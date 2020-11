No Man's Land: de qué trata la serie ambientada en la guerra civil en Siria

No Man´s Land: de qué se trata la serie ambientada en la guerra civil en Siria Crédito: Prensa Starzplay

Este domingo llega a la pantalla de Starzplay la primera temporada de No Man's Land, una serie que, utilizando la guerra civil siria como marco, cuenta la desesperada búsqueda de un hombre por encontrar a su hermana desaparecida.

Para saber más sobre esta nueva ficción, LA NACION dialogó con Félix Moati, protagonista de esta coproducción francesa, belga e israelí.

Quién es Antoine

Todo comienza a partir de un joven parisino llamado Antoine Habert (Félix Moati). Él es un empresario que vive una realidad soñada, en una de las ciudades más bellas del mundo, y que goza de una posición en la que tiene todas las oportunidades que desee. Pero a pesar de tenerlo todo, no deja de cargar con una profunda angustia, y es la culpa que siente ante la temprana muerte de Anna (Mélanie Thierry), su hermana. La joven falleció muchos años atrás en extrañas circunstancias, y si bien la familia procuró salir adelante, para Antoine es casi imposible resignarse ante esa pérdida. Con el paso del tiempo, distintos motivos le permiten sospechar que ella puede no estar muerta, y ese pálpito gana fuerza cuando descubre una filmación proveniente de Siria.

En el marco de una investigación centrada en la guerra civil de ese país, Antoine cree ver a una mujer idéntica a Anna. La calidad de la imagen es borrosa, pero alcanza para encender su curiosidad. El gran interrogante al que se enfrenta ahora, tiene que ver con descifrar por qué Anna formaría parte de las fuerzas militares kurdas. Antoine se descubre rehén de esa obsesión, y una y otra vez estudia esa filmación que parece tener la llave para reencontrarse con su hermana.

Luego de pensarlo mucho, el protagonista decide abandonar la comodidad de su vida parisina, para dirigirse a Siria y descubrir si esa mujer es o no Anna. "La evolución de Antoine es la de alguien que tiene una vida muy cómoda en París, pero al que comienza a perseguir una obsesión sobre la posibilidad de que su hermana esté viva en Siria. Y pronto descubre cosas mucho más grandes que ese objetivo inicial, como una guerrilla, el horror de un conflicto bélico en primera persona, y una serie de cosas que lo sobrepasan", explica Moati sobre el recorrido de su personaje en la serie.

Involucrado en la causa kurda

No Man´s Land pone el foco en las milicias integradas exclusivamente por mujeres Crédito: Prensa Starzplay

La serie creada por Amit Cohen y Ron Leshem (guionista de Euphoria) hace foco en la guerra civil Siria, y a través de la mirada de Antoine le revela al espectador qué sucede allí. El protagonista es un extranjero totalmente ajeno a la realidad de aquel país de Medio Oriente. Incauto, las cosas rápidamente se complican para él cuando hombres de ISIS amenazan con secuestrarlo; pero una vez más, la situación da un giro inesperado y es rescatado por una facción kurda integrada exclusivamente por mujeres. A partir de ese momento, Antoine descubrirá un mundo con el que, inesperadamente, se sentirá muy identificado.

Desde el primer episodio, No Man's Land apuesta a ir de menos a más. De ese modo, la historia comienza con un hombre marcado por una tragedia familiar, para luego dar paso a cómo esa persona se convierte en el centro de un escenario enmarcado en el horror de la guerra. Y así es como la propuesta de esta ficción es buscar un equilibrio entre una trama de espionaje ambientada en un conflicto bélico y el cambio que atraviesa su protagonista. En palabras de Moati, la serie logra así una identidad muy marcada: "La especificidad de esta historia tiene que ver con la mezcla entre un lado más intimista, centrado en un drama familiar, con otro envuelto en grandes conflictos políticos. La trama empieza en París, pero luego se dirige a Siria y su guerra civil. Y para Antoine todo se revela como un enorme viaje".

Con un pie en la ficción, y otro en la realidad

La guerra civil Siria es el marco del relato en No Man´s Land Crédito: Prensa Starzplay

Cuando Antoine llega a Siria descubre no solo la cara oculta de ese país, sino también un costado propio que le era totalmente ajeno. La guerra civil lo interpela profundamente, y él se verá conmovido ante el horror de esa realidad. Pronto Antoine decide comprometerse con una causa que adopta como propia, y en ese camino termina por estrechar lazos con extraños que se vuelven familia, y más aún, hermanos de guerra.

Para Moati, construir un héroe como Antoine demandó una gran investigación, y tuvo que prepararse durante meses para interiorizarse sobre la vida en Siria. Pero también debió trabajar a partir de la experiencia de personas que lucharon allí y que atravesaron situaciones como la de su personaje. "Conocí a tres voluntarios franceses que fueron a Siria a luchar contra Isis, y fue increíble. Pude hablar con ellos, y aprendí muchísimo sobre ese conflicto. Pero en realidad, mi personaje no estaba muy al tanto sobre lo que pasa en ese país, así que yo debía mostrar que Antoine esa muy inocente con respecto a lo que iba a vivir. Esta serie me llevó a estudiar mucho sobre ese conflicto, y especialmente sobre el rol que cumple la guerrilla en ese contexto", asegura.

Antoine se involucra con la guerra civil en Siria Crédito: Prensa Starzplay

Pero No Man's Land no es un documental, sino una ficción que utiliza retazos de una guerra para contar la historia de un hombre que lo abandona todo por una causa ajena. Y para Moati, la posibilidad de interpretar un héroe de esas características, fue una maravillosa oportunidad: "Siempre me interesaron mucho los condimentos de thriller que tiene la trama. Cuando era chico, no dejaba de soñar con trabajar para el servicio secreto francés, por lo que me apasiona mucho encontrarme con estos libretos, y especialmente verme a mí mismo en un proyecto como este".

De ese modo, No Man's Land propone una combinación que la convierte en uno de los estrenos más atractivos del mes y en un título que, Moati confía, pueda llegar a tener pronto una segunda temporada.

La primera temporada de No Man's Land está disponible desde hoy en Starzplay

