Netflix estrena la entrevista a Eric Dane que el actor pidió hacer pública tras su muerte

Tras la muerte de Eric Dane, Netflix decidió cumplir su última voluntad y emitir la entrevista que el actor grabó en secreto bajo la condición de que solo se hiciera pública después de su fallecimiento. El episodio forma parte de la serie documental Famous Last Words, dirigida por Brad Falchuk, que por el momento solo se encuentra disponible en Estados Unidos.

La producción presenta conversaciones íntimas con figuras reconocidas que aceptan dejar un testimonio póstumo para el público. Según informó la plataforma, el capítulo de Dane fue filmado en noviembre de 2025 y “se realizó bajo un acuerdo de que el episodio solo se emitiría después de su muerte”.

En la entrevista de 50 minutos, el actor —recordado por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria— se muestra sereno y profundamente reflexivo sobre su vida. Hacia el final del episodio, mira directamente a cámara y dedica un mensaje a sus hijas adolescentes, Billie y Georgia, fruto de su matrimonio con la actriz Rebecca Gayheart.

El mensaje de Eric Dane a sus hijas

“Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial, ¿verdad?”, le expresó con emoción a sus pequeñas. Para tratar de que el momento no sea doloroso y traumático para sus hijas, decidió recordarles momentos en familia en las playas de Santa Mónica, Hawái y México. “Aquellos días con juegos de palabras eran el paraíso”, recordó con cariño.

A su vez, les dejó cuatro consejos de vida que aprendió a raíz de su enfermedad y que les pidió que escucharan con detenimiento. “Primero, vive el ahora, ahora mismo, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo. Durante años, divagaba mentalmente, perdido en mis pensamientos durante largos periodos, sumido en la preocupación, la autocompasión, la vergüenza y la duda. Repasaba decisiones, me cuestionaba. ‘No debería haber hecho esto. Nunca debería haber hecho aquello’. Se acabó”, expresó sobre su arrepentimiento.

“Segundo, enamorate. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamorate de algo. Encuentra tu pasión, tu alegría. Encuentra aquello que te motiva a levantarte por la mañana, aquello que te impulsa a seguir adelante todo el día”, continuó y reveló que su amor por la actuación se inició casi a la misma edad que tienen sus hijas en la actualidad.

Eric Dane decidió hablarles directamente a sus hijas a cámara y dejarles sus consejos de vida (Foto: Instagram @rebeccagayheartdane)

La tercera enseñanza está relacionada con “elegir con sabiduría las amistades”. La estrella de Hollywood reconoció que desde que sus amigos más cercanos se enteraron de su enfermedad, estuvieron para apoyarlo en todo momento y que extrañaba poder tener salidas normales al gimnasio, a tomar un café o a manejar por la ciudad. “Simplemente, preséntate. Y ama a tus amigos con todo tu ser. Cuídalos. Te entretendrán, te guiarán, te apoyarán y algunos te salvarán”, remarcó.

Eric también les pidió a sus hijas que lucharan con todas sus fuerzas todos los días por todo lo que quisieran verdaderamente. “Finalmente, lucha con cada fibra de tu ser y con dignidad. Cuando te enfrentes a desafíos, de salud o de cualquier otra índole, lucha. Nunca te rindas. Lucha hasta tu último aliento. Esta enfermedad me está robando el cuerpo poco a poco, pero nunca me quitará el espíritu”, argumentó.

Por último, les recordó que, aunque ambas son muy diferentes entre sí, las dos heredaron su fuerza y ​​​​resistencia. “Ese es mi superpoder. Me levanto de golpe y sigo recuperándome. Me levanto una y otra vez. Mark dice que soy como un gato. Excepto que un gato tiene nueve vidas, y yo estoy en la número 15, fácilmente. Así que cuando algo inesperado te golpea, y lo hará, porque así es la vida, lucha y afróntalo con honestidad, integridad y gracia, incluso si se siente o parece insuperable”, dijo con resiliencia.

Eric Dane tenía una relación muy unida a sus dos hijas (Foto: Instagram @rebeccagayheartdane)

“Espero haberles demostrado que pueden afrontar cualquier cosa. Pueden afrontar el fin de sus días. Pueden enfrentar el infierno con dignidad. Chicas, luchen y mantengan la frente en alto. Billie y Georgia son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”, concluyó.

En las últimas horas, Brad Falchuk, conmocionado por la muerte de Eric Dane, habló sobre cómo se encontraba el actor al momento de brindarle la entrevista y qué fue lo que más lo impactó de él. “Eric y yo teníamos la misma edad cuando hablamos de su vida y su legado, así que la conversación fue singularmente conmovedora y personal”, dijo impactado.

Eric Dane tiene su propio episodio en Famous Last Words

“Eric no tenía autocompasión. Se negaba a quejarse. Era valiente, conmovedor, encantador, alegre, agradecido y divertidísimo; y cuando esbozaba esa sonrisa, sin duda seguía siendo un protagonista. Sus últimas palabras al final del episodio son realmente hermosas. Lo extrañaré”, aseguró.