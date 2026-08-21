Prime Video invertirá dos mil millones de dólares en una nueva era del streaming en la Argentina y el resto de la región

CIUDAD DE MÉXICO. Con más de cien periodistas de toda Latinoamérica reunidos en la capital mexicana, Prime Video, el servicio de streaming que en pocos meses cumplirá diez años desde que fue lanzado en la región, inauguró un nuevo capítulo de la competitiva industria de las plataformas de contenido por suscripción. Con bombos y platillos y una larga lista de producciones que se estrenarán entre este año y el próximo, Prime Video anunció sus planes para invertir más de 2 mil millones de dólares en Latinoamérica entre 2027 y 2030.

Entre los proyectos argentinos que formará parte de la primera avanzada figuran la segunda temporada de la serie Menem, dedicada a su segunda presidencia; la película Las malas, basada en la novela de Camila Sosa Villada, dirigida por Armando Bo y protagonizada por Karla Sofía Gascón (Emilia Perez); la serie ¿Qué pasó con Bonorino?, creada por Sebastián Ortega; la tercera temporada de la comedia Porno y helado y la película romántica para jóvenes adultos Te amo, te odio, protagonizada por la argentina Gina Mastronicola (Buenos chicos) y el español Álvaro Rico (Elite), con la participación de Franco Masini y Natalia Oreiro que se sumará a la estrategia global que hace un tiempo la plataforma lleva desarrollando con ese género con excelentes resultados.

De hecho, Prime Video marcó el camino de esa tendencia a la que ya se sumaron las otras plataformas de streaming, lo que está resultando en uno de los rincones más competitivos de la industria de los últimos meses. A la búsqueda de nuevos relatos dirigidos al público joven adulto, a la adquisición de los derechos de novelas para adaptar a la pantalla se suman también los enemigos naturales que tiene el streaming cuando se trata de esos espectadores: las redes sociales.

El futuro ya está aquí

No es usual, en realidad, rara vez sucede, que un servicio de streaming decida revelar el presupuesto que dedicará a desarrollar su producción por venir. En este caso, explicaron los ejecutivos de la plataforma, en la presentación a la que asistió LA NACION, tiene que ver con los buenos resultados que Prime Video obtiene en países como Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, el quinteto que para 2030 planean que haya duplicado la cantidad de producciones originales que realiza.

Para empezar, el año próximo ese crecimiento se traducirá en 25 nuevos contenidos entre series, películas, ciclos de entretenimiento y deportes. En lo inmediato, para lo que queda de 2026, se estrenarán esperadas historias como el largometraje Barreda y la tercera temporada de Betty La Fea: más fea que nunca, ambas con estreno el 28 de agosto; la docuserie Los Tinelli temporada 2, que se estrenará el 30 de septiembre; El juicio, un thriller mexicano inspirado en historias reales, protagonizado por Eugenio Derbez y Pedro Alonso (11 de septiembre); la serie documental original brasileña Marília Mendonça: Sentimento Louco, que se estrenará el 16 de octubre y la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, conducida por Marcelo Tinelli quien toma la posta de Susana Giménez que fue la anfitriona de las dos primeras ediciones del ciclo de humor.

“Lo que está sucediendo en Latinoamérica en este momento es extraordinario en términos de talento, de historias y de audiencias. Hoy estamos respondiendo a esa energía con una inversión de más de 2 mil millones de dólares hasta 2030 en contenido original, contenido bajo licencia y deportes. Lo que más me entusiasma es la amplitud de esta apuesta; no estamos apostando por un solo país ni por un solo género. Es una inversión en toda la región y en todas las formas en que los fans disfrutan de Prime Video. Esta región merece este nivel de ambición y estamos cumpliendo con ello”, explicó Kelly Day, vicepresidenta internacional de Prime Video, al comienzo de la presentación en la que también mencionó datos con los que cuenta la plataforma sobre el comportamiento de las audiencias en Latinoamérica de sus propuestas globales. A saber: este año Brasil representó la mayor cantidad de espectadores y nuevos suscriptores que tuvo la plataforma a partir del lanzamiento de la exitosa serie Off Campus. Para Prime Video, esas cifras confirmaron su estrategia de crear contenidos pensados para sus suscriptores con mayor compromiso con el servicio: la franja de espectadoras femeninas entre los 18 y los 34 años.

Los protagonistas del film Te amo, te odio, una de las nuevas apuestas de Prime Video

“Nuestro trabajo consiste en encontrar historias que sean innegablemente locales y convertirlas en historias innegablemente universales”, afirmó Javiera Balmaceda, la responsable de los contenidos originales producidos en Latinoamérica, Canadá y Australia de Amazon MGM Studios. “Este catálogo que incluye desde una historia de amor prohibido ambientada en los campos de polo de Punta del Este (Te amo, te odio), hasta un crimen sin resolver que aún divide a Brasil (¿Quién mató a PC Farias?), demuestra que cuando se confía en narradores latinoamericanos con ambición y recursos, el mundo presta atención”, agregó Balmaceda consultada por LA NACION sobre el aprendizaje que ella y su equipo incorporaron en los últimos años respecto a las ficciones originales que eligen producir.

”Sabemos que cuanto más locales sean, mejor van a funcionar y hay que estar atento a eso porque en algún momento esa premisa puede perderse de vista en la búsqueda de relatos que tengan un supuesto mayor alcance global. Mi equipo y yo tenemos mucho susto de eso porque si empiezas a hacer cosas con ese objetivo, la gente siente que le estás queriendo vender algo. Además, lo que aprendimos es que si la historia es buena, termina “viajando” mejor porque a la audiencia de hoy en día no le importa de dónde viene lo que está viendo, lo que le interesa es que le cuentes algo súper entretenido. Así pasó este año con La casa de los espíritus, a la que le fue increíblemente bien en los Estados Unidos, Alemania, España y Brasil. En esa misma línea, armamos un proyecto como Catedrales, la serie basada en la novela de Claudia Piñeiro”.

La ficción que se estrenará el 16 de septiembre es una producción de Underground realizada en Chile dirigida por la argentina Fabiana Tiscornia (Cromañón) y la chilena Pepa San Martín (Rara). La adaptación fue realizada por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, y aunque el elenco está compuesto mayormente por actores chilenos, también cuenta con la participación de Muriel Santa Ana.

No los voy a defraudar

Entrevista a Juan Minujín

“La trama transcurre durante el segundo mandato de Menem y Olegario, mi personaje, vuelve a su círculo para ayudarlo a transitarla. En ese contexto viven muchas aventuras al estilo de una road movie. La serie sigue manteniendo el tono de la primera temporada. No es una comedia porque se contaban cosas como un atentado terrorista, pero había un balance entre lo trágico y algunos aspectos que se podían relatar con mucho humor. Y se trata de reflejar algo de los años 90, una época muy desmesurada”, contó Juan Minujín, invitado al evento para adelantar, sin spoilers, lo que se verá en la segunda temporada de la ficción argentina.

“Menem fue el primero que inauguró esta especie de frivolización de la política, de la política mezclada con el espectáculo. Parte de eso está muy reflejado en los nuevos episodios”, reveló Minujín, el único representante del talento argentino sobre el escenario del lanzamiento. Ese aspecto del segundo gobierno de Menem estará representado en los nuevos episodios que empezarán a grabarse pronto por la visita de Madonna a la Argentina y la polémica Ferrari, entre otros hechos que marcaron la vida pública argentina de aquellos años.

Más allá de la ficción

“Nuestra visión general a nivel global es que queremos ser el destino para todo el entretenimiento”, dice el mexicano Tomás Tejero, responsable regional de Latinoamérica y Canadá de Prime Video. El ambicioso objetivo va más allá de las historias de ficción, los documentales o los programas de humor. La anunciada inversión también se dirigirá a la programación deportiva para la región que la plataforma sumó recientemente y a la continua transformación del servicio de streaming en un punto de encuentro para que sus suscriptores tengan acceso a otras plataformas y a la posibilidad de adquirir los más recientes estrenos cinematográficos gracias a las licencias acordadas entre Prime Video y muchos de los estudios de cine de Hollywood. Hasta ahora esa nueva opción no estaba disponible para la Argentina, pero sí lo estará antes de fin de año al tiempo de la ampliación de su alcance que sumará también a Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Perú.