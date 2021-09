Nuevos personajes, nuevos conflictos: Alfre Woodard adelanta las claves de la segunda temporada de See

See fue una de las apuestas fuertes del lanzamiento de Apple TV+. Esta creación de Steven Knight, el cerebro detrás de Peaky Blinders, tuvo el presupuesto inédito de 15 millones de dólares por cada capítulo de la primera temporada, estrenada en 2019, y hay que decir que el dinero se veía en cada escenario posapocalíptico que desfilaba por la pantalla. Los roles protagónicos recayeron en Jason Momoa y en Alfre Woodard, una actriz de amplio espectro cuya filmografía va desde películas del prócer de los cineastas independientes John Sayles a Pantera Negra.

La acción en See transcurre en un mundo bucólico pero extraño, en un futuro distópico en el que la humanidad involucionó hasta algo que parece la edad de bronce. Acaso el plan haya sido capturar a la audiencia de Games of Thrones, que concluyó poco antes del lanzamiento de See, con Momoa replicando, en su personaje de Baba Voss, el rol de bárbaro invencible aunque con una diferencia: en este mundo todos son ciegos. Dado que la serie se estrenó a la sombra de Un lugar de silencio, la crítica la desestimó como otra de esas ficciones subalternas que intentaban replicar el suceso de la película de John Krasinski apelando a una historia centrada en la obstrucción de uno de los cinco sentidos.

Apple TV+, sin embargo, la renovó automáticamente para una segunda temporada que llega dos años más tarde, anabolizada, para decirlo de algún modo, por Dave Bautista, quien interpreta a Edo Voss, el hermano y a la vez antagonista del personaje Momoa, para lo que ciertamente tiene el physique du rol. Woodard retoma su rol de Paris, a la vez partera y chamán de su tribu, quien es la encargada de educar a los hijos del protagonista, ambos con la capacidad y, a la vez, la discapacidad de ver, que heredarán y deberán transformar este mundo roto. Dueña de un estilo pausado y reflexivo, Woodard conversó con LA NACION sobre la segunda temporada de esta serie.

-Hay varias innovaciones en esta temporada, la más importante es posiblemente la incorporación de Dave Bautista. ¿Cómo podrías describir hacia dónde va la historia?

-Dave Bautista es Edo, el hermano del personaje interpretado por Jason Momoa, Baba Voss. Baba es un guerrero formidable por lo que hacía falta un antagonista que fuera igualmente formidable. Estos dos hermanos se van a enfrentar como consecuencia de una vieja rivalidad que viene de su infancia, y esta rivalidad crea una dinámica que lleva la segunda temporada a un lugar en el que la serie no había estado antes. Paris, mi personaje, tiene un nuevo rol en el sentido de que debe asegurarse que los gemelos videntes que están a su cuidado no solo sigan con vida, sino que realmente sean el origen de una nueva era para este mundo. Esta vez el foco está puesto en las relaciones familiares, porque en la familia es donde aprendemos a amar, pero a también a pelear. Y es el lugar que puede crear las mayores heridas de nuestra vida.

Dave Bautista como Edo, en la segunda temporada de See Steve Wilkie

-Dijiste que te gustan especialmente los roles en los que tenés la oportunidad de aprender algo. ¿Qué fue lo que aprendiste en esta serie, tras interpretar a una mujer ciega?

-Aprendí a moverme de otro modo en el mundo. Aprendí un nuevo lenguaje que consiste en cómo navegar por el espacio físico sin ver, algo que me hizo prestar mucha más atención a mis otros sentidos . También aprendí a estar frente a otra persona sin tenerla todo el tiempo bajo mi mirada. Podía estar presente ante ella de otro modo, igualmente específico. Y, finalmente, aprendí a usar mis oídos para localizar cosas y a moverme con seguridad sin chocarme con lo que me rodea. Hay formas de tocar los objetos para no lastimarse hasta que uno pueda identificar exactamente qué son que yo, como persona vidente, desconocía. Fue un proceso muy revelador.

-Trabajaste con un consultor especial para construir de modo creíble la ceguera de tu personaje. ¿En qué consistió el trabajo?

-Joe Strechay es uno de nuestros productores ejecutivos y consultor en cuestiones vinculadas a la ceguera. Es una persona adorable, muy divertida y sobre todo muy paciente. Nosotros tenemos la arrogancia de decir “tal persona es ciega” como si eso implicara que no está tan presente en el mundo como estamos nosotros. Lo que aprendimos de Joe fue que, dado que en el mundo que creamos casi no hubo gente con la capacidad de ver en 400 años, las pocas personas videntes son marginales, y eso da una idea distinta de qué significa la discapacidad. También, como personas tribales que viven en un futuro distópico que pero luce como si fuera de hace 3000 años atrás, tuvimos que desarrollar usos y costumbres específicos y Joe nos ayudó en esa tarea.

Jason Momoa, como Baba Voss Steve Wilkie

-La serie recibió algunas críticas en el sentido de que presentaba la ceguera como aquello que hizo que la civilización involucionara miles de años y, en consecuencia, parecía estigmatizar la discapacidad...

-Creo que esa es una lectura equivocada. Lo que produjo la involución en nuestra historia es que la población vidente estaba enfocada en solo tomar por cierto lo que le mostraban sus ojos, en vez de esperar a conocer quien era realmente la persona, el grupo o la nación que tenían enfrente. Y fuimos nosotros, los videntes, quienes destruimos ese mundo. Al mismo tiempo, eso fue el fin de la codicia, de la corrupción, de la gente que vive como si lo que hace en este planeta no afectara a nadie más. Con estos mismos problemas convivimos en la actualidad. Si algo nos enseña este momento de nuestra historia real es que todos estamos conectados . En la serie, un virus termina con la población mundial y solo quedan dos millones de personas que ya no pueden ver, pero como el género humano sigue siendo el mismo surgen disputas por el territorio, por el poder. Entonces, la ceguera no es el problema. No estoy para nada de acuerdo con esas críticas, que son bienvenidas porque me encanta el intercambio de ideas, pero creo que están erradas.

-El creador del show Steven Knight, también autor de Peaky Blinders, ya no es parte del equipo creativo. Hay un nuevo guionista principal y showrunner, Jonathan Tropper. ¿A qué se debió su partida?

-Es que eso es lo que hacemos las personas creativas. ¡Nos movemos todo el tiempo! Steven creó el mundo de la serie y partió a escribir otra cosa. Esta temporada tenemos un nuevo showrunner que trajo una nueva energía y otro punto de vista. Y eso enriquece creativamente a la serie. Pero Steven no se fue, aún es uno de los productores del programa.

"Aprendí un nuevo lenguaje que consiste en cómo navegar por el espacio físico sin ver, algo que me hizo prestar mucha más atención a mis otros sentidos" dice Alfre Woodard sobre su trabajo en See Prensa Apple TV+

-La serie es una alegoría política que habla sobre el poder, sobre el medio ambiente... ¿Se puede decir que también se refiere a invisibilidad en nuestra sociedad, a quienes son vistos y quienes no obtienen visibilidad?

-De acuerdo a dónde esté parado el espectador en sus convicciones del mundo podrá encontrar en este relato mucho que apoye o cuestione su lugar o sus privilegios. Yo creo que cada lectura depende de lo que cada uno aporte de su propia experiencia a la interpretación del programa. Cuando se intenta hacer una serie que se propone hablar de temas universales se cruzan todo tipo de límites y cada uno puede obtener algo diferente de lo que ve.