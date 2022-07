Premios Emmy 2022: dónde ver las series nominadas a mejor drama

El martes se dieron a conocer los nominados a los premios Emmy, que destacan lo mejor de la industria televisiva, y cuya ceremonia se realizará el lunes 12 de septiembre. La serie que lidera las candidaturas es Succession (aspira a 25 estatuillas), seguida por la comedia Ted Lasso y la miniserie The White Lotus, con 20 nominaciones cada una.

Aquí, un repaso por las ficciones nominadas en la categoría dramática y en qué plataforma de streaming se pueden disfrutar:

Better Call Saul

Rhea Seehorn y Bob Odenkirk en Better Call Saul AMC

Cuando Vince Gilligan y Peter Gould se propusieron hacer una precuela de la exitosa Breaking Bad, comenzó a generarse un prejuicio respecto a la creación de los showrunners, especialmente al anunciarse que la figura en la que habían elegido poner el foco era la del abogado criminal de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul), Saul Goodman (Bob Odenkirk). Finalmente, Better Call Saul no solo logró emanciparse de su serie madre en cuanto a tono, sino que además introdujo nuevos personajes como Kim Wexler (Rhea Seehorn, quien obtuvo una merecida nominación como actriz secundaria), Lalo Salamanca (Tony Dalton) y Nacho Varga (Michael Mando). Actualmente, el drama, uno de los mejores de los últimos años -que en muchos puntos resulta superior a Breaking Bad- está en plena despedida: restan solo cinco episodios de su sexta temporada para saber qué es de la vida de Saul/Jimmy en su presente en blanco y negro en Nebraska.

Better Call Saul está disponible en Netflix.

Euphoria

Zendaya en Euphoria

La segunda temporada de la serie juvenil de Sam Levinson buscó distanciarse de la primera y no siempre logró llevar sus ambiciones a buen puerto. Episodios con pasajes oníricos, regodeo en el aspecto visual y descuido en determinadas tramas (hubo personajes a los que se les dio muy poco tiempo para lucirse), a la ficción no le faltó nada para seguir alimentando a una audiencia que se incrementó notablemente. La academia reconoció el fenómeno Euphoria con nada menos que 16 nominaciones, entre ellas, a mejor drama, mejor actriz para Zendaya (ya ganadora y merecedora de otro triunfo gracias a su indeleble trabajo), y la inspirada candidatura de Sydney Sweeney como mejor actriz de reparto. Dentro de los personajes satélites a Rue, el de la joven -también nominada por la miniserie The White Lotus- fue uno de los pocos en conseguir autonomía y eso se debe, en gran medida, al compromiso de su actriz.

Euphoria está disponible en HBO Max.

Ozark

Jason Bateman y Laura Linney en Ozark COURTESY OF NETFLIX

La categoría dramática está muy reñida, sobre todo si tenemos en cuenta que los Emmy podrían inclinarse a premiar ficciones que no tendrán revancha en caso de perder. Una de esas ficciones es, justamente, Ozark. La creación de Bill Dubuque y Mark Williams obtuvo 13 nominaciones por su temporada final, que tuvo un último episodio ciertamente divisivo pero que no atenta contra las chances de un triunfo gracias a los extraordinarios capítulos previos. Jason Bateman, Laura Linney y Julia Garner volvieron a ser nominados (la joven ya alzó la estatuilla en dos ocasiones por su rol de Ruth), y Tom Pelphrey también recibió una candidatura, si bien a destiempo. Bateman triunfó en los Emmy pero como director de una ficción a la que inicialmente se la comparó con Breaking Bad, y que con el tiempo demostró que sus intereses circulaban por otros carriles.

Ozark está disponible en Netflix.

El juego del calamar

El juego del calamar

Como podía preverse si consideramos los galardones previos al Emmy en los que tuvo un muy buen desempeño (como los Globos de Oro, SAG y los Critics’ Choice), El juego del calamar arrasó en nominaciones (14) y, al mismo tiempo, hizo historia. La ficción surcoreana sobre un macabro juego de supervivencia por dinero se convirtió en la primera serie de habla no inglesa en ser nominada al Emmy en la categoría de mejor drama. Asimismo, logró que sus actores también aspiren al premio, como el favorito Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Jung HoYeon, Lee Yoo-mi y Oh Yeung-su. De esta forma, estamos ante un caso similar al de Euphoria y al de Stranger Things: la Academia de Televisión de los Estados Unidos no se muestra elitista ante los fenómenos televisivos, si bien habrá que aguardar para ver si los considera meritorios del galardón mayor.

El juego del calamar está disponible en Netflix.

Stranger Things

Stranger Things 4 Gentileza Netflix

La cuarta temporada de la serie de los hermanos Duffer tuvo un nivel altísimo , por lo que la nominación es más que justa (en total, el drama sobrenatural recibió 13 candidaturas). Sin embargo, sí resulta curioso que ninguno de sus actores haya logrado ingresar en categorías principales o secundarias. Uno de los casos más llamativos es el de Sadie Sink, quien se pone al hombro la nueva (y más oscura) entrega con un arco narrativo que demandaba mucho de ella, y para el cual la joven estuvo a la altura, incluso entregándonos una de las secuencias más icónicas de este esperado regreso. Las posibilidades de Stranger Things de ganar son muy bajas, pero su inclusión en la lista de los mejores dramas ratifica que los Emmy no apartan la mirada del zeitgeist.

Stranger Things está disponible en Netflix.

Yellowjackets

Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Juliette Lewis y Christina Ricci, cuatro actrices que aportan su talento a Yellowjackets Kailey Schwerman - SHOWTIME

La gran sorpresa del anuncio de las nominaciones fueron las siete que recibió Yellowjackets, el thriller psicológico de Ashley Lyle y Bart Nickerson que se convirtió en la revelación de esta temporada de premios, con una campaña de prensa que comenzó tibia y que se fue afianzando cerca de la fecha en la que se dieron a conocer las candidaturas. A pesar de que las estadísticas no están a su favor en la categoría de mejor serie dramática, no habría que destacar un “batacazo” de Melanie Lynskey, quien brinda una actuación extraordinaria en la ficción, con un rol de muchas capas. Por otro lado, Christina Ricci recibió una merecida nominación a mejor actriz secundaria, y Karyn Kusama compite como mejor directora por el episodio piloto, uno de los más efectivos que se han visto en los últimos años.

Yellowjackets está disponible en Paramount+.

Severance

Severance Atsushi Nishijima - Apple TV

La serie de nicho de la que se debería estar hablando con mayor frecuencia logró no solo la ansiada nominación a mejor drama sino que también aspira a 13 estatuillas más, entre ellas, a mejor actor para Adam Scott, mejor actor de reparto para Christopher Walken y John Turturro, y mejor actriz de reparto para Patricia Arquette, una gran favorita de los Emmy. Por otro lado, Ben Stiller, realizador de la ficción de Dan Erickson que muestra la vida personal escindida de la laboral de manera magistral, aspira a ganar por su dirección del episodio “The We We Are”. A pesar de su gran desempeño en las nominaciones, sí se siente la ausencia de Britt Lower, quien merecía aspirar a la estatuilla junto al resto del elenco, algo que seguramente la academia corregirá ese traspié con la segunda temporada de la serie.

Severance está disponible en Apple TV+.

Succession

Succession, la más nominada HBO

La ganadora en la categoría dramática del 2020 regresó con todo en los Emmy, dos años más tarde. La producción de Jesse Armstrong recibió nada menos que 25 nominaciones, pero además batió un récord que hasta el martes les pertenecía a The West Wing y a Roots. Succession se convirtió en el drama con más actores nominados en un mismo año, y esto excede a sus protagonistas e incluso a los secundarios. La academia reconoció el trabajo de muchos de sus intérpretes invitados, como los casos de Adrien Brody, James Cromwell, Arian Moayed, Alexander Skarsgård, Hope Davis, Sanna Lathan, y Harriet Walter. La tercera temporada de la serie amerita un nuevo triunfo que solo podría verse puesto en jaque por El juego del calamar. La puja parece estar entre esos dos dramas.