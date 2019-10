Tres series para ver: Limetown, Top Boy y Gentleman Jack

Jessica Biel, protagonista de Limetown

Limetown (Facebook Watch)

La nueva ficción original de Facebook Watch, luego de la excelente Sorry For Your Lost que la plataforma estrenó el año pasado, aborda la misma temática del duelo pero a partir de un extraño enigma con ecos sobrenaturales. En 2003 una pequeña ciudad llamada Limetown, en el corazón del estado de Tennessee, Estados Unidos, se fundó como un sueño largamente postergado. Una comunidad de investigadores en neurociencia, un líder carismático, un imponente laboratorio destinado a la experimentación, pero un día todos sus habitantes desaparecieron sin dejar rastros.

Quince años después, la periodista Lia Haddock (Jessica Biel) investiga el suceso como una búsqueda de reconciliación con su pasado. Cuevas subterráneas, sacrificios animales, crucifixiones: esas son algunas de las pistas que Lia encuentra en su viaje hacia la ciudad fantasma, guiada por una curiosidad que trasciende el miedo. La serie logra un clima ominoso y sugerente, que recorre el esplendor de Limetown desde las voces de supuestos sobrevivientes. Basada en un exitoso podcast -al igual que Homecoming, serie de la que toma algunas coordenadas-, Limetown es inquietante a partir de la creciente sensación de que las peores pesadillas siempre pueden repetirse.

Top Boy (Netflix)

El resurgimiento de la excelente serie británica sobre el tráfico de drogas y la marginalidad en el ficticio barrio londinense de Summerhouse fue obra de Drake. El célebre rapero canadiense se convirtió en un fan inesperado de la serie creada por Ronan Bennett -y cancelada en 2013 luego de dos temporadas en Channel 4-, y decidió convencer a los ejecutivos de Netflix de apostar a la continuación de aquella epopeya urbana. Inspirada en el barrio de Hackney, cuya fisonomía combina el rediseño urbano con la violencia criminal, la nueva Top Boy sigue la historia de dos dealers, Dushane y Sully, quienes ascienden en el hostil negocio de la droga al ritmo de la lucha por la supervivencia.

"La respuesta británica a The Wire", la calificó The Independent en el tiempo de su estreno por el retrato nada concesivo de esas historias que se rozan con la tragedia. La idea de Bennett en esta tercera temporada -las dos anteriores pueden verse en Netflix bajo el nombre de Top Boy: Summerhouse- es continuar el derrotero de sus personajes, sus pujas por el liderazgo y su vínculo con las nuevas generaciones, en un escenario signado por conflictos como la creciente inmigración y la consecuencias del Brexit.

Gentleman Jack (HBO Go y HBO Max)

La serie creada por Sally Wainwright y basada en los diarios de Anne Lister resulta un fascinante abordaje de la Inglaterra del SXIX desde una mirada femenina. Anne ha viajado por el mundo, ha seducido mujeres en toda Europa y el tiempo de sentar cabeza la encuentra de regreso en su hogar en Halifax, al mando de las finanzas familiares y en plena disputa por el desarrollo del negocio del carbón, todavía resistido por los pudores aristocráticos. La Anne Lister de Suranne Jones, cómplice del espectador desde su mirada a cámara y ferviente vocera de una mujer sin precedentes, recorre los paisajes agrestes, filmados con la fuerza de sus deseos y convicciones.

Pero Gentleman Jack es también una historia de amor, ya que Anne intenta seducir a la joven Ann Walker, su millonaria y enfermiza vecina, para descubrir detrás del proyecto de una herencia un amor que su desprejuiciada personalidad no podría haber imaginado. Graciosa, inteligente y llena de una dolorosa ternura, la serie de HBO es de lo mejor que hemos tenido en este año.