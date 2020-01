Watchmen: según su creador, Damon Lindelof, no habrá segunda temporada

La serie es una secuela de la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons Crédito: HBO

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de enero de 2020 • 12:38

El futuro de Watchmen es cada vez más incierto. Luego de que el jefe de programación de HBO Casey Bloys dijera que la serie no seguiría sin su creador, Damon Lindelof, fue el propio Lindelof quien afirmó que él no hará una segunda temporada de la serie basada en el libro de Alan Moore y Dave Gibbons, pero que sí dejaba "su bendición" para que siguieran adelante sin el.

Aunque pueda parecer sorprendente que la cadena de por terminada a una de sus series más populares del año, esta posibilidad de una única temporada estuvo presente desde el inicio. En una entrevista, el creador de Lost había afirmado que lo que más le gustaba del material original es que fue creado "con un inicio, nudo y desenlace en mente". " Ellos sabían exactamente qué es lo que estaban haciendo. Nosotros planeamos hacer lo mismo. Planeamos estos episodios con cada misterio y pregunta resuelta desde el inicio. Sé que a veces tengo un sentido de resolución que es diferente al del resto de la gente, pero todos estamos contentos con cómo cerró la serie", afirmó el showrunner.

Trailer de Watchmen. Fuente: Youtube 02:27

Video

Incluso antes de eso, Lindelof estaba lejano a la idea de una nueva temporada, afirmando que tampoco sentía que la gente estaba interesada en ver más. "No siento que ellos piensen 'hagan más de lo mismo'; no sería Watchmen. Esta franquicia requiere de tener nuevas ideas, y si esa idea tiene que venir de otra persona, la voy a recibir con los brazos abiertos", señalaba por entonces.

Las dudas alrededor de la continuidad de la serie surgieron luego de una entrevista que Bloat le brindó a The Hollywood Reporter. En la nota, el jefe de programación de la cadena televisiva dejó en claro que no había muchas oportunidades de que la serie continúe sin Lindelof: "Si él tiene una idea que lo entusiasme, entonces yo también estoy entusiasmado. Si él quiere hacer algo radicalmente distinto, entonces yo lo voy a acompañar". Bloat además señaló que había que evitar comparar a Watchmen con series como Westworld o Game of Thrones que siguen una narrativa que avanza a lo largo de las temporadas, si no más bien a antologías como True Detective o Fargo.

Watchmen está basada en la novela gráfica homónima hecha por Alan Moore y Dave Gibbons. Si bien tuvo una adaptación cinematográfica a manos de Zack Snyder en la década del 2000, esta serie funcionó como secuela al libro original, construyendo arriba de la mitología plasmada por el dúo creativo e incluyendo un polémico final, que es la mayor diferencia entre las dos versiones.