Pasión de multitudes en streaming: series, películas y documentales de fútbol

Diego Maradona en los años 80, durante sus años de gloria en el Nápoli, en el documental de Asif Kapadia

12 de diciembre de 2019

Fútbol, pasión de multitudes... en el streaming. Lejos de los estadios, incluso de las señales que transmiten partidos en vivo, hay un apasionante universo de series y documentales con historias de vida, épicas de campeones (y también unas cuantas catásfrofes), anécdotas hilarantes y ese maravilloso color con la pasión por el más popular de los deportes.

Si bien Netflix tiene una amplia oferta en este segmento, no es el líder de un rubro en el que Amazon Prime Video parece sacarle una buena ventaja. El problema es que el intrincado universo de los derechos (a veces un título no está disponible en determinados países y otros van cambiando de mano) hace que, por ejemplo, Take Us Home: Leeds United, la notable serie sobre la primera temporada del DT argentino Marcelo Bielsa al frente del otrora grande (y hoy en segunda división) Leeds no esté disponible en Prime Video, pese a ser una producción original de Amazon.

El recorrido por los títulos futboleros es -por suerte- inabarcable, pero podemos recortarlo y dividirlo en varios subgrupos: las historias de futbolistas, de entrenadores, de equipos y los temáticos, que incluyen en muchos casos acercamientos más sociológicos o con problemáticas más generales que exceden el consumo exclusivo de los expertos y fanáticos y pueden ser disfrutados por un público más amplio.

Trailer de Maradona en Sinaloa 01:46

Video

No hay forma de iniciar esta guía que no sea por la figura (contradictoria, divisiva) de Diego Maradona y su vida, sí, de película. Más allá de los múltiples retratos previos (incluido el que le hizo Emir Kusturica), solo durante este año se estrenaron una serie como Maradona en Sinaloa (Netflix), siete episodios de media hora que describen el paso del astro como DT de Dorados, un equipo hundido en la segunda división de México y que con él estuvo a minutos de subir a primera; y un excelente largometraje como Diego Maradona (DirecTV Go), dirigido por el talentoso director británico Asif Kapadia (Senna, Amy), que se concentra sobre todo en su etapa como jugador del Napoli.

Lionel Messi no se queda atrás, ya que tiene su documental dirigido por Alex de la Iglesia (también disponible en DirecTV Go) y un episodio dentro de la muy buena serie Esto es el fútbol / This is Football (Amazon Prime Video), seis historias independientes de una hora cada una que van desde la pasión por el Liverpool en la devastada Ruanda, el equipo femenino de Japón, curiosas historias alemanas, el boom de Islandia, los jugadores ciegos en Inglaterra y, claro, la genialidad del jugador del Barcelona analizada por diversos especialistas.

Pep Guardiola en All or Nothing: Manchester City 02:00

Video

Clubes. Más allá del Leeds de Bielsa o los Dorados de Maradona, los seguimientos de las campañas de distintos equipos (con la intimidad de sus entrenamientos, las relaciones entre los técnicos y sus jugadores, las duras lesiones, el sentimiento de los hinchas, la trastienda de los días de partidos y, claro, los triunfos y las derrotas) se han convertido en uno de los subgéneros más explotados. Ese muy buen ciclo que es All or Nothing le dedicó una de sus producciones al Manchester City de Pep Guardiola, que -con el multimillonario financiamiento de los petrodólares de los dueños árabes del equipo- terminó consagrándolo como (bi)campeón de la Premier League, pero con un nuevo fracaso en la Champions europea (son ocho episodios de casi una hora cada uno). El prestigioso DT catalán es también uno de los ejes principales de Toma la pelota y pásala (HBO), documental que reconstruye las cuatro maravillosas temporadas en las que estuvo al frente del Barcelona, uno de los mejores y más exitosos equipos de la historia que contó con el aporte descomunal de un tal Messi. Y, siguiendo con aquel Barcelona de los 14 títulos en cuatro años, también está FC Barcelona - Dream Team: el sueño que cambió el fútbol (YouTube). Netflix respondió con First Team: Juventus (seis capítulos de 40 minutos cada uno que muestran el camino hasta conseguir el séptimo scudetto consecutivo por parte del poderoso club de Turín), Boca Juniors confidencial (cuatro episodios también de unos 40 minutos sobre la exitosa campaña en la Superliga pasada) y Del Sunderland hasta la muerte (ocho capítulos que, lejos de las épicas victoriosas, narran la conmovedora historia de los hinchas que debieron soportar varios descensos y un club al borde de la quiebra). Este universo tiene un poco de todo: desde I Believe in Miracles (YouTube), sobre el modesto Nottingham Forest que ganó la Copa de Europa en 1979 y 1980 de la mano de su DT Brian Clough; River, el más grande siempre (Netflix); Inside Borussia Dortmund (Prime Video), sobre el sorprendente club alemán; y Campo de estrellas (Prime Video), sobre diversos jugadores que hicieron historia en el poderoso Real Madrid.

Titán: la película de Martín Palermo 01:27

Video

Jugadores. Además de Maradona y Messi, son varios los ídolos que tienen su propia largometraje documental y/o serie. Titán: La película de Martín Palermo (Flow) reconstruye la historia del goleador surgido en Estudiantes y consagrado en Boca; Make Us Dream (Prime Video) se acerca a la figura de Steven Gerrard, legendario capitán del Liverpool; y El corazón de Sergio Ramos (Prime Video) es una serie de ocho capítulos de unos 25 minutos sobre el aún hoy líder del Real Madrid y la selección española.

Directores técnicos. Guardiola y Bielsa tendrán mucho marketing y buena prensa, pero no son los únicos que tienen "sus" series. Los entrenadores -con su sabiduría, su manejo de grupo y su figura muchas veces paternal- son excelentes "protagonistas" de múltiples proyectos. Bobby Robson: más que un director técnico (Netflix) y Sir Alex Ferguson: Secrets of Success (YouTube) muestran dos ejemplos brillantes del fútbol inglés; Luis Aragonés, el sabio del éxito (Prime Video) se acerca a una figura insoslayable de la historia de España, mientras que El Zurdo: la revancha del ninguneado (Prime Video) tiene como eje al siempre polémico Jorge Sampaoli.

El fenómeno francés. La selección gala debe ser récord en cantidad de documentales. Netflix tiene Les Bleus: Una historia de Francia (1996-2016), sobre una hoy ya mítica selección conformada en su mayoría por jugadores de origen africano y que, a partir de sus triunfos, permitió una mayor integración y convivencia en una sociedad marcada en muchos casos por el racismo; y El día perfecto: 12 julio de 1998, sobre aquella jornada en que se logró la Copa del Mundo, mientras que Prime Video contraatacó con Les Bleus 2018, cuatro episodios de media hora sobre el triunfo en el reciente Mundial de Rusia. A nivel de estrellas francesas, Netflix tiene propuestas muy disímiles: desde la celebratoria Antoine Griezmann: nace una leyenda (Netflix), sobre el hoy jugador del Barcelona; hasta la controvertida El caso Benzema (Netflix), dedicada a la compleja historia (con implicancias judiciales) del goleador del Rel Madrid.

Forever Pure, el documental sobre el club israelí Beitar Jerusalem 01:38

Video

Historias fascinantes. Para quienes no se interesan tanto por clubes, técnicos o jugadores, están también las series temáticas y los films documentales con alcances sociopolíticos. Forever Pure (Netflix) cuenta la historia del Beitar Jerusalem, un tradicional equipo judío de Israel que en julio de 2013 decidió, a través de su presidente ruso, contratar por primera vez a dos jugadores musulmanes provenientes de Chechenia. Esos fichajes provocaron una ola de protestas racistas de los hinchas y serios conflictos internos dentro del plantel. The Real Football Factories (Netflix) es un viejo documental que, en seis capítulos de unos 45 minutos, expone historias de vida de violentos hooligans (barras bravas) que pusieron en jaque al por entonces descontrolado fútbol inglés; Soccer Shrines (Prime Video) se centra en doce estadios de doce grandes ciudades (la Bombonera, claro, es el foco de uno de los episodios); Gold Stars: la historia oficial de la Copa Mundial de la FIFA (Netflix) son tres partes de una hora cada una sobre las grandes figuras que formaron parte de los mundiales; y Six Dreams (Prime Video) son seis historias independientes ligadas al fútbol español sobre jugadores como Saúl Ñíguez, Andrés Guardado e Iñaki Williams, el DT argentino Eduardo Berizzo y Amaia Gorostiza, la presidenta del pequeño club vasco Éibar que hizo (y hace) historia en un universo claramente machista. Para todos los gustos.