Premios Emmy 2021: Gambito de dama triunfó en los galardones técnicos

A modo de anticipo de lo que pasará el próximo domingo, cuando se entreguen las categorías principales de los premios Emmy, el pasado fin de semana en Los Ángeles la industria de la TV norteamericana comenzó sus celebraciones con la entrega de los galardones de las categorías técnicas que reparte la Academia de televisión. Y tal vez reflejando lo que sucederá en unos días en el festejo principal -que se emitirá el domingo 19, por TNT y TNT series-, hubo algunos programas que se destacaron del resto.

Gambito de dama, la miniserie de Netflix protagonizada por Anya Taylor-Joy fue la principal ganadora con nueve premios, seguida por el perenne Saturday Night Live con siete, la misma cantidad de estatuillas que se llevó The Mandalorian de Disney+. Si bien en la ceremonia que se viene la tendencia indica que HBO/HBO Max serán las que encabezan la lista de ganadores, en el recuento del fin de semana el líder fue Netflix con 34 triunfos, seguido de Disney+ con 13 y de HBO que sumó 10.

Claire Foy consiguió un nuevo Emmy por The Crown

Entre los premios más destacados del festejo de este fin de semana, la entrega tradicionalmente se divide en dos galas consecutivas que se llevan a cabo el sábado y el domingo y que se emiten editadas como previa de la ceremonia principal solo en los Estados Unidos, hubo, como siempre sucede, algunos aciertos y contados desconciertos. Entre los primeros estuvo el triunfo del intérprete Courtney B. Vance, que se quedó con el premio a mejor actor invitado por su participación en Lovecraft Country, de HBO. Mientras que en la contraparte femenina de esa misma categoría la ganadora fue Claire Foy, por The Crown. El hecho de que Foy sea una excelente actriz a la que hay que reconocerle su contribución fundamental al éxito del programa creado por Peter Morgan, no cambia el hecho que su aparición en la cuarta temporada de la serie de Netflix sea poco más que un cameo que solo justifica el galardón porque se trata de la actriz que hizo de Isabel II un magnífico personaje de ficción.

Stanley Tucci, premiado por Searching for Italy

Entre los nombres reconocidos que sumaron más Emmys a sus estanterías estuvieron el actor de This is Us Sterling K. Brown, que en este caso ganó por su narración en el documental Lincoln: Divided We Stand, y Stanley Tucci, que ganó su cuarto Emmy, pero esta vez lo hizo como conductor de su programa Searching for Italy, de CNN. Además, James Cameron también integró la lista de ganadores gracias a Secrets of the Whales, la serie documental ganadora en su categoría que produjo para Disney+.

Aunque Gambito de dama estará lejos del podio en la entrega del próximo domingo-las más nominadas son The Crown, The Mandalorian, Wandavision y The Handsmaid’s Tale- y , en la de este fin de semana fue la clara ganadora en las principales categorías consideradas “técnicas” o “creativas” según las denomina la propia Academia televisiva. Así, la miniserie creada por Scott Frank triunfó en los rubros de mejor dirección de fotografía, vestuario, edición, maquillaje, diseño de producción, música original, mezcla de sonido y casting de una miniserie. En esa fundamental categoría que reconoce el talento de los encargados de armar el elenco de las ficciones, un rubro que los Oscar, por ejemplo, insisten en ignorar, también ganaron Ted Lasso (casting en comedia), el primer Emmy de los muchos que conseguirá el próximo domingo, y The Crown (mejor casting en serie dramática).

Por su lado, The Mandalorian sumó siete galardones, incluido el de mejores efectos visuales, coordinación de dobles de riesgo y música original para una serie que se llevó el compositor Ludwig Göransson, ganador del Oscar por su trabajo en Pantera negra.

Kathryn Hahn como Agatha en WandaVision Archivo

Entre los más de noventa galardones entregados en la primera partida de los premios Emmy siempre aparecen curiosidades o reconocimientos que a veces hacen coincidir el entusiasmo del público con la mirada de los integrantes de la industria televisiva. Esta vez, por ejemplo, la popular canción original de WandaVision, “Agatha All Along” -tema compuesto por la pareja Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, expertos en tonadas pegadizas desde su trabajo en Frozen-, le consiguió a la serie de Marvel uno de sus primeros Emmy de los muchos por venir. Otro ganador en sintonía que su popularidad fue Bridgerton, que se quedó con el rubro de mejor diseño de peinados de época. Si, así de precisas son las categorías en los premios Emmy. Y, para alegría del público que quedó fascinado con Bo Burham: Inside, el notable especial de comedia del actor, músico y director Bo Burnham, el programa disponible en Netflix se llevó los premios a mejor dirección para un especial de variedades, dirección musical y guion de la misma categoría.

Las ceremonias de entrega realizadas el sábado y domingo pasados se llevaron a cabo, con aforo limitado, en una carpa instalada en el complejo del teatro Microsoft, lugar en el que se celebran hace varios años los Emmy principales. Casi una prueba piloto de lo que sucederá el domingo con la ceremonia central aunque esa será intramuros y contará con la conducción del comediante Cedric The Entertainer. Para prevenir problemas la producción de las galas solicitó que los invitados estuvieran vacunados y, debido a la reciente suba de casos por la variante Delta, se les exigió también que presentaran un test de Covid negativo. Con esas precauciones los presentes pudieron quitarse los barbijos durante la ceremonia. Una imagen que probablemente se repita en la gala del domingo próximo.