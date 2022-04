Ozark: cinco misterios que la serie debe resolver en su final (y la pregunta que más inquieta a sus fans)

Drogas, mafia, lavado de dinero y asesinatos: la trama de Ozark ha tenido desde el principio todos los elementos necesarios para convertirse en una serie exitosa. La fórmula ya estaba probada por The Wire y Narcos -solo por dar dos ejemplos de una larga lista-, que demostraron ampliamente que las historias sobre narcotráfico tienen los condimentos necesarios para volverlas tan populares como universales.

Al principio, muchos la compararon con Breaking Bad, la serie creada por Vince Gilligan y protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul. Es cierto: a primera vista las coincidencias eran evidentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, Ozark demostró que tiene personalidad y, si hay algo que realmente la hizo destacarse del montón, fue la evolución de sus personajes a lo largo de la historia: la corrupción fue apoderándose de ellos y la maldad los carcomió poco a poco . ¿Cuánto más podrán seguir hundiéndose en el mal? ¿Cuán oscuros e inescrupulosos pueden ser? ¿Cuánto más podrán sostener la fachada de ciudadanos ilustres y familia perfecta?

Este atrapante thriller, ganador de tres premios Emmy, está llegando a su fin: este viernes, Netflix estrena los episodios finales. En realidad, la cuarta temporada se dividió en dos partes de siete episodios cada una; la primera se estrenó en enero de este año, y ahora llega el turno de cerrar la historia.

Después de tanto esperar, entonces, los fanáticos de Ozark podrán ver qué jugada maestra diseñarán Marty Byrde (Jason Bateman) y su esposa Wendy (Laura Linney) para escapar sanos y salvos del sistema delictivo en el que entraron casi sin querer .

“¿Deberían los Byrde pagar algún costo? ¿Deberían salirse con la suya? ¿O no?”, se preguntó hace unos días Bateman –quien también dirige la serie- en una entrevista en The Tonight Show With Jimmy Fallon. “Quiero que tenga un final feliz, pero tiene que haber un poco de…”, agregó el actor sin dar más detalles, pero dejando en claro que no todo será color de rosas para la pareja protagónica. Lo cierto es que aún quedan muchas preguntas por responder. Aquí, repasamos algunas de ellas:

¿Quedará en libertad Omar Navarro?

Omar Navarro (Felix Solis) COURTESY OF NETFLIX - Ozark_Season4Part2_Episode2_00_2

El narcotraficante mexicano estaba dispuesto a proporcionarle al FBI información valiosa para arrestar a su sobrino Javi –ahora jefe del cartel- y, a cambio, tener libertad de circulación por los Estados Unidos. Sin embargo, el FBI decide cambiar las condiciones del trato y le pide a Omar Navarro (Félix Solis) que continúe siendo el jefe durante 5 años más, con el objetivo de seguir reuniendo información e incautando dinero. Horas más tarde, la agente Maya Miller (Jessica Frances Dukes) desobedece a sus jefes y lo envía a prisión. Amenazados de muerte, ahora los Byrde deberán negociar nuevamente con ambas partes para que Navarro recupere su libertad.

¿Podrá Ruth vengarse de quienes le arruinaron la vida?

Ruth Langmore (Julia Garner) COURTESY OF NETFLIX - Ozark_Season4Part2_Episode1_00_4

En el tramo final veremos a Ruth buscando una sola cosa: venganza. A lo largo de la serie, el personaje interpretado por Julia Garner ha perdido a toda su familia: primero su padre, luego su novio Ben y ahora su adorado primo Wyatt Langmore (Charlie Tahan), quien fue asesinado a sangre fría en junto a Darlene Snell (Lisa Emery) en manos de Javi (Alfonso Herrera), el sobrino del narco Omar Navarro. Por lo que vimos en el tráiler oficial, a Ruth no le temblará el pulso a la hora de tomar revancha

¿Morirá la familia Byrde en un accidente de tránsito?

Wendy Byrde (Laura Linney) y Marty Byrde (Jason Bateman) COURTESY OF NETFLIX - Ozark_Season4Part2_Episode5_00_0

La temporada 4 comienza con una escena en la que los Byrde parecen haber encontrado la paz. Se los ve unidos como familia, viajan en un auto, conversando amablemente y escuchando “Bring It On Home To Me”, de Sam Cooke. ¿Pudieron encontrar la manera de salir del negocio del narcotráfico y retomar su vida normal? “48 horas más. Llamaré a la compañía de mudanzas”, dice Wendy y sonríen. Parece que los problemas están por terminar. ¿Volverán a Chicago? Todo va bien, hasta que un camión se les cruza en la ruta y pierden el control del auto. Aunque no se volvió a hacer referencia a esta escena, nadie pudo olvidarla. ¿Podrán salvarse? ¿Habrá sido un accidente realmente?

¿Tendrá Jonah un papel clave en el desenlace?

Jonah Byrde (Skylar Gaertner) COURTESY OF NETFLIX - Ozark_Season4Part2_Episode2_00_3

La relación entre Wendy y Jonah (Skylar Gaertner), su hijo menor, va de mal en peor. El adolescente la culpa de la muerte de su tío Ben y no digiere verla usando la imagen y la desgracia de su hermano para mejorar su imagen pública y hacer negocios. El odio y la impotencia llevan al joven a rebelarse y a empezar a trabajar para Ruth y Darlene, lavando dinero del narcotráfico al igual que su padre. Aunque es un personaje secundario, en los últimos episodios ha ido adquiriendo cada vez más importancia en el desarrollo de la historia y conoce demasiados secretos. ¿Se reconciliará con su familia o decidirá abrir su propio camino? ¿Será capaz de traicionar a su familia?

¿Complicará a los Byrde el detective privado?

Mel Sattem (Adam Rothenberg) COURTESY OF NETFLIX - Ozark_Season4Part2_Episode2_00_3

El asesinato de Helen Pierce (Janet Mc Teer), abogada del cartel mexicano en Chicago, sorprendió a todos: primero por lo inesperado de su muerte y, segundo, por lo impactante de la escena. Su desaparición lleva a su exmarido a contratar un detective privado que aparecerá por Ozark haciendo molestas preguntas. Aunque los Byrde todavía no lo consideran una amenaza real para preocuparse, lo cierto es que este policía retirado está atando demasiados cabos. ¿Deberán cuidarse de él?

Y, finalmente: ¿Por qué la serie no tendrá una quinta temporada?

Marty Byrde (Jason Bateman) y Wendy Byrde (Laura Linney) COURTESY OF NETFLIX

Los fans no quieren que termine, pero deben aceptar que los siete episodios que se estrenaron este viernes serán los últimos de la serie. El showrunner de Ozark, Chris Mundy, fue muy claro al asegurar que no habrá una quinta temporada. “No queríamos repetirnos”, explicó, cerrando definitivamente la puerta a la esperanza de continuidad que muchos seguidores mantenían.