias del crimen y la lucha de ambos por sobrevivir en el sistema penitenciario.