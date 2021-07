Premios Emmy 2021: The Crown y The Mandalorian, las series más nominadas

Este martes al mediodía se anunciaron los nominados a una nueva edición de los premios Emmy, los galardones más importantes de la industria televisiva norteamericana. La dupla encargada de dar a conocer los candidatos estuvo conformada por Ron Cephas Jones (ganador en dos ocasiones de la estatuilla por su participación especial en This Is Us) y su hija Jasmine Cephas Jones (ganadora por #FreeRayshawn).

Las series más nominadas este año fueron The Crown y The Mandalorian, con 24 candidaturas, seguidas por WandaVision con 23 y The Handmaid’s Tale con 21. En comedia, Saturday Night Live cosechó 21 y Ted Lasso, 20 nominaciones. En cuanto a las plataformas de streaming, HBO Max lidera con 130 nominaciones, seguida por Netflix con 129.

La entrega se realizará el domingo 19 de septiembre y será transmitida por la pantalla de TNT. El comediante Cedric the Entertainer, quien actualmente protagoniza la sitcom The Neighborhood, será el anfitrión. De acuerdo a lo informado por el New York Times, los Emmy se llevarán a cabo en el Microsoft Theater de Los Ángeles con audiencia limitada: los nominados y sus invitados. Hasta el momento, no se brindaron precisiones acerca de quiénes serán los presentadores ni sobre si anunciarán los ganadores de manera presencial.

Recordemos que el año pasado, con motivo de la pandemia de coronavirus, se realizó una ceremonia virtual -conducida por Jimmy Kimmel- a la que se le intentó brindar cierto dinamismo, pero con un resultado desparejo.

Accedé a la lista de los principales nominados:

Comedia

Jason Sudeikis, el corazón de Ted Lasso Apple Tv

Ted Lasso

The Flight Attendant

Hacks

El método Kominsky

PEN15

Emily in Paris

Black-ish

Cobra Kai

Actriz de comedia

Kaley Cuoco brilla en The Flight Attendant, una de las grandes novedades de HBO MAX Gentileza HBO MAX

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Jean Smart, Hacks

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Aidy Bryant, Shrill

Allison Janney, Mom

Actor de comedia

Tracee Ellis Ross y Anthony Anderson en la popular comedia Blackish Archivo

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Michael Douglas, El método Kominsky

Anthony Anderson, Black-ish

Wiliam H. Macy, Shameless

Kennan Thompson, Keenan

Actriz de reparto en comedia

Kate McKinnon en SNL como Hillary Clinton

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Cecily Strong, Saturday Night Live

Aidy Bryant, Saturday Night Live

Juno Temple, Ted Lasso

Rosie Perez, The Flight Attendant

Hannah Einbinder, Hacks

Actor de reparto en comedia

Trailer de "Ted Lasso" - Fuente: Youtube / Apple

Kenan Thompson, Saturday Night Live

Bowen Yang, Saturday Night Live

Nick Mohammed, Ted Lasso

Jeremy Swift, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

Brendan Hunt, Ted Lasso

Carl Clemons-Hopkins, Hacks

Paul Reiser, El método Kominsky

Drama

Olivia Colman en The Crown

The Crown

Bridgerton

The Handmaid’s Tale

Pose

This Is Us

Lovecraft Country

The Mandalorian

The Boys

Actriz de drama

Emma Corrin como Lady Di en The Crown

Emma Corrin, The Crown

Olivia Colman, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Uzo Aduba, In Treatment

Jurnee Smollett, Lovecraft Country

Mj Rodriguez, Pose

Actor de drama

Josh O'Connor en The Crown Alex Bailey - Netflix

Josh O’Connor, The Crown

Billy Porter, Pose

Rege-Jean Page, Bridgerton

Matthew Rhys, Perry Mason

Sterling K. Brown, This Is Us

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Actriz de reparto en drama

Ann Dowd en The Handmaid's Tale Sophie Giraud - Hulu

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Emerald Fennell, The Crown

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Madeline Brewer, The Handmaid’s Tale

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

Actor de reparto en drama

Michael K. Williams en Lovecraft Country Gentileza HBO

Michael K. Williams, Lovecraft Country

Tobias Menzies, The Crown

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale

Max Minghella, The Handmaid’s Tale

O-T Fagbenle, The Handmaid’s Tale

Giancarlo Esposito, The Mandalorian

John Lithgow, Perry Mason

Chris Sullivan, This Is Us

Miniserie

Mare of Easttown

Mare of Easttown

Gambito de Dama

I May Destroy You

The Underground Railroad

WandaVision

Actriz en miniserie y/o película para TV

Anya Taylor-Joy en Gambito de Dama Instagram @anyataylorjou

Anya Taylor-Joy, Gambito de Dama

Kate Winslet, Mare of Easttown

Michaela Coel, I May Destroy You

Elizabeth Olsen, WandaVision

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Actor en miniserie y/o película para TV

Nicole Kidman y Hugh Grant en The Undoing HBO

Hugh Grant, The Undoing

Paul Bettany, WandaVision

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Leslie Odom Jr., Hamilton

Ewan McGregor, Halston

Actriz de reparto en miniserie y/o película para TV

Kathryn Hahn en WandaVision Archivo

Kathryn Hahn, WandaVision

Jean Smart, Mare of Easttown

Moses Ingram, Gambito de Dama

Julianne Nicholson, Mare of Easttown

Phillipa Soo, Hamilton

Renee Elise Goldsberry, Hamilton

Actor de reparto en miniserie y/o película para TV

Hamilton cosechó numerosas nominaciones Joan Marcus - Sam Rudy Media Relations

Paapa Essiedu, I May Destroy You

Thomas Brodie-Sangster, Gambito de Dama

Daveed Diggs, Hamilton

Jonathan Groff, Hamilton

Anthony Ramos, Hamilton

Evan Peters, Mare of Easttown

Mejor película para TV

Ruth Wilson en Oslo Prensa HBO Go

Sylvie’s Love

Uncle Frank

Robin Roberts Presents: Mahalia

Oslo

Dolly Parton’s Christmas on the Square

Mejor reality de competición

Nailed it, una reality show de cocina muy particular

RuPaul’s Drag Race

The Voice

Nailed It!

The Amazing Race

Top Chef

Mejor programa de variedades

La reunión de Friends HBO Max

Bo Burnham: Inside

Friends: The Reunion

Hamilton

8:46 Dave Chapelle

A West Wing Special to Benefit When We All Vote

David Byrne’s American Utopia

Cuándo verlos. Los Emmy se entregan el 19 de septiembre y la ceremonia se podrá disfrutar por la pantalla de TNT.